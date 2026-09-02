Vyházejte tyhle tři kusy ze šatníku ještě dnes: Podle stylistek dělají z každé ženy po 60 o deset let starší

Nový šatník kvůli tomu pořizovat nemusíte. Většinu škody totiž nadělají tři konkrétní kousky, které má doma skoro každá žena po šedesátce a nosí je s tím nejlepším úmyslem. Přesných deset let vám sice nikdo nezměří, ale rozdíl na fotkách bývá vidět na první pohled. Kalhoty stažené jen gumou v pase
Ráno se do nich nastoupí bez přemýšlení, nikde netlačí a člověk je celý den nevnímá. Přesně proto se v šatnících drží tak dlouho. Stylisté ale zastaralé pružné kalhoty bez zipu a kapes řadí mezi kousky, které postavě nedělají dobrou službu. Podobně dopadají i plátěné kalhoty s puky.
Nejlépe fungují rovné nohavice a vyšší pas. Ten zpevní střed těla a opticky natáhne nohy nahoru, takže postava působí vyšší. Nízko posazený pas naopak siluetu zkracuje a přitáhne pohled k bříšku, zatímco nohavice zúžená u kotníku přidá objem na stehnech a bocích.
Přečtěte si také: Prodavačka v second handu prozradila, co Češky 60+ kupují nejčastěji: dělá je to o 10 let starší Foto: Freepik.com Tmavý svetr až ke krku
Černá je pohodlná volba. Zeštíhluje, hodí se ke všemu a nikdy nevypadá nevkusně. Potíž nastane ve chvíli, kdy je tvář obklopená samou tmavou látkou. Tmavý odstín u obličeje pohltí světlo, vytáhne stíny pod očima a zvýrazní jemné linky, takže výraz působí unaveně a tvrdě. Stejně se chová tmavě modrá, šedá i tmavě hnědá.
Přidává se k tomu ještě jedna věc, kterou nikdo neovlivní. S lety pleť přirozeně ztrácí kontrast, protože vlasy stříbrní, obočí světlá a rty blednou. Tmavý svršek pak celý efekt ještě znásobí.
Vyhazovat oblíbený černý svetr ale nemusíte. Stačí k němu blízko obličeje přidat něco světlejšího nebo barevného. Dobře poslouží šátek, výraznější náhrdelník nebo světlá košile pod svetrem.
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Za touhle volbou stojí naprosto pochopitelná úvaha. Víc látky vypadá jako nejsnazší způsob, jak zakrýt bříško nebo silnější paže. Oko to ovšem čte obráceně. Bez místa, kde se silueta zúží, si přečte celou postavu jako jednu plochu a přidá objem i tam, kde ve skutečnosti není. Dlouhé beztvaré tuniky splývající přes boky proto postavě přidávají a odvádějí pozornost od pasu.
Náhrada je jednoduchá. Projmutá halenka nebo košile z přírodního materiálu postavu jemně kopíruje a nikde ji neobepíná. Pomůže i jeden drobný pohyb navíc: přední lem zastrčte za pas kalhot. Pozornost se přesune k pasu a nohy vypadají delší.
Foto: Unsplash.com Tři výměny místo nákupní horečky
Nic z toho neznamená obcházet obchody s dlouhým seznamem. Rovné kalhoty s vyšším pasem, jedna projmutá košile a světlý šátek k černému svetru zvládnou většinu práce. Zbytek skříně může zůstat přesně tam, kde je.
Přečtěte si také: Stylistka prozrazuje. Tyhle džíny budou hitem podzimu 2026. Kdo je koupí teď, bude mezi prvními Foto: Shutterstock.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/5-kousku-pase-obleceni, https://www.vlasta.cz/krasa/barevna-paleta-pro-zeny-po-60/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/kalhoty-strih-zena-60/, https://www.tiscali.cz/stylistka-varuje-cesky-po-60-tenhle-letni-outfit-vam-opticky-prida-i-10-let-seniorky-to-ignoruji-a-dal-ho-nosi-728012, https://www.dotyk.cz/magazin/co-nenosit-po-60/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/barvy-obleceni-ktere-pridavaji-roky/, https://www.facestar.cz/zrcadlo-nelze-ale-vas-satnik-ano-mezi-pet-modnich-pasti-kvuli-kterym-po-padesatce-zbytecne-starnete-patri-syntetika-a-sukne-pro-tety/, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/modni-hrichy-zen-nad-60-vyhodte-obleceni-ktere-vam-pridava-roky-radi-expertka, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/co-nenosit-po-60/