Vyhrál Superpohár a otočil zápas se Slavií v Lize mistrů. Lens trenéra stejně vyhodilo, důvod je kuriózní

Pondělí 15. září 2026. Vedení RC Lens zveřejňuje strohé komuniké: spolupráce s hlavním trenérem Dinem Toppmöllerem končí. Německý kouč přitom pět dní předtím otočil zápas ligové fáze Ligy mistrů na hřišti Slavie z 1:2 na 3:2 dvěma góly v nastavení. Měsíc předtím zvedl nad hlavu Trophée des Champions po výhře 1:0 nad Paris Saint-Germain, první v historii klubu. Bilance? Tři výhry, remíza, dvě porážky. Čtyři body po čtyřech kolech Ligue 1, desáté místo. Nic, co by opravňovalo k panice. Jenže důvod nebyl sportovní.
Devadesát dva dní od jmenování po vyhazov
Časová osa je tak strmá, že si zaslouží přesný výčet. Toppmöller nastoupil do funkce 16. června 2026 jako nástupce Pierra Sagea, který předtím dovedl Lens k vicemistrovskému titulu a prvnímu Coupe de France v dějinách klubu. Kontrakt dostal do roku 2028. S sebou přivedl realizační tým včetně dlouholetého spolupracovníka Nelsona Morgada.
- 16. 8. 2026 – Trophée des Champions: Lens–PSG 1:0 (gól Thauvina). Historický triumf.
- 10. 9. 2026 – Liga mistrů, ligová fáze: Slavia Praha–Lens 2:3. Obrat ze stavu 1:2 v 89. minutě.
- 15. 9. 2026 – Oficiální komuniké: konec spolupráce.
Od prvního oficiálního zápasu po poslední uplynulo třicet dní. Od jmenování po odchod devadesát dva. V moderní historii francouzského fotbalu je to anomálie, jak to pojmenoval Eurosport.
Co se stalo za kulisami
Klub v komuniké hovoří o „remodelaci“ realizačního týmu. Toppmöller s navrhovanou přestavbou nesouhlasil a odešel i se dvěma asistenty. Vzdal se přitom „podstatné části“ smluvních kompenzací, což naznačuje, že rozchod nebyl jen o penězích, ale o principu.
Konkrétnější obraz přinášejí německá média. Podle informací Sky Sport a ntv vedení v pondělí večer 14. září oznámilo Toppmöllerovi záměr odstavit Morgada. Ten měl údajně narazit u části klubového prostředí poté, co od francouzských členů realizačního týmu požadoval větší nasazení a energii. Toppmöller odmítl svého nejbližšího spolupracovníka obětovat. Postavil se za něj, a zaplatil za to funkcí.
Přímé Toppmöllerovo veřejné vyjádření dohledatelné není. Časová osa a informace Sky ale naznačují náhlý obrat: ještě v noci po výhře na Slavii měl prezident Joseph Oughourlian trenérovi gratulovat. O čtyři dny později byl pryč.
Kompetenční střet, ne sportovní soud
Podstatné je odlišit, co se v Lens stalo, od běžného trenérského vyhazovu. Tady nešlo o sérii porážek, propadlou taktiku ani ztrátu kabiny. Šlo o to, kdo má poslední slovo nad složením a fungováním realizačního týmu.
Po reorganizaci řízení z května 2025 stojí ve sportovním vedení klubu trojice: prezident Oughourlian, generální ředitel Benjamin Parrot a sportovní ředitel Jean-Louis Leca, bývalý brankář klubu, který přešel do managementu. Když se tato struktura střetla s trenérem, který trval na autonomii nad vlastním štábem, výsledek byl jednoznačný. Klub dal přednost institucionální kontrole před kontinuitou na lavičce.
Kontext to činí ještě absurdnějším. Lens vstupoval do třetí sezony po sobě s novým trenérem; po Willu Stillovi (osmé místo, 52 bodů v ročníku 2024/2025) přišel Sage, po Sageovi Toppmöller. Podle oficiálních dat Ligue 1 před sezonou 2026/2027 změnilo kouče rekordních dvanáct klubů nejvyšší soutěže. Lens ale nebyl jen součástí trendu. Byl jeho extrémním případem.
Český kontext: Slavii se to už netýká
Pro české fanoušky je příběh spojen s dramatem na Edenu. Připomenutí: Slavia vedla po gólu Šturma v 51. minutě, hrála od 49. minuty v deseti po vyloučení Konečného, v 89. minutě vedla 2:1 po druhém Šturmově zásahu, a přesto prohrála. Thauvin srovnal v 91. minutě, Aguilar rozhodl ve třetí minutě nastavení.
V aktuálním formátu ligové fáze Ligy mistrů se ale odveta nehraje. Slavia s Lensem už znovu nenarazí, ledaže by je svedl dohromady pozdější vyřazovací los. Trenérská změna na lavičce francouzského klubu tak českou stopu příběhu uzavírá, nikoli otevírá.
Co bude dál s Lensem
Nejbližší zápas v Monaku povede Yannick Cahuzac, bývalý kapitán Lens a jeden z Toppmöllerových asistentů, který v klubu zůstal. Před sebou má tým sedm zápasů ligové fáze Ligy mistrů: Sporting, Bruggy, Como, Lipsko, Bodø/Glimt, Manchester City, Liverpool. Program, který by prověřil i stabilní trenérský štáb.
Lens si v létě 2026 koupil historicky nejsilnější sezonu pod Sageem, přivedl trenéra s ambicí ji překonat, a pak rozbil kontinuitu kvůli sporu o jednoho asistenta. Není to příběh o výsledcích. Je to příběh o tom, že v moderním klubovém fotbale může být otázka „kdo rozhoduje o štábu“ důležitější než trofej v prosklené vitríně.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle