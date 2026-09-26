Vyhlašujeme nejhorší boty pro seniorky na podzim: vypadají elegantně, ale na mokrém listí zrádně kloužou

Stačí pár deštivých dnů, vrstva spadaného listí na dlažbě a z běžné cesty pro rohlíky je nečekaně náročný terén. A právě boty, po kterých ženy po šedesátce sahají nejraději, si s ním poradí nejhůř. Baleríny přežijí v botníku dlouho po létě
Baleríny se nosí snadno a hodí se k sukni i ke kalhotám. Jenže jejich podešev bývá tenká jako lepenka a celá plochá, takže bota nemá čím tlumit nárazy ani z čeho podepřít podélnou klenbu.
Každý krok po betonu jde celou vahou do paty a dál do kolen. Po dvou hodinách ve městě přijde únava a bolest chodidel, kterou si spousta žen vysvětlí spíš věkem než botami.
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Zadní zpevněné části boty se říká opatek. Drží patu v ose a brání tomu, aby se vychylovala do stran. Když v botě chybí, noha se při každém kroku mírně naklání a tělo to musí neustále dorovnávat.
Na koberci v obýváku se nic nestane. Na mokrém schodu před domem už tahle drobná nestabilita stačí k uklouznutí. Asi třetina českých seniorů přitom upadne alespoň jednou za rok a nevhodná obuv je jednou z příčin. Rychlý test v obchodě zabere vteřinu: stiskněte botu po stranách paty. Pokud se prohne jako papírový kornout, oporu nečekejte.
Tenký podpatek a podzimní dlažba
Vysoký úzký podpatek přesune váhu dopředu na bříška prstů a zmenší plochu, o kterou se dá opřít. Na mokrém listí je to riskantní kombinace. Lékaři navíc dlouhodobému nošení vysokých podpatků připisují vyšší riziko poranění kotníku a vzniku vbočeného palce.
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„Za relativně bezpečnou považujeme výšku podpatku do 3–4 centimetrů,“ uvedl v tiskové zprávě Všeobecné fakultní nemocnice v Praze MUDr. Kamal Mezian, Ph.D. z Kliniky rehabilitačního lékařství VFN a 1. lékařské fakulty UK.
Podpatku se vzdávat nemusíte. Širší blokový tvar rozloží váhu na větší plochu než tenká jehla a kozačka pořád vypadá elegantně.
Loňské oblíbené kozačky se sešlapanou podrážkou
Nejpohodlnější pár, který máte roky, nikdo za rizikový nepovažuje. Podrážka se ale nosením ošoupe, vzorek se postupně vyhladí a s ním mizí přilnavost.
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Otočte botu podrážkou nahoru. Když jsou drážky v přední části a pod patou sedřené do hladka, na mokrou dlažbu už takový pár nepatří.
Foto: Freepik.com Podle čeho poznáte dobrou podzimní botu
Dobrá podzimní bota má uzavřenou a pevnou patu, pryžovou podešev se zřetelným vzorkem a podpatek nanejvýš pár centimetrů vysoký. Drážky by přitom neměly být příliš hluboké, aby se za ně nedalo zakopnout. Uvnitř má nechat prstům místo a venku zvládnout déšť.
Takové modely dnes najdete i mezi běžnými botami do města. Pokud vás nohy bolí i po výměně obuvi, poraďte se se svým lékařem.
Přečtěte si také: Tohle nosí každá Španělka po 60: Opticky díky tomu zhubnete o 5 kg, ale české seniorky to přehlíží Foto: Freepik.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.koop.cz/bezpecnost-ma-zelenou/vsechny-clanky/pady-senioru, https://www.vfn.cz/wp-content/uploads/2019/09/tz-vfn-2019-nenoste-vysoke-podpatky-skodi-zdravi.pdf, https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2909312-nenoste-vysoke-podpatky-skodi-zdravi-varuje-studie-ceskych-lekaru, https://www.svetzeny.cz/moda-a-krasa/zborcena-klenba-a-unavene-nohy-jak-vybrat-obuv-ktera-nenici-zada-a-vypada-skvele-i-k-sukni-d3765, https://ortofyziopraha.cz/jak-si-vybrat-spravnou-obuv-pro-zdravi-kloubu/, https://www.peter-wagner.cz/obuv-pro-seniory, https://vasky.cz/blogs/novinky/podzimni-boty-pruvodce-vyberem-obuvi-na-podzim, https://www.kardiologickarevue.cz/casopisy/kardiologicka-revue/2018-1-31/zavrate-a-pady-jako-casta-symptomatologie-kardiovaskularniho-postizeni-ve-vyssim-veku-63365