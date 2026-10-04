Vyhlašujeme nejhorší kuřecí maso ze supermarketu roku 2026. Češi ho kupují každý týden a neví, co je s ním špatně

Kuřecí maso Češi jedí víc než kdykoliv dřív a jedna jeho podoba se letos opakovaně objevila na seznamu nebezpečných potravin. Na pultu přitom vypadá úplně nevinně a část vadných balení může dodnes ležet v domácích mrazácích.
Drůbež drží rekord
Podle Českého statistického úřadu dosáhla v roce 2024 spotřeba drůbežího masa téměř 31 kilogramů na obyvatele. Hranici 30 kilogramů tak překonala vůbec poprvé. Drůbež dnes navíc tvoří víc než třetinu veškerého masa, které v tuzemsku zkonzumujeme.
Kuře se tak stalo samozřejmou položkou běžného nákupu. O to víc stojí za to vědět, které balení si z regálu odnášíte.
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Pomyslné prvenství letos podle počtu varování inspekce získávají chlazené kuřecí prsní řízky v plastové vaničce nebo ve vakuu. Právě před nimi Státní zemědělská a potravinářská inspekce varovala během roku hned několikrát, protože laboratoř v nich potvrdila salmonelu.
Původ masa se přitom pokaždé lišil. Na jaře šlo o řízky z kuřat chovaných a poražených v Rumunsku, v červnu o rodinné balení z Polska a v září o řízky od českého výrobce. Tyto tři vadné šarže se prodávaly v prodejnách tří různých obchodních řetězců. Už v únoru navíc inspekce upozornila na kuřecí maso z Ukrajiny.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Období Odkud řízky pocházely Jaro z kuřat chovaných a poražených v Rumunsku Červen rodinné balení z Polska Září od českého výrobce Proč se o problému dozvíte pozdě Přečtěte si také: Ani hodinky, ani náramek. Ženy po 50 letos nosí na zápěstí 1 doplněk, se kterým vypadají elegantně
Chlazené maso má krátkou trvanlivost, a než laboratoř dokončí rozbor a úřady případ zpracují, nějaký čas uplyne. Když inspekce varování zveřejní, bývá dotčená šarže dávno po datu použitelnosti a v obchodech už ji nekoupíte. U rumunských řízků například inspektoři odebrali vzorek 8. dubna, veřejné upozornění ale vyšlo až koncem května.
Riziko se tím přesouvá do domácností. Kdo si řízky koupil do zásoby a uložil je do mrazáku, může je mít doma ještě dnes. Mráz salmonelu podle inspekce nezničí, a inspekce proto radí maso z vadných šarží vůbec nejíst. Přesné šarže a místa prodeje najdete ve varováních inspekce a v článcích, na které odkazujeme v seznamu zdrojů.
Vadná šarže kuřecího masa může ležet v domácím mrazáku ještě dlouho poté, co zmizí z obchodů. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Stehna v testu obstála, bakterie ale nechyběly
Zajímavé srovnání nabízí test kuřecích stehen, který dTest zveřejnil v srpnovém čísle svého časopisu. Do testu zařadil devět chlazených výrobků z českých chovů a jatek, kromě samotných stehen také zadní čtvrtky. Poměr vody a bílkovin vyhověl předpisům u všech, takže žádné maso nenese známky zavodnění.
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I tady ale laboratoř dTestu v některých baleních zachytila salmonely, stafylokoky a kampylobaktery, byť nálezy zůstaly v mezích předpisů. Stehna tak zapadají do stejného obrazu jako varování inspekce, protože bakterie se objevují na kuřeti domácím i dovezeném. Salmonelu ostatně inspekce letos potvrdila i v dalších dílech, v září například v kuřecích křídlech a zadních čtvrtkách z Rumunska.
Výběr výrobků provedla redakce, kompletní test všech výrobků a všechny testované parametry najdete zde:
test kuřecích stehen na webu dTestu. Jak s kuřetem zacházet v kuchyni
Bezpečnost kuřete se z velké části rozhoduje až doma v kuchyni. Stačí brát každé syrové kuře jako možný zdroj bakterií a držet se několika jednoduchých návyků.
Samostatné prkénko na syrové kuře brání tomu, aby se bakterie dostaly na další potraviny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Maso neoplachujte. Oplachem se bakterií nezbavíte a proud z kohoutku je rozstříká kolem sebe, třeba i na čisté nádobí nebo na zeleninu nachystanou na salát. Syrové kuře držte stranou. Na krájení použijte samostatné prkénko i nůž a po práci si důkladně umyjte ruce mýdlem. Propečte ho až do středu. Salmonely zničí dostatečně vysoká teplota a rozhoduje ta uvnitř masa, kde bývá nižší než na povrchu. Zapamatujte si původ. Než balení zamrazíte, uložte si do telefonu snímek štítku, ať ho můžete s případným varováním snadno porovnat.
Salmonelóza bývá nejnebezpečnější pro malé děti, seniory a lidi s oslabenou imunitou, u kterých se bakterie může dostat až do krve. Pokud se po jídle objeví průjem, horečka nebo zvracení, poraďte se se svým lékařem a u ohrožených skupin návštěvu neodkládejte.
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Zdroje: https://www.denik.cz/cesko/nebezpecne-kureci-rizky-z-polska-cesko-inspekce/, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/656502-inspekce-nasla-salmonelu-v-kurecim-mase-muzete-ho-mit-doma, https://www.dtest.cz/clanek-12426/test-kurecich-stehen-2026, https://www.szpi.gov.cz/clanek/varovani-pro-spotrebitele-salmonela-ve-dvou-sarzich-kureciho-masa-ze-zahranici.aspx, https://csu.gov.cz/produkty/v-cesku-roste-spotreba-masa-syru-a-zeleniny-klesa-spotreba-alkoholu, https://www.svscr.cz/zivocisne-produkty/onemocneni-z-potravin/salmoneloza/, https://www.ceskestavby.cz/clanky/spor-o-nemyte-kure-proc-drubezi-maso-pred-zpracovanim-radeji-nemyt-32908.html, https://cnn.iprima.cz/zavadne-kureci-maso-v-bille-inspekce-nasla-rizky-se-salmonelou-mozna-je-mate-doma-513092, https://www.szpi.gov.cz/clanek/varovani-pro-spotrebitele-salmonela-v-kurecich-rizcich-ze-zahranici.aspx