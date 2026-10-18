Vyhlašujeme nejlepší cviky pro seniory 60+: vstávání ze židle a stoj na jedné noze pomohou na slabé nohy i nejistou chůzi

Stoupněte si ke kuchyňské lince, zvedněte jednu nohu a v duchu počítejte. Pár vteřin vypadá jako hračka, jenže s přibývajícím věkem jde o docela výmluvnou zkoušku. Z cviků, které doporučují zdravotnické instituce, jsme vybrali dva vítěze a pár pomocníků k nim.
Deset vteřin, které hodně napoví
Mezinárodní tým nechal přes 1 700 lidí ve věku 51 až 75 let balancovat na jedné noze bez opory. Výsledky zveřejnil v červnu 2022 odborný časopis British Journal of Sports Medicine.
Deset vteřin nevydržel zhruba každý pátý účastník a s věkem jich rychle přibývalo. Mezi lidmi od 66 do 70 let neuspělo necelých 37 procent, ve skupině od 71 do 75 let už víc než polovina. Ti, kdo test nezvládli, měli během dalších deseti let téměř dvojnásobné riziko úmrtí, a to i po zohlednění věku a nemocí.
Autoři sami připomínají, že studie ukazuje souvislost a příčinu prokázat nemůže. Podle nich si většina lidí drží rovnováhu v dobré kondici zhruba do 50 let a pak jí začne citelně ubývat. Jestli trénink rovnováhy sníží i riziko úmrtí, výzkum nezkoumal. Dobře doložené naopak je, že se s tréninkem rovnováha zlepšuje a pádů ubývá.
Vítěz číslo jedna: vstávání ze židle
Vypadá to jako samozřejmost, jenže pět pomalých zvednutí po sobě prozradí, kolik síly v nohou opravdu máte. Pracují při tom hlavně stehna a hýždě, díky kterým se vyškrábete z hlubokého gauče nebo vystoupíte z auta. Když zeslábnou, jde to čím dál ztuha.
Jak na to:
Vezměte pevnou židli bez koleček, která po podlaze neklouže, a nejlépe i bez područek. Posaďte se blíž ke kraji sedáku, chodidla dejte na šíři boků a trup lehce nakloňte dopředu. Do stoje se zvedněte silou nohou, ruce můžou jen jistit. Zpátky dosedejte pomalu a pod kontrolou.
Britská zdravotní služba NHS radí začít pěti opakováními v klidném tempu, protože čím pomaleji, tím lépe.
Pět pomalých zvednutí ze židle napoví, kolik síly ve stehnech a hýždích opravdu zbývá. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Vítěz číslo dva: stoj na jedné noze
Stejný úkon jako v testu zároveň rovnováhu trénuje.
Stoupněte si přímo proti zdi nebo kuchyňské lince tak blízko, abyste na ni dosáhli konečky prstů. Odlepte od podlahy jedno chodidlo, stačí pár centimetrů. Boky nechte ve stejné výšce a koleno nohy, na které stojíte, nepropínejte. Pozici udržte pět až deset vteřin a nohu pak opatrně položte zpátky.
Na každou nohu stačí tři opakování. Až půjde cvik hladce, nechte na opoře položený jediný prst. S volnějším držením ale počkejte, dokud stoj s lehkým dotykem nezvládnete klidně a bez zakolísání.
Tři cviky do party
Z domácích sestav britské NHS se k vítězům hodí ještě tři cviky. Prvním jsou výpony na špičky pro lýtka a kotníky. Jednou rukou se zapřete o linku nebo o židli, která se nehýbe, plynule se vytáhněte na prsty a stejně zvolna klesněte zpátky na celá chodidla.
Chůze pata-špička vypadá jako balancování po laně. Jdete podél zdi a pata přední nohy se při každém kroku skoro dotkne prstů nohy zadní, hlava přitom zůstává zvednutá. Na úvod stačí asi pět kroků.
Při chůzi bokem jedno chodidlo odsuňte stranou a druhé ho v klidu dožene, pánev se přitom nehoupe dolů. Cílem je deset kroků tam i zpátky.
O čtvrtinu méně pádů
Ze seniorů nad 65 let, kteří bydlí ve vlastní domácnosti, zažije pád během roku minimálně každý třetí. Odborníci z Cochrane v roce 2019 vyhodnotili přes sto studií. Ve skupinách, které pravidelně cvičily, ubylo pádů zhruba o 23 procent a aspoň jednou upadlo asi o 15 procent méně lidí.
Nejspolehlivější doklady mají programy zaměřené na rovnováhu a pohyby z běžného života, často doplněné posilováním. K tomuto typu pohybu patří i obě vítězná cvičení. Čísla z přehledu ale platí pro ucelené programy z více cviků, kterým se lidé věnovali soustavně.
Seniorům, kteří pravidelně cvičí rovnováhu a sílu, ubývá pádů téměř o čtvrtinu. Ilustrační foto. Zdroj: Centre for Ageing Better / Pexels. Jak často cvičit a kdy přibrzdit
Světová zdravotnická organizace doporučuje lidem od 65 let zařadit cvičení na rovnováhu a sílu aspoň tři dny v týdnu, podle NHS je minimum dvakrát týdně. Zpočátku postačí pět až deset minut, zato pravidelně.
Cvičte u něčeho, co se pod vaší vahou nepohne, a stůjte tak blízko, abyste se při zakolísání hned chytili. Předem ukliďte z podlahy kolem sebe všechno, na čem byste mohli klopýtnout. Přestaňte, jakmile se vám zatočí hlava, budete mít pocit na omdlení, přijde náhlá slabost, něco začne bolet nebo ztratíte jistotu v nohou.
Nedávný pád, čerstvě prodělaná operace nebo dlouhodobá nemoc jsou dobrým důvodem, proč sestavu před prvním pokusem probrat se svým lékařem nebo fyzioterapeutem.
Zdroje: https://www.nhs.uk/live-well/exercise/strength-exercises/, https://www.nhs.uk/live-well/exercise/balance-exercises/, https://bristol.ac.uk/news/2022/june/tne-second-one-legged-stance.html, https://www.cochrane.org/CD012424/BONEJOINT_exercise-preventing-falls-older-people-living-community, https://www.pohybazdravi.eu/jednoduchy-trenink-rovnovahy-pro-seniory-doma/, https://www.denik.cz/zdravi/smrt-test.html, https://zena-in.cz/clanek/je-vam-pres-60-techto-5-jednoduchych-cviku-pomuze-zpevnit-telo-i-zlepsit-rovnovahu, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/cviceni-pro-seniory/