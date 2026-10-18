Vyfotíte jídlo a AI vám spočítá kalorie. Čtyři nové aplikace na telefon zdarma, o kterých zatím málokdo ví

Mezi květnem a říjnem 2026 se v obchodech Google Play a App Store objevily čtyři mobilní aplikace z úplně odlišných kategorií, které mají jedno společné: zatím o nich ví jen málo lidí. Balanza počítá kalorie z fotografií jídla, DrivePulse čte diagnostická data auta přes adaptér OBD2, 8 Way je slovní hádanka a SymptomTap slouží k zaznamenávání zdravotních potíží. Všechny lze stáhnout zdarma, ale ne všechny jsou bezplatné i při dlouhodobém používání. Právě na to je dobré se podívat, než si některou z nich nainstalujete.
Balanza: foťte talíř, AI dopočítá zbytek
Princip je jednoduchý. Otevřete aplikaci, vyfotíte jídlo na talíři a umělá inteligence se pokusí rozpoznat jednotlivé suroviny, odhadnout jejich množství a vypočítat obsah kalorií, bílkovin, sacharidů, tuků, vlákniny i vápníku. Než výsledek uložíte, můžete ho ručně upravit, například doplnit ingredienci, kterou AI přehlédla. Jídlo lze zadat také textovým popisem nebo naskenováním čárového kódu na obalu.
Co Balanzu odlišuje od známějších konkurentů, jako jsou
MyFitnessPal a Yazio, jsou především dvě věci. Za prvé, rozpoznávání jídla z fotografií je u obou zavedených služeb spojeno s placeným předplatným: u MyFitnessPal s verzí Premium a u Yazia s verzí Pro. Balanza tuto funkci nabízí zdarma, bez předplatného a dalších placených funkcí, pouze s občasnými reklamami. Za druhé, aplikace každý týden přepočítává doporučený denní kalorický cíl podle vývoje vaší hmotnosti. Snaží se tak průběžně přizpůsobovat doporučení skutečným výsledkům.
Určité nepřesnosti jsou ale nevyhnutelné. Výrobce sám uvádí, že odhad z fotografie se může od skutečnosti lišit o 10 až 20 procent. Aplikace proto nenahradí zvážení jídla na kuchyňské váze. Pro orientační sledování jídelníčku a dlouhodobých trendů při hubnutí však může být užitečná. Podobně je potřeba přistupovat i k odhadům z fotografií u konkurenčních aplikací.
Balanza je dostupná pro Android i iPhone. Čeština mezi podporovanými jazyky chybí, nejbližší alternativou je slovenština. Na Google Play má zatím jen 10+ stažení a její první verze se tam objevila 20. září 2026.
DrivePulse: diagnostika auta bez předplatného, ale ne zadarmo
DrivePulse promění telefon v čtečku palubní diagnostiky. Do konektoru OBD2 v autě zapojíte kompatibilní Bluetooth nebo Wi-Fi adaptér s čipem ELM327 a propojíte ho s aplikací. Na displeji pak můžete sledovat otáčky motoru, teploty, rychlost, diagnostické chybové kódy i průběžnou spotřebu paliva. Aplikace navíc zaznamenává jednotlivé jízdy včetně trasy a místa parkování.
Zásadní omezení: DrivePulse slouží pouze ke čtení dat. Chybové kódy dokáže zobrazit a vysvětlit, ale neumí je mazat. Kdo potřebuje mazat chyby, provádět servisní reset nebo kódovat řídicí jednotky, musí sáhnout po pokročilejších nástrojích, například Carista. Ty však často vyžadují předplatné. DrivePulse lze vyzkoušet po omezenou dobu – sedm dní nebo 15 jízd –, poté je nutné zaplatit jednorázový poplatek. Pravidelné měsíční platby aplikace nevyžaduje.
Soukromí patří mezi její hlavní přednosti. Podle
oficiálních zásad zůstávají jízdní data uložená lokálně v telefonu a vývojář neprovozuje centrální cloud ani server pro jejich ukládání. Mimo zařízení odcházejí pouze požadavky potřebné k načítání mapových podkladů a adres.
Aplikace funguje na Androidu i iPhonu. Na Androidu má přes 1 000 stažení a na konci září 2026 dostala větší aktualizaci. Česká lokalizace webu i podpory působí kvalitně a přirozeně. Mezi doporučenými adaptéry jsou Vgate iCar Pro 2S a Veepeak OBDCheck BLE. Vývojář však upozorňuje, že kompatibilita s adaptéry na Androidu se stále dolaďuje.
8 Way a SymptomTap: slovní hra a zdravotní deník
Zbývající dvě aplikace jsou menší projekty, ale každá nabízí něco zajímavého.
8 Way – Word Puzzle je klasická slovní hádanka v podobě osmisměrky. Hráč hledá slova v mřížce a postupuje jednotlivými úrovněmi. Hra podporuje více jazyků. Vyšla 7. května 2026 a podle vyjádření vývojáře Darka Petkovského pro srbský server N1 měla v říjnu 2026 méně než 500 stažení. Je zdarma, financovaná reklamami, a funguje na Androidu i zařízeních Apple včetně iPadu.
SymptomTap – Symptom Tracker cílí na lidi, kteří potřebují systematicky zaznamenávat zdravotní potíže. Umožňuje rychle zapisovat symptomy, měřit délku jednotlivých epizod, doplňovat záznamy zpětně a definovat vlastní symptomy i jejich možné spouštěče. Funguje také na Apple Watch a dokáže využívat související údaje z Apple Health. Záznamy lze exportovat do CSV nebo PDF, což se může hodit při návštěvě lékaře.
Podle dostupných informací aplikace nenabízí automatické rozpoznávání vzorců ani chytrá upozornění na opakující se potíže. Slouží především jako přehledný nástroj pro vedení záznamů, nikoli jako diagnostický prostředek. Pro české uživatele je zajímavé, že v App Storu je jako poskytovatel uveden subjekt se sídlem v Praze 10. SymptomTap je zdarma, bez reklam a podle deklarovaných zásad nesbírá uživatelská data. Je však dostupná pouze pro zařízení Apple, tedy iPhone, iPad a Apple Watch. Verze pro Android neexistuje.
Co je skutečně zdarma a co ne
Než si některou z aplikací stáhnete, podívejte se na stručné srovnání:
Aplikace Platformy Skutečně zdarma? Háček Balanza Android, iPhone Ano Občasné reklamy DrivePulse Android, iPhone Ne Po 7 dnech nebo 15 jízdách je nutné zaplatit jednorázový poplatek 8 Way Android, iPhone, iPad Ano Reklamy SymptomTap iPhone, iPad, Apple Watch Ano Jen zařízení Apple, bez verze pro Android
Tři ze čtyř aplikací jsou podle dostupných informací bezplatné i při běžném používání. DrivePulse je zdarma pouze na vyzkoušení, ale na rozdíl od některých konkurenčních nástrojů nevyžaduje předplatné – stačí jednorázová platba.
Všechny čtyři aplikace mají společné to, že jsou relativně nové a zatím se jim nedostává velké pozornosti. Pokud je vyzkoušíte už teď, můžete je objevit dříve, než se dostanou do širšího povědomí. U Balanzy navíc není jisté, zda její současný model bez předplatného zůstane zachován i do budoucna.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman