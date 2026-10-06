Vyhlašujeme nejhorší majonézu ze supermarketu roku 2026. Češi netuší, co v ní je

Do košíku ji hodíme mezi chléb a máslo, většinou bez jediného pohledu na zadní stranu obalu. Kelímky a sklenice v regálu přitom ukrývají výrobky, které mají s domácí majonézou společný hlavně název. Ochutnávky naslepo i laboratorní rozbor ukázaly, jak velké rozdíly v chuti i složení mezi nimi jsou.
Titul nejhorší majonézy roku proto u nás získává konkrétní receptura. Poznáte ji na etiketě u kteréhokoli výrobce.
Portrét propadáku: málo oleje a hodně pomocníků
Recepturu, kterou u nás vyhlašujeme za nejhorší, prozradí typický profil. Oleje v ní bývá jen kolem poloviny, což je úplně spodní hranice toho, co dnes obchody nabízejí. Řidší směs by se v kelímku rozlévala, a tak do ní výrobce přimíchá škrob s dalšími zahušťovadly a obvykle přidá i konzervanty.
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Přesně tohle se potvrdilo v redakčním testu deseti nejprodávanějších majonéz, který letos zveřejnil server Arecenze. Obě poslední příčky obsadily výrobky se škrobem, guarem i xantanem, jejichž podíl tuku byl nejnižší nebo ho výrobce vůbec neuvedl. Při slepé ochutnávce jedna z nich testery odradila přehnanou kyselostí a u druhé jim vadila umělá chuť s rybím nádechem.
Menší podíl tuku sám o sobě vadou není. V laboratorním testu webu Svět potravin z ledna 2025 dokonce obstála odlehčená majonéza se zahušťovadly mezi lépe hodnocenými výrobky. Kdo počítá kalorie, může po takové sklenici sáhnout s klidem. Jen je dobré vědět, co v kelímku skutečně kupujete.
Vyhláška se spokojí s dvěma procenty žloutku
Podle vyhlášky č. 69/2016 Sb. musí majonéza obsahovat nejméně 2 % vaječného žloutku. Obsah tuku se podle druhu výrobku smí pohybovat od 50 do 85 %. Na kilogram omáčky tedy předpisům vyhoví pouhých 20 gramů žloutku.
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U klasické receptury přitom olej tvoří přes 70 % obsahu. Výrobky z českých obchodů pokrývají celé rozpětí od zmíněných 50 až po 80 %. U žloutku jsou rozdíly ještě větší. Některé značky ho mají kolem 3 %, jiné několikanásobně víc.
Jak se požadavky předpisu liší od toho, co je v regálech, shrnuje tabulka:
Tuk Vaječný žloutek Vyhláška č. 69/2016 Sb. 50 až 85 % podle druhu výrobku nejméně 2 % (20 g na kilogram) Výrobky v českých obchodech 50 až 80 % kolem 3 % u některých značek, u jiných několikanásobně víc Žlutá barva umí oklamat Přečtěte si také: Ani vesta, ani sako. Ženy po 60 letos na podzim nosí 1 kousek přes halenku, se kterým vypadají elegantně
Kdo podle odstínu odhaduje, kolik vajec v majonéze je, snadno se splete. Část výrobců majonézu přibarvuje karoteny nebo kurkumou, jinde barvu zvýrazní hořčice. Sytě žlutý krém pak působí bohatěji, než odpovídá jeho skutečnému složení.
Sytě žlutý odstín majonézy může pocházet z karotenů nebo kurkumy, takže o množství žloutku mnoho neřekne. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Žloutek je v majonéze důležitý hlavně kvůli živinám, které do omáčky přináší. Stabilitu emulze i dlouhou trvanlivost dnes zajistí přídatné látky ze seznamu složení, takže tovární majonéza by vydržela i s minimem vajec. Proto se vyplatí údaj o žloutku na etiketě vyhledat.
Levnější sklenice se v testech neztratily
Za dobrou majonézou nemusíte v obchodě chodit k nejdražší sklenici. V testu Arecenze se o celkové vítězství dělily čtyři cenově dostupné majonézy: Albert, Srdce domova z Billy, Cook z Normy a Poličanka od Agricolu. V červencové ochutnávce webu Kupi.cz sice zvítězila Hellmann’s, hned za ní se ale umístila levnější majonéza Kania z Lidlu.
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Poličanka, jejíž etiketa neuvádí žádné přídatné látky, chutnala hodnotitelům spíš decentně. Hodí se proto hlavně tam, kde má jen spojit ostatní suroviny a sama nevyčnívat. Kdo chce majonézu v jídle zřetelně cítit, sáhne spíš po výraznější značce.
Na co se v obchodě dívat
Než kelímek vložíte do košíku, stačí pár vteřin na kontrolu etikety:
olej nad 70 %, žloutek uvedený na obalu, ideálně zřetelně nad povinnými 2 %, žádný škrob ani jiná zahušťovadla, co nejkratší složení, kde po oleji, žloutcích a octu následuje už jen pár věcí na dochucení. Přečtěte si také: Seniorky, stylistka pozná do 10 vteřin, jestli umíte nosit sako. Stačí jí jediný pohled na vaše rukávy
Podle odstínu se neřiďte, barva o počtu vajec mnoho neprozradí. Které konkrétní výrobky v jednotlivých testech skončily na chvostu, najdete v odkazovaných zdrojích pod článkem.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-69, https://svet-potravin.cz/test-majonezy-i-pochoutkove-salaty-chyby-na-obale-i-nedokonalosti-v-chuti/, https://www.testypotravin.cz/testy/test-majonezy, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/40746-redakcni-test-supermarket-majonezy, https://www.arecenze.cz/clanky/otestovala-jsem-10-majonez/, https://www.arecenze.cz/clanky/otestovali-jsme-10-majonez-ze-supermarketu-nejlepsi-chuti-se-pysni-hellmanns-drahy-heinz-propadl/