Vyhlašujeme nejlepší místa na dovolenou v září. V Egyptě je i na podzim jako v létě

Kalendář hlásí konec léta, nad ránem se drží mlha a v regálech obchodů se objevují první vánoční svíčky. Jenže pár hodin letu na jih vypadá svět úplně jinak. Moře je vyhřáté z celého léta, pláže se vylidnily a ceny spadly z prázdninových maxim. Kam se vyplatí v září vyrazit a kde si užijete léto ještě hluboko na podzim?
Léto se jen přesunulo o kus na jih
Září má u moře jednu velkou výhodu. Voda si drží teplo, které nasbírala za červenec a srpen, takže do ní vlezete s chutí už při ranní kávě a nečekáte, až se přes den ohřeje. Vedra už přitom nejsou tak úmorná jako v hlavní sezóně a slunce hřeje mírněji.
K tomu se přidává klid. Davy turistů se rozjely domů, u stánků se nestojí fronty a za ubytování zaplatíte méně než v létě. Na jihu Evropy naměříte přes den zhruba 25 až 30 °C a voda se pohybuje mezi 23 a 26 °C. To pohodlně pokryje koupání i celodenní toulky po okolí.
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Nejblíž a nejjistěji vás přivítá Středomoří. Řecko láká na ostrovy Kréta, Rhodos a Kos, kde se přes den drží kolem 28 °C a voda má 25 až 26 °C. Řecká sezóna se protahuje hluboko do října, takže ani na sklonku září nešlápnete vedle.
Podobně teplé je Turecko. V oblíbených letoviscích kolem Antalye a Bodrumu bývá ve dne 29 až 32 °C a moře atakuje 27 °C. Kdo chce spojit pláž s poznáváním, ocení Kypr. Ostrov si i v září drží teploty okolo 30 °C, moře kolem 26 °C a v říjnu klesne jen mírně. Do všech těchto míst se z Česka letí zhruba dvě až tři hodiny.
Pod hladinou Rudého moře je nejtepleji
Egypt hraje ligu sám pro sebe. Zářijové hodnoty tady šplhají k 34 až 36 °C. Vzduch je ale suchý, takže se horko snáší líp, než by čísla napovídala, a voda má nádherných 28 až 29 °C. Právě u Hurghady a Marsa Alam narazíte na korálové zahrady, které patří k nejbarevnějším na světě, a proto sem míří šnorchlaři i potápěči.
Přečtěte si také: Za pálení listí na vlastní zahradě můžete dostat pokutu až 1 000 000 Kč. Většina Čechů o tom vůbec neví Rudé moře u Egypta zůstává teplé nejdéle a jeho barevné korálové zahrady lákají šnorchlaře i hluboko na podzim. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kdo v září necítí chuť na tropické parno, počká si na říjen. Vedra spadnou na příjemných 30 °C, moře zůstává teplé a letoviska poloprázdná. A právě v tom je pointa celého tipu. Egypt drží léto nejdéle ze všech. Ještě v listopadu tu bývá kolem 27 °C ve vzduchu a přes 22 °C ve vodě, takže si u Rudého moře užijete koupání dávno poté, co jinde sezóna skončí. Let trvá zhruba čtyři až čtyři a půl hodiny.
Kanárské ostrovy: léto, které nekončí
Pokud chcete jistotu na sto procent, zamiřte na Kanárské ostrovy. Leží v subtropickém pásu u afrického pobřeží, takže teplo tu vládne prakticky celý rok a srážky jsou vzácné. Přes den se rtuť drží kolem 28 °C a do vody se dá bez váhání, má 24 až 25 °C.
Kouzlo Kanárů je v tom, že fungují i hluboko na podzim. V říjnu se vzduch blíží 30 °C, v listopadu klesne k 25 °C a moře stále nabízí 22 až 23 °C. K tomu láká sopečná krajina národního parku Timanfaya, písečné duny na Gran Canarii nebo vinice zasazené přímo do ztuhlé lávy. Kdo míří k moři až v listopadu, má druhou skvělou volbu v Kapverdách uprostřed Atlantiku, kde letní klima vydrží dlouho do podzimu.
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Zářijové teploty ve vybraných destinacích shrnuje následující tabulka:
Destinace Teplota vzduchu ve dne Teplota moře Řecko kolem 28 °C 25 až 26 °C Turecko 29 až 32 °C atakuje 27 °C Kypr okolo 30 °C kolem 26 °C Egypt 34 až 36 °C 28 až 29 °C Kanárské ostrovy kolem 28 °C 24 až 25 °C Kdy vyrazit a na co myslet
Volba destinace se odvíjí od toho, jak daleko do podzimu se chystáte. Na září a začátek října bohatě stačí krátký let do Středomoří, kde vás přivítá Řecko, Turecko nebo Kypr. Na konec podzimu vsaďte na Egypt, Kanárské ostrovy nebo vzdálenější Kapverdy, kde teplo vydrží nejdéle.
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Počítejte s tím, že dny se i na jihu krátí a večery bývají svěžejší, hodí se tedy lehká mikina. Za tu drobnost ale dostanete prázdné pláže, klidnější letoviska a ceny, které v hlavní sezóně nemají obdoby. Září a podzim jsou zkrátka pro milovníky moře nejlepší tajemství, které léto nabízí.
Zdroje: https://dovolena.cz/dovolena-v-zari, https://www.poznatsvet.cz/cestovani/dovolena-podzim-more/, https://www.eximtours.cz/novinky/dovolena-rijen, https://www.tui.cz/blog/dovolena-v-listopadu-top-10-destinaci/, https://backpacktrip.cz/kam-v-zari-k-mori/