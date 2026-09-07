Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Vyhlašujeme nejlepší město na žití v České republice v roce 2025. Je tu levno i bezpečno

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Které město v Česku nabízí ten nejpříjemnější život? Odpověď každý rok spočítá projekt Obce v datech, který srovnává všechny obce s rozšířenou působností v zemi. Letošní pořadí má jasného vítěze, jehož jméno se v čele opakuje už poněkolikáté. Žebříček ale prozrazuje i mnohem praktičtější věc, totiž kde se dnes dá spojit bezpečí a klid s […]
Vyhlašujeme nejlepší město na žití v České republice v roce 2025. Je tu levno i bezpečno

Vyhlašujeme nejlepší město na žití v České republice v roce 2025. Je tu levno i bezpečno

Zdroj:
Reklama
Další články z UdálostiExtra
Bylo vyhlášeno nejlepší jídlo světa: Vori Vori Češi skoro vůbec neznají
Bylo vyhlášeno nejlepší jídlo světa: Vori Vori Češi skoro vůbec neznají
Češi pořád vylévají vařící vodu do dřezu. Netuší, že tím můžou způsobit škodu klidně i 10 000 Kč
Češi pořád vylévají vařící vodu do dřezu. Netuší, že tím můžou způsobit škodu klidně i 10 000 Kč

Vroucí voda z hrnce zmizí v odtoku během vteřiny a málokdo u toho přemýšlí, co se vlastně děje pod dřezem....

Češi vůbec neví, že praní prádla na 40 °C ničí oblečení a spotřebuje více elektřiny. Opakují chybu pořád dokola
Češi vůbec neví, že praní prádla na 40 °C ničí oblečení a spotřebuje více elektřiny. Opakují chybu pořád dokola

Kolik lidí u pračky opravdu přemýšlí, jakou teplotu zvolit? Většina bez velkého přemýšlení nastaví...

Byl vyhlášen nejošklivější pes na světě pro rok 2026. Je to mopsice Jinny Lu
Byl vyhlášen nejošklivější pes na světě pro rok 2026. Je to mopsice Jinny Lu

Soutěž o nejošklivějšího psa světa má provokativní název, ale pořadatelé u ní roky zdůrazňují úplně jinou...

V Česku porostou houby. Mapa už ukázala, kde jich najdete nejvíce
V Česku porostou houby. Mapa už ukázala, kde jich najdete nejvíce

Letošní léto houbaře nešetřilo. Týdny sucha a veder nechaly lesní půdu vyprahlou a košíky prázdné. Po...

Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

Web přináší zpravodajství z domova i ze zahraničí, pokrývá politiku, společnost, kriminalitu, ekonomiku i zajímavosti z každodenního života. Čtenáři zde najdou rychlé aktuality, přehledné informace i podrobnější články, které zasazují události do širších souvislostí. Vedle klasického...

Všechny články tohoto autora →
UdálostiExtra
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.