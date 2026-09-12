Vyhlašujeme nejlepší českou buchtu roku 2026. Suroviny stojí kolem 80 Kč a nasytí celou rodinu

Existuje jedno domácí pečivo, které provoní celý byt, zasytí velkou rodinu a přitom vás nepřipraví o výplatu. Letos jsme se rozhodli dát mu pomyslnou korunu. Nárok na ni má tradice i chuť, a možná vás překvapí, že vítěz nakonec není vůbec žádná novinka.
Vítězem je stará dobrá klasika
Kynuté plněné buchty patří k české kuchyni tak samozřejmě, že se dostaly i do pohádek. Své jméno získaly podle pohádkového Honzy, který si je bral s sebou, když se vydával z domova. Když redakce magazínu Apetit prošla staré kuchařky i internet a hledala ten úplně nejlepší recept, zvítězila naprostá klasika. Byly to buchty podle Marie Sandtnerové z Knihy rozpočtů a kuchařských předpisů, které zůstávají vláčné i druhý den.
Náš letošní titul tak putuje k poctivé domácí buchtě, jakou pekly babičky. Je to jídlo, které umí zaskočit jako svačina, snídaně i sladká večeře.
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Málokterý moučník toho zvládne tolik najednou. Z jednoho pekáče vytáhnete klidně přes dvacet kusů, takže se najedí i početné rodiny a ještě zbude na druhý den. Buchty se dají upéct dopředu, přikryté utěrkou zůstanou měkké a děti si je bez řečí odnesou do školy.
Velké plus je i to, jak jsou nenáročné na peněženku. Základ tvoří suroviny, které má většina domácností stejně doma. Mouka, mléko, trocha cukru, vejce, kostka droždí a máslo. Nic exotického, nic drahého.
Kolik pekáč buchet doopravdy stojí
Spočítali jsme běžný pekáč buchet podle aktuálních cen z roku 2026. Na těsto padne zhruba půl kila hladké mouky, čtvrt litru mléka, kostka droždí, pár vajec, lžíce cukru a máslo. V akčních cenách vyjde samotné těsto přibližně na 40 korun.
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Zbytek rozpočtu spolkne náplň. Když sáhnete po měkkém tvarohu, přidáte kolem 40 korun a celý pekáč se vyšplhá zhruba k 80 korunám. S povidly nebo mákem vyjdete ještě levněji, klidně kolem 60 korun. Tak či tak vás jedna buchta stojí jen pár korun. Za tuhle částku se dnes v obchodě rodina zdaleka tak dobře nenají. A protože mouku, cukr a další trvanlivé suroviny se vyplatí nakoupit dopředu a v akci, dá se výsledná cena ještě o něco stlačit.
Tvaroh, povidla, nebo mák?
Každá z klasické trojice náplní má své příznivce. Tvarohová je nejšťavnatější a nejdéle vydrží vláčná, proto po ní doma sáhne nejvíc lidí. Vsaďte přitom na tvaroh v kostce. Ten ve vaničce bývá vodnatější a při pečení by se z buchty rád vyplavil ven.
Povidlová buchta je nejrychlejší, protože dobrá švestková povidla stačí jen lehce naředit rumem. U máku se semletá zrna nechají v mléce pomalu zhoustnout a hotové buchty pak drží šťavnatost i po několika dnech. Kdo chce potěšit děti, může místo tradiční trojice zabalit do těsta třeba hustou marmeládu nebo kousky čerstvých třešní.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Náplň Charakteristika Přibližná cena celého pekáče tvaroh nejšťavnatější, nejdéle vydrží vláčná kolem 80 Kč povidla nejrychlejší příprava kolem 60 Kč mák buchty zůstávají dlouho měkké kolem 60 Kč Pár triků, aby se povedla i vám
Základ úspěchu je kvásek. Droždí rozmíchejte s trochou cukru a vlažného mléka a nechte ho pár minut vzejít. Hlídejte si teplotu mléka. Když bude vařící, droždí ztratí sílu a těsto vám zůstane ležet bez hnutí. Že je kvásek hotový, poznáte podle bohaté pěny, která se zvedne nad hladinu.
O vláčnosti buchet rozhoduje už kvásek a dostatečně dlouhé kynutí těsta. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nešetřete na tuku a dopřejte těstu čas. Vláčné buchty potřebují máslo nebo sádlo a klidně i hodinu kynutí, dokud objem nenaroste na dvojnásobek. Troubu pak pořádně rozpalte, ať povrch buchet rychle ztuhne a náplň zůstane schovaná uvnitř, a teprve potom teplotu snižte a pečivo nechte pomalu dojít. Čerstvě upečené buchty ještě horké potřete rozpuštěným máslem a po vychladnutí zasypte moučkovým cukrem. Vůně, která se rozlije po kuchyni, vám sama napoví, že korunu za rok 2026 dostaly buchty právem.
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Zdroje: https://www.apetitonline.cz/recept/nejlepsi-kynute-buchty, https://irecept.cz/kolik-letos-stoji-velikonocni-peceni-ceny-surovin-2026/, https://www.staroceskerecepty.cz/bezmase/ceske-buchty-od-babicky-kynute-buchty-s-tvarohem-i-povidly, https://magazin.recepty.cz/clanky/kynute-buchty-jak-na-ne-aby-se-povedly-na-prvni-pokus-212.html, https://www.kucharkaprodceru.cz/kynute-buchty-recept/