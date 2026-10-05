Vyhlašujeme nejhorší koření ze supermarketu roku 2026. Češi ho pořád kupují a vůbec neví, co si sypou do jídla

Pečené brambory, gyros nebo zapečená feta. Do všech se v českých kuchyních sype stejná zelená bylinka ze sáčku, kterou má doma skoro každý. Evropské úřady ji přitom opakovaně řadí k nejčastěji falšovanému koření. Tohle „vyhlášení“ vychází z laboratorních kontrol v několika zemích a jejich výsledky mluví jasně.
Pod nálepkou oregano bývají listy olivovníku
Řeč je o oreganu, kterému se česky říká také dobromysl. Do jídla se sypou jeho usušené a rozemnuté lístky, které chutí připomínají majoránku. Právě v téhle podobě je bylinka zranitelná. Když se listy rozdrtí, okem už se jen těžko pozná, co v sáčku skutečně je.
Nejčastější příměsí jsou listy olivovníku, občas se objeví i myrta. Obojí je výrazně levnější než pravé oregano, takže každý přimíchaný kilogram zvyšuje zisk. V jemné drti se navíc tyhle listy od pravé bylinky skoro neliší, a to ani vůní.
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Doma v kuchyni se podvod prakticky odhalit nedá. Jistotu dá teprve laboratorní rozbor, při kterém se olivové listy prozradí třeba nezvykle vysokým obsahem mědi.
Maďarští inspektoři nakupovali přímo v obchodech
Jak to vypadá v praxi, ukázala loni na podzim kontrola maďarského úřadu pro ochranu spotřebitele. Inspektoři nakupovali vzorky na různých místech, od e-shopů a běžných prodejen po orientální obchody a prodejny sypaného koření. Výhrady nakonec měli k víc než 46 % vzorků oregana.
V nejhorších vzorcích tvořily samotné olivové listy až 85 % obsahu. Celkem u čtyř výrobků z patnácti dosahoval podíl jiných rostlin než oregana průměrně 70–80 %. Kupující si tak odnesl hlavně cizí listí s trochou oregana. Úřad zároveň prověřil i mletý pepř a ten prošel bez jediné výhrady.
Přečtěte si také: Seniorky, stylistka pozná do 10 vteřin, jestli umíte nosit sako. Stačí jí jediný pohled na vaše rukávy V evropském srovnání nemá oregano konkurenci
Maďarský výsledek nebyl náhoda. Evropská komise v letech 2019 až 2021 nechala ve svých laboratořích prověřit 1 885 vzorků šesti hojně obchodovaných druhů koření, které odebraly úřady z 21 členských států, Norska a Švýcarska. Většinu z nich získaly ještě u dovozců, velkoobchodů a zpracovatelů, zhruba pětinu až v distribuci a obchodech. Podezření z falšování padlo na 48 % vzorků oregana, nejčastěji kvůli olivovým listům.
Ostatní druhy dopadly výrazně lépe. Podíl podezřelých vzorků vypadal takto:
pepř 17 %, římský kmín 14 %, kurkuma a šafrán po 11 %, paprika a chilli jen 6 %. Přečtěte si také: Ani hodinky, ani náramek. Ženy po 50 letos nosí na zápěstí 1 doplněk, se kterým vypadají elegantně
Komise pak vyzvala firmy z oboru k okamžité nápravě a národní úřady k přísnějším kontrolám.
V sáčku může být měď i látky, které škodí játrům
U listí sesbíraného v olivových sadech se nedá dohledat, čím sady stříkali ani kudy listí putovalo, než skončilo v sáčku s kořením. Pěstitelé oliv přitom počítají jen s plody a listí jako potravinu vůbec neřeší. Jak to může dopadnout, ukázali výzkumníci Komise na mědi. Povolený limit tohoto kovu překročilo 48 zkoumaných vzorků oregana a jen dva z nich byly bez olivových listů. Vysvětlení vědci hledají v olivových sadech, kde se podle nich nejspíš používají postřiky s mědí.
Olivové listí přimíchané do oregana může nést zbytky měďnatých postřiků z olivových sadů. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Tři výrobky z maďarské kontroly navíc překročily evropský limit pro pyrrolizidinové alkaloidy. Jde o přírodní látky některých rostlin, které maďarský úřad spojuje s poškozením jater a při dlouhodobém příjmu i s možným rizikem rakoviny. Zvlášť ohrožené jsou podle úřadu děti.
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Česká Státní zemědělská a potravinářská inspekce při jedné ze svých starších kontrol prověřila oregano a další jednodruhové koření. Všech 12 vzorků vyhovělo, přičemž oregana mezi nimi bylo sedm. Tak malý vzorek ale o dnešním trhu mnoho neřekne a evropská čísla ukazují, že ostražitost má smysl.
Při nákupu se vyplatí sáhnout spíš po celých nebo hrubě drhnutých listech než po jemném prášku. Mleté a drcené koření se falšuje snadněji, zatímco v celých listech se cizí rostlina schovává hůř. Obsah načatého sáčku je lepší přesypat do dózy, která těsně dovírá, a nechat ji ve skříňce dál od sporáku i okna. Světlo, vlhko ani teplo vůni bylinky neprospívají.
Zdroje: https://nkfh.gov.hu/en/news/counterfeit-and-dangerous-spices-on-store-shelves-serious-irregularities-uncovered-by-the-natcp, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12169713/, https://www.potravinyinfo.cz/33/klasa-se-rozrusta-znacku-ziska-19-novych-produktu-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFkaVTxOs7kT6SbIi81ptm44/, https://www.potravinynapranyri.cz/InspProduct.aspx?scontrol=150&lang=cs&design=default&archive=actual&listtype=map&page=1, https://nutrada.com/cz/blog/druhy-oregana, https://vseokoreni.cz/koreni/oregano, https://food.ec.europa.eu/food-safety/eu-agri-food-fraud-network/eu-coordinated-actions/herbs-and-spices-2019-2021_en