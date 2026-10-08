Vyhlašujeme nejhorší podzimní účesy pro seniorky. Drobná trvalá přidá kila i roky v obličeji

Po létě se do kadeřnických salonů vrací spousta žen s jediným přáním: změnit něco na svém vzhledu. Právě při téhle návštěvě se ale dá snadno sáhnout vedle. Kadeřníci a stylisté přitom upozorňují, že některé účesy, které dámy po šedesátce považují za osvědčené, jim ve skutečnosti přidávají roky. Sestavili jsme proto žebříček pěti nejhorších voleb, od té nejmírnější až po absolutního vítěze.
5. místo: Barva o několik tónů tmavší
S tmavnoucími dny se v salonech tradičně prosazují hlubší odstíny, od kávově hnědého až po vínově červený. Zralé pleti ale tmavá barva většinou nesvědčí. Mezi tmavými prameny a obličejem vznikne tvrdý přechod, který upozorní na každou vrásku i nerovnoměrný tón pleti, a tvář pak vypadá unaveně.
Odborníci proto ženám ve vyšším věku doporučují spíš odstín o tón nebo dva světlejší, než jaký nosí teď. Kdo si vlasy barví, měl by hlídat také odrosty. Široký šedý pruh u kořínků působí starším dojmem než přirozené šediny, o které se žena pečlivě stará.
Viditelné šedé odrosty u kořínků působí starším dojmem než pečlivě udržované přirozené šediny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. 4. místo: Natupírovaný objem, který se ani nehne
Řada dam si objem na temeni dodnes vyrábí stejně jako před desítkami let, tedy tupírováním proti směru růstu a vydatnou vrstvou laku. Účes sice vydrží celý den bez úhony, jenže právě jeho nehybnost ho prozradí. Ztuhlé vlasy působí nepřirozeně a okolí si je spojí s módou dávno minulých let.
Moderní objem stojí hlavně na střihu. Kratší vrstvy na temeni vlasy zvednou samy a k fixaci pak stačí kapka lehkého stylingového přípravku místo spousty laku.
3. místo: Tupý střih končící u ramen
Vlasy zastřižené rovně v jedné délce vypadají na první pohled upraveně. Při bližším pohledu ale visí kolem tváře jako těžký závěs bez jediného zvlnění. Chybějí jim kratší prameny, které by obličej orámovaly, a rysy tak opticky klesají.
Délka těsně k ramenům má navíc nepříjemný vedlejší efekt. Kadeřnice Martina Odstrčilová pro Deník upozornila, že „délka po ramena může opticky přidat pár kilo“. Ženám, které chtějí působit štíhleji, proto radí nosit vlasy buď dlouhé, nebo krátké.
2. místo: Hustá ofina střižená do rovné linky
Ofina bývala oblíbeným trikem, jak schovat vrásky na čele. Pokud je ale hutná a zastřižená rovně jako podle pravítka, oči pod těžkým blokem vlasů působí menší. Výrazná vodorovná linka nad očima navíc obličeji opticky přitíží a výraz s ní zestárne.
Ofinu si přesto klidně nechte, jen v lehčí podobě. Kadeřníci doporučují prostříhat ji do tenčích pramenů. Velmi dobře funguje i vzdušná ofina rozdělená uprostřed, která obličej měkce zarámuje.
1. místo: Drobná trvalá
Vítězem našeho žebříčku jsou pevné drobné kudrlinky po celé hlavě, kterým se lidově říká květák. Mnoho seniorek je nosí ze zvyku už desítky let. Stylisté ji přesto řadí mezi účesy, které ženě přidají roky nejrychleji.
Hustá hmota drobných kudrlinek rozšíří hlavu do stran a obličej v ní působí plnější, jako by žena přibrala. Celý účes navíc vypadá těžce. Kadeřníci proto radí vyměnit pevné kudrlinky za volné, měkce tvarované vlny, které účesu nechají objem i pohyb. Šetrnější přístup se vyplatí i kvůli kondici vlasů, protože s věkem bývají sušší a křehčí.
Pevné drobné kudrlinky opticky rozšíří obličej, proto kadeřníci doporučují spíš volné, měkce tvarované vlny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Celý žebříček přehledně shrnuje následující tabulka:
Místo Účes Čím přidává roky Co místo toho 5. Barva o několik tónů tmavší tvrdý přechod mezi vlasy a obličejem upozorní na vrásky i nerovnoměrný tón pleti a tvář vypadá unaveně odstín o tón nebo dva světlejší, hlídat odrosty 4. Natupírovaný objem, který se ani nehne ztuhlé vlasy působí nepřirozeně a připomínají módu dávno minulých let kratší vrstvy na temeni a lehký stylingový přípravek místo spousty laku 3. Tupý střih končící u ramen vlasy bez vrstev visí těžce, rysy opticky klesají a kvůli délce k ramenům může žena působit plnější pro štíhlejší vzhled vlasy buď dlouhé, nebo krátké 2. Hustá ofina střižená do rovné linky oči působí menší a výrazná linka nad nimi obličeji přitíží prostříhat ji do tenčích pramenů nebo zvolit vzdušnou ofinu rozdělenou uprostřed 1. Drobná trvalá obličej působí širší a plnější a celý účes těžkopádně volné měkké vlny, které účesu nechají objem i pohyb Co seniorkám sluší víc
Řidším vlasům, které s věkem přicházejí, nejvíc prospěje střih s jemnými vrstvami. Kratší prameny uberou délkám tíhu a vlasy se pak u hlavy samy zvednou. Dobře poslouží prodloužený bob, v kadeřnické hantýrce lob, nebo měkce střižený účes pixie s delšími vlasy na temeni.
Velký kus práce ale odvede kadeřník, ke kterému chodíte pravidelně a který vaše vlasy dobře zná. Pozná, kolik jich máte a co snesou, a včas obnovovaný střih pak drží úhledný tvar v každém věku.
Zdroje: https://zena.aktualne.cz/moda-a-krasa/vlasy/10-let-dolu-diky-spravnemu-ucesu-kadernici-prozradili-strihy-ktere-zenam-po-padesatce-slusi-nejvic?lp=1, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/7-nejvetsich-hrichu-v-ucesech-kterych-se-podle-kaderniku-dopousti-zeny-nad-50-let-jake, https://www.denik.cz/pro-zeny/kadernice-odstrcilova-promena.html, https://bestlifeonline.com/hairstyles-that-make-you-look-older/, https://svetkreativity.cz/ucesy-ktere-zenam-akorat-pridavaji-roky/, https://www.vlasta.cz/krasa/nejlepsi-ucesy-zeny-60-mladsi-vzhled-pixie-bob-delsi-mikado/, https://www.vlasta.cz/inspirace/triky-kadernice-pro-ucesy-50-omladi-o-10-let/, https://www.esteticamagazine.com/2024/11/04/darker-shades-hair-trends-reflect-nature-as-temperatures-fall, https://www.foxnews.com/lifestyle/what-to-know-before-making-your-hair-darker, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/uces-zena-50-chyby/