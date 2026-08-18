Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Vyhlašujeme nejnižší a nejvyšší důchod. Češi netuší, že rozdíl je přes 246 000 Kč

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dva lidé můžou celý život bydlet ve stejné ulici, a přesto jim […]
Vyhlašujeme nejnižší a nejvyšší důchod. Češi netuší, že rozdíl je přes 246 000 Kč

Vyhlašujeme nejnižší a nejvyšší důchod. Češi netuší, že rozdíl je přes 246 000 Kč

Zdroj: Spotřebitelov.cz
Reklama
Další články z Spotřebitelov.cz
Důchody se budou od roku 2027 počítat jinak. Platí to ale jen pro ty, kteří si o to požádají
Důchody se budou od roku 2027 počítat jinak. Platí to ale jen pro ty, kteří si o to požádají
Češi vůbec neví, že v těchto případech dostanou velmi nízký důchod. Stačí se na to přitom jen připravit
Češi vůbec neví, že v těchto případech dostanou velmi nízký důchod. Stačí se na to přitom jen připravit

Většina lidí počítá s tím, že jednou dostane penzi někde kolem průměru. […]

Důchodci teď dostanou poslední doplatek a pak se všechno změní. Od roku 2027 platí pro důchody nová pravidla
Důchodci teď dostanou poslední doplatek a pak se všechno změní. Od roku 2027 platí pro důchody nová pravidla

Slovo „poslední“ a slib nových pravidel znějí u penzí poplašně. Kdo za […]

Nejvyšší důchod v Česku je skoro čtvrt milionu. Čeští senioři zuří, že nemají ani na rohlíky, zatímco někdo jiní jsou milionáři
Nejvyšší důchod v Česku je skoro čtvrt milionu. Čeští senioři zuří, že nemají ani na rohlíky, zatímco někdo jiní jsou milionáři

Když se mezi seniory otevře téma důchodů, emoce létají vzduchem rychleji než […]

Novinka pro všechny české důchodce. Od roku 2027 budou moci žádat manželé o důchod společně
Novinka pro všechny české důchodce. Od roku 2027 budou moci žádat manželé o důchod společně

Od ledna 2027 dostanou manželé a registrovaní partneři nový nástroj, jak si […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

Všechny články tohoto autora →
Spotřebitelov.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.