Vydlabaná dýně vám shnije za tři dny? Američané testovali internetové triky a výsledek překvapil

Dvě americké televize, jedna z Houstonu, druhá ze Spokanu, si vzaly v posledních letech stejné rady z internetu a vyzkoušely je na skutečných dýních. Ocet, savo, vazelína. Obě redakce nechaly dýně venku a pak je jen pozorovaly. A každá došla k trochu jinému závěru. Než se dostaneme k tomu, kdo vyhrál, pojďme si říct, proč dýně vůbec hnije tak rychle.
Hodinu sedíte nad dýní s nožem a lžící, vyřežete zubatý úsměv, a za pár dní máte na schodech zplihlou plesnivou kaši, která se propadne sama do sebe dřív, než zazvoní první koledníci. Za to může samotné vyřezávání. Dokud je dýně celá, chrání ji slupka. Jakmile ji ale nařízneme, odkryjeme vlhkou a sladkou dužinu, na kterou ze vzduchu ochotně sednou výtrusy plísní a bakterie. Univerzita v Utahu k tomu dodává, že rozklad zrychlí i teplo a přímé slunce. Svíčka uvnitř dýni doslova vaří zevnitř.
Co ukázaly testy
V Houstonu nechali redaktoři dýně týden na slunci a vlhku. Dýně namočená v octu zplesnivěla nejvíc a přilákala mušky, zle dopadla i ta ze savového roztoku. Kupodivu i neošetřená dýně dopadla lépe než obě. Jako nová zůstala jen ta, kterou natřeli vazelínou zevnitř i zvenku. Řezy zůstaly vláčné a hmyz se jí vyhnul.
Ve Spokanu vydržely dýně ve stínu jedenáct dní. Plíseň se tam vyhnula dvěma: té ošetřené savem a té s vazelínou na řezech. Vazelínová si navíc udržela sytější oranžovou barvu. Ocet pomohl jen trochu a dýně bez úprav dopadly nejhůř. Jasný závěr obou testů? Cokoli je lepší než nic, a vazelína byla nejspolehlivější.
Foto: Pixabay
Jak tedy na dýni, aby vydržela
Univerzita v Utahu radí spojit oba vítězné postupy. Hotovou dýni omyjte nebo postříkejte desetiprocentním roztokem chlorového bělidla, tedy jeden díl sava na devět dílů vody. Roztok zničí výtrusy na povrchu. Až dýně oschne, natřete všechny řezy vazelínou, která udrží vlhkost a zabrání vysychání a kroucení okrajů.
Pomohou i drobnosti. Vydlabejte vnitřek opravdu do hladka, protože každé vlákno a semínko jsou hostinou pro plíseň. Víčko vyřízněte raději ze dna nebo ze zadní strany, stopka dýni ještě chvíli vyživuje. Nevyřezávejte s velkým předstihem, a když dýně zrovna nesvítí, postavte ji do chladu, třeba na studenou chodbu nebo do lednice. Do dýně dejte místo svíčky raději LED světýlko.
Tip: Dýně Sweet Dumpling rozhodně není jen na okrasu. Snězte ji!
A to je zároveň nejdůležitější varování. Vazelína i olej jsou hořlavé. Pokud jste jimi dýni natřeli, skutečnou svíčku dovnitř nedávejte, upozorňuje zemědělská poradna Severokarolínské státní univerzity. A ještě jedna věc na dobu po svátcích: dýně ošetřená savem nepatří do kompostu ani zvířatům. Pokud ji chcete pak kompostovat nebo dát slepicím, omyjte ji místo sava roztokem octu s vodou v poměru 1 : 10.
Zdroje info: Autor, https://www.fox26houston.com/news/stop-rot-only-one-hack-kept-our-jack-o-lantern-fresh-after-week
Náhledové foto: Pixabay
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