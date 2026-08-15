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Vyhlašujeme nejlepší české pivo podle turistů. Není to ani Plzeň, ani Budvar

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Zahraniční návštěvníci jezdí do Česka i kvůli pivu a rádi u něj probírají, co jim v hospodě sedlo nejvíc. Když jejich hlasy sečetl gastronomický web TasteAtlas, na špici nezůstaly značky, které by tipoval skoro každý. Vítěz i jeho nejbližší pronásledovatelé přišli z docela jiného soudku. Turisté už od českého piva nechtějí jen klasickou desítku Představa, […]
Vyhlašujeme nejlepší české pivo podle turistů. Není to ani Plzeň, ani Budvar

Vyhlašujeme nejlepší české pivo podle turistů. Není to ani Plzeň, ani Budvar

Zdroj: UdálostiExtra
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Turisté vybrali, které české pivo je podle nich nejlepší. Nevyhrála Plzeň, ani Radegast
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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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