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Vyhrožovala sebevraždou kvůli zkažené plastice. Na Netflix míří mrazivý seriál o temné straně plastické chirurgie

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Lidé se stále honí za mládím a krásou. Smířit se s nedokonalostmi a stárnutím je pro mnohé z nich velice těžké. Jelikož je v Asii tlak na dokonalý vzhled opravu silný, estetická chirurgie je tam na vzestupu. Tohle všechno má ale i stinné stránky a na ty se soustředí osmidílný japonský seriál Umělá k
Vyhrožovala sebevraždou kvůli zkažené plastice. Na Netflix míří mrazivý seriál o temné straně plastické chirurgie

Vyhrožovala sebevraždou kvůli zkažené plastice. Na Netflix míří mrazivý seriál o temné straně plastické chirurgie

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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