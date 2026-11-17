Přesně měsíc po zápase, který mu nejspíš ukončil kariéru ve Slavii, se Tomáš Chorý vrátil do zpráv se stejným gestem. Fotku útočníka se vztyčeným prostředníčkem zveřejnil 17. listopadu 2026 na Instagramu Jan Kopic, jeho někdejší parťák z Plzně. Připojil anketu „Škrábe se?“ a hashtag #freechoras. Kopicovi to mohlo připadat jako vtip. Chorému ale fotka přišla v nejhorší možné chvíli. Je vyřazený z A-týmu, odsedává si maximální distanc a potřebuje přesvědčit budoucí klub, že jeho výbuchy nejsou větší riziko než jeho góly. Každá další připomínka gesta, které ho ve Slavii stálo místo, mu tuhle práci ztěžuje.
Anketa, která se nesmála všem
Podle TN.cz a iSportu Kopic sdílel snímek Chorého s prostředníčkem a nechal sledující hlasovat, jestli se útočník „škrábe“. Hashtag #freechoras, volně „osvoboďte Chorase“, ironicky naráží na trest, kvůli kterému útočník od poloviny října nehraje. Původní příspěvek se nám přímo ověřit nepodařilo, obsah ale oba zmíněné weby popisují shodně.
Fanoušci Kopice za vtípek pořádně sjeli. Zčásti i kvůli tomu, kdo ho zveřejnil: od léta 2026 působí Kopic jako hrající mentor třetiligového béčka Viktorie Plzeň a pomáhá s trénováním kategorie do šestnácti let. Mentor mládeže, který si utahuje z vulgárního gesta na rozhodčího, je pro kritiky snadný terč.
Oficiální reakci Slavie na fotku jsme nedohledali. Nové disciplinární řízení zatím také nikdo neoznámil, přestože disciplinární řád FAČR postihuje urážlivé projevy vůči rozhodčím i na sociálních sítích. Problém, který si Chorý zadělal, je zatím reputační. Ve chvíli, kdy se o něj zajímají kluby, se jeho jméno znovu propojilo s prostředníčkem, a to ve virální podobě, kterou si sportovní ředitelé snadno najdou.
Jaká bude jeho nová štace? Rýsuje se přestup ze Slavie? Redakce SportyŽivě oslovila jeho agenta Davida Nehodu, ale zatím čekáme na reakci.
Pětapadesátá minuta proti Hradci
Původní scéna se odehrála 17. října 2026 v Edenu. Slavia remizovala s Hradcem Králové 0:0 a utkání se zlomilo v 55. minutě. Chorý se podle reportáže Chance Ligy dožadoval faulu po souboji, rozhodčí Jan Všetečka nechal hrát a útočník mu ukázal prostředníček. Následovala přímá červená.
Slavia tentokrát nečekala. Ve
stanovisku z 21. října oznámila výsledek interního disciplinárního řízení: pokuta ve výši jednoho měsíčního platu, která celá půjde na konto Nadačního fondu Slavie, vyřazení z kádru A-týmu do konce podzimní části, souhlas se zimním odchodem.
Den nato přidala své i ligová disciplinárka. Podle komuniké
Disciplinární komise LFA dostal Chorý zákaz startu na šest soutěžních utkání, tedy horní hranici základní sazby. Předseda komise Jiří Matzner zdůraznil recidivu, nepřijatelnost vulgární urážky rozhodčího i odpovědnost reprezentanta vůči fanouškům a mladým hráčům.
Chorý se omluvil prostřednictvím agentury Nehoda Sport. Podle ČTK ale trenér Jindřich Trpišovský řekl, že si útočník za Slavii už nezahraje. Chorého smlouva přitom podle klubového oznámení z léta 2024 formálně platí do 30. června 2027. Návrat je tedy prakticky vyloučený, ukončení kontraktu ale zatím nikdo nepotvrdil.
Z andílka recidivistou za čtrnáct měsíců
Do Edenu přišel Chorý v červenci 2024 s bilancí, která dnes zní skoro neuvěřitelně. Slavia tehdy uváděla 207 ligových zápasů, 50 gólů, 18 asistencí, 44 žlutých karet a ani jedno vyloučení. Vysoký hrot, který se v soubojích nešetřil, ale hranici si hlídal.
Pak se něco zlomilo. Komise LFA napočítala čtyři přímé červené karty během čtrnácti měsíců a označila to za mimořádnou bilanci mimo obvyklé standardy. iDNES připomíná, jak se seznam plnil:
Kdy Soupeř Co se stalo srpen 2025 Slovácko úder do rozkroku brankáře Milana Heči sezona 2025/26 Plzeň sporná situace s údajným plivnutím na Sampsona Dweha jaro 2026 Sparta loket do Asgera Sörensena v derby 17. října 2026 Hradec Králové prostředníček na rozhodčího Všetečku
Komise výslovně uvedla, že předchozí tresty pro Chorého nebyly dostatečným varováním. Proto sáhla po maximu.
Disciplinární řád přitom nabízel i tvrdší cestu. Za urážlivá gesta vůči delegovaným osobám počítá se dvěma až šesti týdny. U zvlášť hrubého provedení jde o čtyři týdny až devět měsíců a pokutu až 250 tisíc korun. Komise zůstala v základní sazbě, jen na jejím stropu. Pro srovnání: Milan Baroš v roce 2017 zaplatil za hrubé vulgarity na adresu sudího 100 tisíc korun, distanc ale nedostal. U Chorého rozhodla kombinace gesta a série předchozích vyloučení.
Podle nás je právě tohle jádro jeho potíží. Jedna červená je zkrat. Čtyři za čtrnáct měsíců už jsou vzorec, který si každý budoucí zaměstnavatel zapíše do posudku.
Góly ho drží na trhu, zkraty mu ho zužují
Sportovně Chorý pořád nabízí dost. V lize debutoval v únoru 2014 za Sigmu Olomouc, shodou okolností proti Slavii. V Plzni odehrál ve dvou etapách 168 ligových zápasů a dal 45 gólů. V první slávistické sezoně nastřílel 14 ligových branek ve 32 zápasech a čtyři přidal v Evropě. Ani letos nezahálel: než ho distanc zastavil, dal za 432 minut v sedmi ligových startech čtyři góly, tedy zhruba jeden za každých 108 minut.
S takovými čísly se o něj kluby zajímají dál. iSport na začátku listopadu psal, že se na Chorého ptají další kluby, jejich jména ale neuvedl. Jediný jmenovaný zájemce, Plzeň, podle stejného zdroje před zimou ochladl. Hodně bude záležet na Slavii a podmínkách, za jakých ho pustí. Útočník mezitím trénuje individuálně a mimo první tým. Teoreticky by mohl po odpykání trestu nastoupit 4. prosince v Pardubicích. Slavia s ním ale nepočítá.
Agent David Nehoda krátce po incidentu připustil, že Chorý možná přehodnotí přání zůstat v Česku a poohlédne se v zahraničí. V tuzemsku by sportovně dával smysl klub z horních pater tabulky, který potřebuje vysoký hrot. Jenže takových není mnoho a každý z nich musí zvážit plat, vztahy se Slavií i reakci vlastních fanoušků.
Tady Kopicova fotka škodí nejvíc. Chorý už neřeší jen délku trestu, ale důvěryhodnost. Kvalita ho drží na trhu, každá další připomínka prostředníčku ale zmenšuje okruh klubů, které jsou ochotné nést reputační riziko. Ve hře o zimní přestup, v níž se mu za půl roku blíží konec smlouvy a Slavia bude chtít aspoň něco vydělat, je to přesně ta reklama, kterou nepotřeboval.
Chorý teď běhá sám na tréninkovém hřišti, zatímco jeho jméno koluje po sociálních sítích s anketou „Škrábe se?“. Odpověď, kterou budou sportovní ředitelé v zimě hledat, ale nezní ano, nebo ne. Zní: kolikrát ještě?
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl