Vyhlašujeme nejhorší letní nehty na rok 2026. Češky si je pořád dělají a netuší, že jsou 20 let z módy

Dvacet let je samozřejmě pořádná nadsázka. Stačí ale dvě tři sezony a manikúra, kterou jste si v salonu zamilovala, začne působit jako vzpomínka na jinou dobu. České manikérky letos popisují hned několik stylů, které jim z křesel mizí nejrychleji. Dlouhé drápy dohrály, vede krátká mandle
Roky, kdy se délka nehtů poměřovala skoro na centimetry, končí. V salonech dnes vítězí krátké až středně dlouhé nehty, které nepřesahují bříška prstů a respektují přirozený tvar ruky.
V tvarování má hlavní slovo mandle. Manikérka Michaela Krystek uvádí, že tenhle tvar volí 99 % jejích zákaznic. Vedle mandle se dobře drží ještě ovál a jemně zaoblený čtvereček.
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Kratší délka má i praktickou stránku. Nehet nepřekáží při zavazování tkaniček ani při mytí vlasů, méně se láme a přírodní nehet pod tenčí vrstvou dostane šanci zesílit.
Foto: Freepik.com Kamínky přes celý nehet už nikoho neohromí
Nejrychleji mizí všechno, co působí uměle a příliš složitě. Křiklavé barevné ombré a masivní 3D zdobení označují manikérky za jednoznačně přežité.
Podobně je na tom přemíra kamínků a detailní malování po celé ploše. Podle manikérky Lucie Jelínkové mají tyhle prvky jeden zásadní problém, protože nehet opticky zvětšují a deformují. Ruka pak vypadá masivněji, než ve skutečnosti je.
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Francouzská manikúra rozhodně nezmizela, jen prošla proměnou. Ostrý široký bílý oblouček, který si většina z nás pamatuje z počátku milénia, dnes už nikdo nechce.
Místo něj se kreslí ultratenká linka, takzvaná micro French. Někdy je bílá, často ale krémová, béžová, tmavě modrá nebo metalická. Existuje i skrytá varianta, u které je špička naznačená tak nenápadně, že si jí na první pohled nevšimnete.
Právě tahle verze funguje výborně na krátkých nehtech, kde by široký bílý pruh působil těžkopádně.
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Letní paleta se letos stáhla k tělovým, mléčným a jemně růžovým odstínům. Cílem je dojem, že ruce vypadají pěstěně samy od sebe.
„Letos dominují jemné a přirozené odstíny,“ uvedla pro Kupi.cz manikérka Lucie Jelínková.
Výrazné barvy tím ale nekončí. Fungují spíš jako akcent na jednom nehtu nebo v tenké lince než na celé ploše všech deseti prstů. A pokud vám vaše kamínkové drápy dělají radost, klidně si je nechte, protože nejhorší manikúra je nakonec ta, ve které se necítíte dobře.
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