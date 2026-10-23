Vyhlašujeme nejhorší rozpustnou kávu ze supermarketu. Češi ji kupují každý měsíc a neví, co v ní všechno je

Sklenice s granulemi stojí v mnoha kuchyních hned vedle rychlovarné konvice a málokdo se zamýšlí nad tím, co v ní vlastně je. Laboratorní test z letošního ledna přitom ukázal, že se levné kávy z regálů liší víc, než by člověk čekal. Porota řešila chuť, laboratoř zase látky, o kterých se na etiketě nedočtete.
Na posledním místě skončila Instantkaffee Classic
Rozpustná káva se z českých domácností nevytratila. Agentura Ipsos v průzkumu z června 2021 zjistila, že po ní každý týden sahají tři z pěti dospělých. Sedm rozpustných káv z běžných obchodů prověřil na začátku roku Potravinový Sherlock deníku Blesk, který se k tomuto tématu vrátil po osmi letech. Vzorky prošly laboratorními rozbory i ochutnávkou školené poroty.
Nejhorší celkovou známku, trojku s mínusem na stupnici od jedničky do pětky, dostala káva Instantkaffee Classic. Laboratorní rozbor u ní odhalil nejvyšší obsah akrylamidu ze všech vzorků, a to blízko hranice, kterou pro rozpustnou kávu stanovují evropská pravidla. Porotci jí přiznali výraznou vůni a hustou pěnu, v ústech je však zklamala chuť i pachuť, která zůstávala na jazyku. Kdo by chtěl vědět, zda kupuje arabiku, robustu, nebo jejich směs, na obalu odpověď nenajde.
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Clever Classic si z laboratoře odnesla dobrou zprávu, protože akrylamidu v ní bylo nejméně a toto prvenství sdílí s jednou další kávou. U degustačního stolu jí ale porota dala nejslabší hodnocení ze všech vzorků.
Proč se akrylamid objevuje právě v kávě
Akrylamid vzniká v kávových zrnech při pražení, kdy spolu za vysoké teploty reagují přirozené cukry a aminokyselina asparagin. Úplně se mu proto nevyhne žádná káva a rozpustná, vyráběná z pražených zrn, mezi výjimky nepatří. Evropský úřad pro bezpečnost potravin při běžném příjmu ze stravy nepovažuje za problém jeho účinky na nervovou soustavu. Varuje ale, že akrylamid z potravin může zvyšovat riziko rakoviny, což odborníci odvodili hlavně z pokusů na zvířatech.
Akrylamid vzniká při pražení zrn, proto se mu nevyhne žádná káva včetně rozpustné. Ilustrační foto. Zdroj: E. Presso / Pexels.
Evropská unie pro rozpustnou kávu stanovila porovnávací hodnotu 850 mikrogramů na kilogram. Funguje jako orientační laťka: káva nad ní smí zůstat v obchodech, výrobce však musí upravit suroviny nebo postup zpracování tak, aby naměřené hodnoty klesly. Závazné maximální limity pro vybrané potraviny Evropská komise zatím teprve připravuje.
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Základem je obyčejná pražená a namletá káva. Továrna z ní horkou vodou vyluhuje hutný nálev, který se dál zahušťuje, a teprve potom přichází na řadu sušení. Používají se dva postupy.
Levnější a svižnější cesta spoléhá na horko. Koncentrát se v podobě jemné mlhy setká s horkým vzduchem a z kapek okamžitě zůstanou jen suché částečky. Ty se obvykle ještě pomocí trochy vlhkosti přichytí k sobě, takže z nich vzniknou hrubší zrnka.
Lyofilizace pracuje s mrazem. Extrakt nejprve ztuhne zhruba při minus 40 stupních a vodu z něj pak odsaje podtlak, aniž by led stihl roztát. Výsledkem jsou krystalky s plnější vůní, jejichž výroba trvá déle a stojí víc peněz. Podle tvaru zrníček tak doma zhruba poznáte, jakou technologií vaše káva prošla.
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Způsob sušení Postup Výsledek Výroba Horkým vzduchem Jemná mlha koncentrátu se okamžitě vysuší v horkém vzduchu Suché částečky, které se obvykle pomocí trochy vlhkosti spojí do hrubších zrnek Rychlejší a levnější Mrazem Extrakt ztuhne zhruba při minus 40 stupních a vodu z něj odsaje podtlak Krystalky s plnější vůní Pomalejší a dražší Plíseň ze skladu a mlčící etiketa
Pečlivé sušení a dobré skladování kávových zrn chrání před ochratoxinem A, který laboratoř v kávách také hledala. Tento jed produkují plísně a do zrn se dostává hlavně tehdy, když se při sušení na slunci nebo ve skladu nedodrží správné postupy.
Další slabinu odhalíte i bez laboratoře. U pěti ze sedmi testovaných káv chyběla na obalu informace o tom, z jakého druhu kávy jsou. U jedné z nich tak hodnotitelé na robustu usuzovali jen podle vyššího obsahu kofeinu.
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Nejlépe dopadla Perla Espresso s celkovou dvojkou. Za svou cenu podle autorů testu nabízí nejvíc a ve vůni ani v chuti ji podle porotců žádný jiný vzorek nepřekonal. Kdo kávu pije hlavně kvůli povzbuzení, ocení i to, že kofeinu měla ze všech vzorků nejvíc.
Kdo řeší hlavně škodliviny, může sáhnout po Bellarom Gold, u které vyšel obsah obou sledovaných látek, ochratoxinu A i akrylamidu, nejnižší z celého testu. Při příštím nákupu se vyplatí sklenici otočit a hledat na etiketě, jaký druh kávy uvnitř je.
Zdroje: https://www.blesk.cz/clanek/testy-blesku-napoje-instantni-kavy-2026/830382/vysledky-testu-rozpustnych-kav-nasli-jsme-nejlepsi-pomer-kvality-a-ceny.html, https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/acrylamide, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2024/06/chemicke_kontaminanty_kveten_2024_aktualizace_.pdf, https://taenk.dk/test/instant-kaffe/instant-kaffe-disse-har-hoejt-indhold-af-akrylamid, https://www.eurofins.com/en-de/food-testing/news/eu-regulation-on-acrylamide/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Instantn%C3%AD_k%C3%A1va, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-instantni-kava-ususene-aroma-40171273, https://www.ipsos.com/cs-cz/cesi-kava, https://www.testypotravin.cz/testy/test-instantni-kavy