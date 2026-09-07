Vyhlašujeme nejlepší město na žití v České republice v roce 2025. Je tu levno i bezpečno

Které město v Česku nabízí ten nejpříjemnější život? Odpověď každý rok spočítá projekt Obce v datech, který srovnává všechny obce s rozšířenou působností v zemi. Letošní pořadí má jasného vítěze, jehož jméno se v čele opakuje už poněkolikáté. Žebříček ale prozrazuje i mnohem praktičtější věc, totiž kde se dnes dá spojit bezpečí a klid s bydlením, které nespolkne celou výplatu.
Vítěz kraluje žebříčku už poosmé
Nejvyšší kvalitu života mají podle letošních výsledků středočeské Říčany. A není to náhoda, tenhle titul si město drží už poosmé v řadě. Pořadí prvních pěti měst vypadá takto:
Říčany, Praha, Slavkov u Brna, Kuřim, Hustopeče.
Autoři žebříčku nepočítají jen jedno číslo. Celkové hodnocení skládají z osmdesáti čtyř ukazatelů, které třídí do devětadvaceti dílčích oblastí a tří velkých pilířů. Sledují zdraví a životní prostředí, práci, bydlení i vzdělání a k tomu dostupnost služeb a mezilidské vztahy. Do srovnání se takto dostalo všech 206 měst napříč celou republikou.
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Když se člověk podívá na první desítku, vidí jasný vzorec. Vedou menší města, která leží na dosah velké metropole.
„…se nejlépe žije v menších městech v těsné blízkosti velkých metropolí,“ uvedl za projekt Obce v datech Michal Vaňáč. Lidé odsud pohodlně dojedou za prací i za službami do velkoměsta, doma je ale čeká klidnější prostředí a víc zeleně. Nejsilnějším regionem je dlouhodobě jižní Morava. Sama do nejlepší dvacítky letos dostala rovnou deset měst, mezi nimi Brno, Vyškov i Kuřim, která skončila těsně pod stupni vítězů.
Bezpečnost žebříček přímo měří
Pocit bezpečí není v hodnocení jen dojmem. Projekt má samostatný index bezpečnosti, do kterého se počítají přestupky i trestné činy v daném místě.
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Právě tady vynikají menší města. Slavkov u Brna se v bezpečnosti dostal mezi deset nejlepších v celé zemi a k tomu vede republiku v počtu lékáren i dětských lékařů. Velkoměsta na tom bývají hůř. Brno sice celkově skončilo sedmé, v bezpečnosti mu ale patří až 184. místo. Bezpečněji a klidněji se obecně žije ve středu Čech a na jižní Moravě. Severní a západní kraje za nimi zaostávají a úplný konec žebříčku obsadila města jako Karviná, Most nebo Orlová.
Háček se jmenuje ceny bytů
Teď ta méně příjemná část. Špičkové adresy mají jeden společný problém, a tím je cena bydlení. Pořídit si vlastní byt je dnes zhruba o třetinu těžší než před osmi lety. Mzdy totiž růstu cen nemovitostí dlouhodobě nestačí.
Ceny bytů zůstávají v nejlépe hodnocených městech největší překážkou dostupného bydlení. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Týká se to i vyhlášených měst kolem Brna. Kuřim sice kraluje republice v průměrné délce života i v přírůstku obyvatel, jenže ve finanční dostupnosti bydlení jí patří až 201. místo z 206. Ceny bytů se tady podle realitních přehledů vyšplhaly skoro na brněnskou úroveň a za starší byt 2+1 dnes kupující běžně zaplatí kolem 5,5 milionu korun.
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Kdo hledá levnější a přitom klidné bydlení, měl by se dívat dál od Prahy a Brna. Zajímavá jsou hlavně města, která letos v žebříčku výrazně poskočila:
Votice o 88 příček, Vysoké Mýto o 72 příček, jihočeská Kaplice o 65 příček.
Za tímhle vzestupem obvykle stojí nová pracovní místa a příliv mladých rodin. Menší města v levnějších krajích tak pomalu dohánějí drahé metropolitní zázemí. Rozdíly mezi špičkou a dnem žebříčku se sice prohlubují, díky těmto skokanům ale vzniká reálná šance najít adresu, kde je zároveň bezpečno a bydlení nespolkne celou výplatu.
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Zdroje: https://www.obcevdatech.cz/clanky/vysledky-indexu-kvality-zivota-2024-nuzky-mezi-kvalitou-zivota-mest-se-rozeviraji, https://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/nejlepsi-mesto-pro-zivot-v-cr-treti-slavkov-u-brna-index-kvality-zivota-2025.html, https://brnensky.denik.cz/zpravy-region/index-kvality-zivota-cesko-brno-brnensko-top20/, https://www.remaxdelux.cz/bydleni-kurim-ceny-nemovitosti-2026, https://www.euro.cz/clanky/kde-se-v-cesku-zije-nejlepe-zebricek-kvality-zivota-ukazuje-stabilni-lidry-prekvapive-skokany-i-rostouci-problemy-s-bydlenim-a-sluzbami/