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Vyházejte tyhle tři kusy ze šatníku ještě dnes: Podle stylistek dělají z každé ženy po 60 o deset let starší

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Nový šatník kvůli tomu pořizovat nemusíte. Většinu škody totiž nadělají tři konkrétní kousky, které má doma skoro každá žena po šedesátce a nosí je s tím nejlepším úmyslem. Přesných deset let vám sice nikdo nezměří, ale rozdíl na fotkách bývá vidět na první pohled.
Vyházejte tyhle tři kusy ze šatníku ještě dnes: Podle stylistek dělají z každé ženy po 60 o deset let starší

Vyházejte tyhle tři kusy ze šatníku ještě dnes: Podle stylistek dělají z každé ženy po 60 o deset let starší

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

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