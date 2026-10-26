Vyhlašujeme nejhorší kabát pro seniorky na zimu 2026. Nosí ho polovina žen po 60 a přidává jim 10 let

Stačí se v zimě rozhlédnout na zastávce autobusu nebo ve frontě na poště. Jeden typ zimního svršku tam uvidíte znovu a znovu, a přitom patří k těm, které ženám po šedesátce sluší nejméně. Kolik žen ho přesně nosí a o kolik let je opticky postrčí, nikdo s metrem v ruce nezměřil. Stylisté se ale v hodnocení tohoto kousku shodují až nápadně.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Viníkem je obří péřovka bez tvaru
Řeč je o objemné prošívané péřové bundě, která visí z ramen rovně dolů a nemá ani náznak pasu. Hřeje výborně, to jí nikdo nebere. Když je ale o několik čísel větší, tělo se v ní úplně ztratí a z postavy zbude rovný válec.
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Takový kus přidává objem i tam, kde ho žena vůbec nemá. Celá silueta pak působí mohutněji, než ve skutečnosti je, a z výsledku čiší spíš únava než elegance.
Foto: Magnific.com Lesklý materiál všechno zvětší
Druhá past se skrývá v látce. Lesklý povrch odráží světlo, takže každá nafouklá komůrka vystoupí ještě víc. Matný materiál působí klidněji a ušlechtileji, a tak i obyčejná bunda hned vypadá dráž.
Délka rozhoduje o celé postavě
Bunda končící v pase opticky zkracuje nohy a upozorňuje na bříško. Opačný extrém ale také nefunguje, protože tlustě vycpaná bunda od ramen až ke kotníkům z ženy udělá zabalenou postel. Nejlépe vychází délka někde mezi boky a koleny, která postavu protáhne a přitom zahřeje i bedra.
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Dobrá zpráva zní, že stačí vybrat jinou. Hledejte model, který se v pase aspoň lehce zužuje, nebo bundu s páskem z látky či kůže. I v teplé péřovce se tak postava znovu objeví a vy budete působit štíhleji.
Při zkoušení v obchodě si oblečte silnější svetr. Bunda by se přes něj měla bez potíží zapnout a nikde netlačit, protože příliš těsný kus zdůrazní přesně ty partie, které chcete schovat.
Černou vystřídejte měkčími tóny
Černá bunda je praktická, s přibývajícím věkem ale může působit tvrdě. Certifikovaná stylistka Elizabeth Kosich pro web Best Life vysvětlila, že kontrasty ve tváři časem slábnou, a proto může základní černá rysy přebít. Doporučuje proto jiné tmavé odstíny nebo o kousek světlejší barvy, které obličej rozjasní.
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Vyzkoušejte třeba čokoládově hnědou, šedomodrou nebo velbloudí béžovou. Kdo se nebojí barvy, může sáhnout po vínové, která dodá energii i zimnímu šedivému dni.
Foto: Magnific.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.vlasta.cz/krasa/perovka-perova-bunda-jak-ji-nosit-triky-zeny-po-50/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/podzimni-bunda-zeny-po-60/, https://bestlifeonline.com/winter-jacket-styling-tips-over-60/, https://www.extrainspirace.cz/nejhorsi-podzimni-bundy-pro-seniorky-tyto-pridavaji-opticky-kila-postave-a-cesky-je-stejne-nosi-ve-velkem/, https://blog.petitedressing.com/10-cold-weather-coat-traps-women-over-60-should-avoid/, https://blog.petitedressing.com/the-7-coats-id-never-recommend-to-my-over-60-clients/, https://thewelldressedlife.com/the-best-puffer-coats-and-parkas-for-women-over-40-warm-practical-and-still-stylish/, https://www.forbes.com/sites/forbes-personal-shopper/article/warmest-winter-coat-for-women/