Vyhlašujeme nejlepší české pivo podle turistů. Není to ani Plzeň, ani Budvar

Zahraniční návštěvníci jezdí do Česka i kvůli pivu a rádi u něj probírají, co jim v hospodě sedlo nejvíc. Když jejich hlasy sečetl gastronomický web TasteAtlas, na špici nezůstaly značky, které by tipoval skoro každý. Vítěz i jeho nejbližší pronásledovatelé přišli z docela jiného soudku.
Turisté už od českého piva nechtějí jen klasickou desítku
Představa, že cizinec v české hospodě sáhne automaticky po světlém ležáku od velkého pivovaru, přestává platit. Návštěvníci čím dál častěji hledají pestrost a chtějí ochutnat něco, co jinde nedostanou. Nejvíc u nich boduje to, na čem si menší řemeslné pivovary zakládají: chmelově výrazné speciály, kyselá piva s ovocem nebo ležáky bez filtrace.
Ta proměna kopíruje i celkový vývoj trhu. Piva se v tuzemsku vypije méně než dřív a loni spotřeba podle Českého svazu pivovarů a sladoven spadla na historické minimum 121 litrů na obyvatele. Lidé to ale nevzdávají, jen si víc vybírají a stále raději sáhnou po speciálu nebo po nealku.
Přečtěte si také: Který spotřebič žere v létě Čechům nejvíc energie? Není to bojler ani lednice Na vrcholu žebříčku malý rodinný pivovar
Nejlepší známku, 4,8 bodu z pěti, dostal Pivovar Matuška z Broum na Berounsku. Rodinnou značku založil sládek Martin Matuška už v roce 2009 a postupně z ní udělal jeden ze symbolů domácí řemeslné scény. Vaří bez filtrace a pasterizace, ročně vypustí kolem třiceti různých etiket a jeho Raptor patří k pivům, která u nás nastartovala celý craft boom. Věhlas si drží i za hranicemi. Letos přivezl z prestižního World Beer Cupu, přezdívaného pivní Oscary, hned dvě stříbra, rok předtím zlato.
Na čele žebříčku stojí malý rodinný pivovar, který vaří bez filtrace a pasterizace. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Stejné hodnocení 4,8 si připsal druhý Bernard z Humpolce. Turisty zaujal hlavně jeho tmavý ležák. „Je to nepasterované pivo, které vaříme ze čtyř druhů sladů,“ popsal pro Deník vrchní sládek pivovaru Josef Vávra. Podle něj se pivo vyznačuje výraznou plností i příjemnou hořkostí. Bernard za svou historii nasbíral přes sto dvacet medailí. Třetí příčku a 4,7 bodu bral pražský pivovar Sibeeria, který spojuje pečlivě vařené ležáky s moderními IPA.
Nejlépe hodnocená česká piva podle turistů:
Pořadí Pivovar Město Body 1. Pivovar Matuška Broumy 4,8 2. Bernard Humpolec 4,8 3. Sibeeria Praha 4,7 4. Dejf Brewery Studénka 4,5 5. Pivovar U Fleků Praha 4,4 6. Strahovský pivovar Sv. Norbert Praha 4,3 7. Nachmelená Opice Krnov 4,3 8. Plzeňský Prazdroj Plzeň 4,3 9. Pivovar Louka Louka 4,3 10. Římská Pivovar Praha 3,9 11. Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha Praha 3,9 Slavné značky zůstaly v pozadí Přečtěte si také: Češi berou útokem „Český karibik“. Má písek jako na pláži a je tam 18 stánků
A kde skončila jména, která zná celý svět? Plzeňský Prazdroj se v hlasování turistů zastavil až na osmé pozici se známkou 4,3. Přitom právě jeho zlatý ležák z roku 1842 dal světu styl pilsner, podle kterého se dnes vaří většina piv na planetě. Ještě hůř dopadl Budějovický Budvar, druhý velký vývozní tahoun českého piva. Ten se do jedenáctky nejlepších vůbec nevešel.
O přízeň pijáků přitom klasické ležáky nepřišly. V žebříčku turistů je jen předběhla piva, která lákají na neobvyklou nebo výraznější chuť. Klasika si drží pevné místo dál, jen tentokrát nehrála hlavní roli.
Kdo o pořadí rozhodl
Pořadí nesestavila porota odborníků, vzešlo z hlasů běžných uživatelů TasteAtlas. Do výpočtu web nepouští hlasy robotů ani účelová a lokálně patriotická hodnocení a naopak přidává na váze lidem, které vyhodnotí jako zkušené znalce. K 5. srpnu 2026 se u aktuální jedenáctky sešlo 663 hlasů a systém z nich jako průkazných uznal 562.
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TasteAtlas sám dodává, že o skutečné kvalitě piva jeho pořadí nerozhoduje. Chce hlavně nasměrovat pozornost k regionálním pivovarům, o kterých by leckdo jinak nevěděl, a přimět lidi, aby je vyzkoušeli. K opravdu poctivému srovnání tak nejlépe poslouží vlastní jazyk, ideálně přímo u výčepu daného pivovaru.
Zdroje: https://www.tasteatlas.com/best-rated-beers-styles-and-brands-in-czech-republic, https://www.e15.cz/byznys/plzen-az-osma-budvar-chybi-turiste-prekvapili-vyberem-nejoblibenejsich-ceskych-piv-1433360, https://www.newstream.cz/enjoy/z-garaze-k-pivnim-oscarum-cesi-z-matusky-znovu-porazili-svet, https://pelhrimovsky.denik.cz/zpravy-region/zahranicni-turiste-rozhodli-nejvice-jim-chutna-pivo-z-humpolce/, https://www.idnes.cz/spotrebitel/test/jake-ceske-pivo-chutna-turistum-nejvic-vitezem-neni-ani-plzen-ani-budvar.A260806_132600_test_hrat