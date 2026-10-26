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Vyhlašujeme nejhorší kabát pro seniorky na zimu 2026. Nosí ho polovina žen po 60 a přidává jim 10 let

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Stačí se v zimě rozhlédnout na zastávce autobusu nebo ve frontě na poště. Jeden typ zimního svršku tam uvidíte znovu a znovu, a přitom patří k těm, které ženám po šedesátce sluší nejméně. Kolik žen ho přesně nosí a o kolik let je opticky postrčí, nikdo s metrem v ruce nezměřil. Stylisté se ale v hodnocení tohoto kousku shodují až nápadně.
Vyhlašujeme nejhorší kabát pro seniorky na zimu 2026. Nosí ho polovina žen po 60 a přidává jim 10 let

Vyhlašujeme nejhorší kabát pro seniorky na zimu 2026. Nosí ho polovina žen po 60 a přidává jim 10 let

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 06:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

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