Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Vyhlašujeme nejhorší boty pro seniorky na podzim: vypadají elegantně, ale na mokrém listí zrádně kloužou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Stačí pár deštivých dnů, vrstva spadaného listí na dlažbě a z běžné cesty pro rohlíky je nečekaně náročný terén. A právě boty, po kterých ženy po šedesátce sahají nejraději, si s ním poradí nejhůř.
Vyhlašujeme nejhorší boty pro seniorky na podzim: vypadají elegantně, ale na mokrém listí zrádně kloužou

Vyhlašujeme nejhorší boty pro seniorky na podzim: vypadají elegantně, ale na mokrém listí zrádně kloužou

Zdroj:
Reklama
Další články z Relaxeo.cz
Kosmetička varuje ženy 60+: tenhle 1 odstín rtěnky přidává 10 let. Většina Češek po něm sahá pořád dokola
Kosmetička varuje ženy 60+: tenhle 1 odstín rtěnky přidává 10 let. Většina Češek po něm sahá pořád dokola
Kadeřnice varuje všechny seniorky v Česku. Tenhle účes z 90. let je už dávno z módy a vy ho pořád nosíte. Přidává 10 let
Kadeřnice varuje všechny seniorky v Česku. Tenhle účes z 90. let je už dávno z módy a vy ho pořád nosíte. Přidává 10 let

Deset let k datu narození vám žádný hřeben nepřipíše. V zrcadle ale existuje účes, po kterém přesně takový...

Tohle nosí každá Španělka po 60: Opticky díky tomu zhubnete o 5 kg, ale české seniorky to přehlíží
Tohle nosí každá Španělka po 60: Opticky díky tomu zhubnete o 5 kg, ale české seniorky to přehlíží

Začněme narovinu: váha v koupelně se po žádných kalhotách nepohne a pět kilo dolů zůstane přáním. Co ale...

Kolik si vydělá kosmetička v Praze, když udělá deset klientek denně? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada
Kolik si vydělá kosmetička v Praze, když udělá deset klientek denně? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada

Pražské kosmetické salony bývají plné a volné termíny zamluvené na týdny dopředu. […]

Tenhle kabát nosí francouzské seniorky 60+ celý podzim. Češky ho neznají, i když ubírá vizuálně 10 kg postavě
Tenhle kabát nosí francouzské seniorky 60+ celý podzim. Češky ho neznají, i když ubírá vizuálně 10 kg postavě

Francouzská elegance po šedesátce stojí na několika osvědčených kouscích, které se nosí sezónu za sezónou....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

Web se věnuje zdravému životnímu stylu, psychické pohodě, vztahům i každodenní inspiraci. Články přinášejí tipy na relaxační techniky, zdravé stravování, cvičení i drobné změny v životě, které pomáhají zvládat stres a udržovat rovnováhu. Vedle praktických rad nechybí ani odlehčené čtení,...

Všechny články tohoto autora →
Relaxeo.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.