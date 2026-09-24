Vyhrála juniorské French Open a pak zmizela z tenisu. Havlíčková popsala, proč si měla říct o pomoc dřív

4. června 2022 stála na pařížské antuce sedmnáctiletá Češka, která právě ve finále juniorek přehrála Argentinku Solanu Sierrovou. Týž týden přidala i deblový titul po boku Sáry Bejlek. Mezinárodní tenisová federace ji na konci roku vyhlásila juniorskou světovou šampionkou. Trenér Lukáš Dlouhý tehdy říkal, že Lucku baví velké kurty, že jí finále sedí, že je na ni pyšný. Navenek to tak vypadalo. Uvnitř se ale už rozbíhal proces, který ji o dva roky později donutil odejít z profesionálního tenisu a nastoupit za bar v kavárně.
Varovné signály přišly už v Paříži
Havlíčková zpětně popsala, že první příznaky zaregistrovala přímo během Roland Garros 2022, tedy v turnaji, který vyhrála. Před druhým kolem se u stolu „zasekla“ po banální otázce. Bylo jí na zvracení, klepala se, několik minut nedokázala normálně fungovat. Tlak na sebe si naložila sama: po předchozích grandslamových nezdarech a úspěchu na Banana Bowlu cítila, že Paříž musí potvrdit. Potvrdila. Ale cena se začala počítat až potom.
V následujících měsících přišly půlroční problémy se zápěstím, nepovedený návrat po zranění a postupná ztráta radosti ze sportu. Nevolnost, třes, vyhýbání se kurtu. Okolí to podle jejích slov odbývalo jako projevy „rozmazleného puberťáka“. Nikdo varovné signály nebral vážně.
Třináct měsíců mimo okruh
V květnu 2024 Havlíčková odehrála poslední zápas a oznámila přerušení kariéry. Podle WTA nehrála až do června 2025, tedy třináct měsíců. Její zástupce tehdy mluvil o dočasném přerušení kvůli zdravotním problémům, Marie Bouzková doufala, že půjde o rychlou pauzu. Nebyla.
Havlíčková pracovala mimo tenis, podle dostupných zdrojů mimo jiné v kavárně. Rozhodování o návratu nebylo filmové. Žádný zlomový míč, žádná scéna z tréninkové haly. Šlo o měsíce konzultací s psycholožkou, racionální sepsání plusů a minusů, postupné přijetí toho, že tenis chce hrát, ale za jiných podmínek. S tréninkem začala znovu v polovině ledna 2025.
Comeback přes reprezentaci
Návrat nabral na obrátkách na podzim 2025. Havlíčková dostala nominaci do českého týmu pro baráž Billie Jean King Cupu ve Varaždínu. Sama přiznala, že nevěděla, jestli tenisový kolotoč psychicky zvládne. Zvládla, a týden v reprezentaci jí podle vlastních slov prospěl. Po debutu v BJK Cupu měla bilanci devíti výher bez porážky a vzápětí přidala titul v Trnavě.
Mezitím hráčky z její juniorské generace, které v roce 2022 porážela nebo s nimi hrála velké zápasy (Šnajderová, Ealaová, Sierrová), byly na žebříčku výrazně výš. Havlíčková se pohybovala kolem 180. místa. Rozdíl ale nebyl jen ve ztraceném čase. Byl v tom, že její přerušení nebylo pomalejší přechod mezi ženami, ale úplná stopka.
Systém, který psychologa nevyžaduje
Příběh Havlíčkové je podle nás testem, zda český tenis umí u elitního talentu zachytit psychické přetížení dřív, než přeroste v odchod z okruhu. Z oficiálních kritérií Českého tenisového svazu pro střediska talentované mládeže vyplývá, že povinnou součástí týmu jsou trenéři, kondiční trenéři, fyzioterapeut a masér. Psycholog mezi povinnými položkami uveden není. Individuální psychologická pomoc samozřejmě existuje, ale z veřejně dohledatelných svazových pravidel nevyplývá jako systémová.
Havlíčková dnes mluví o svém vyhoření otevřeně, v podcastu Fitness007, v rozhovoru na TK Sparta i v talkshow KANÁR+ na CANAL+ Sport, kde její příběh probíraly Klára Koukalová a Lucie Šafářová. Říká, že náznaků bylo hodně. Říká, že je nikdo nebral vážně.
Cesta do první stovky, kam míří, je reálný střednědobý cíl, ne rychlá formalita. Ale Havlíčková už jednou dokázala, že umí vyhrát turnaj, který jí zbytek světa záviděl. Tentokrát ví, co to stojí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář