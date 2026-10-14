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Vyhrála volby, ale bude v opozici. Starostka Jundrova končí po 16 letech

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Starostkou brněnské městské části Jundrov už nebude Ivana Fajnorová (Zelení), přestože její kandidátka Zelená pro Jundrov vyhrála minulý týden komunální volby.
Vyhrála volby, ale bude v opozici. Starostka Jundrova končí po 16 letech

Vyhrála volby, ale bude v opozici. Starostka Jundrova končí po 16 letech

Zdroj: profil Ivany Fajnorové
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 18:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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