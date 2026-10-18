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Vyfotíte jídlo a AI vám spočítá kalorie. Čtyři nové aplikace na telefon zdarma, o kterých zatím málokdo ví

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Stačí namířit fotoaparát na talíř a za pár sekund máte výživové hodnoty. Balanza je jedna ze čtyř čerstvých aplikací, které si zatím stáhly jen stovky lidí.
Aplikace zdarma Najdi to slovo, telefon

Aplikace zdarma Najdi to slovo, telefon

Zdroj: MelioAppStudio
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 18.10.2026 15:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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