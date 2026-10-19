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Vydlabaná dýně vám shnije za tři dny? Američané testovali internetové triky a výsledek překvapil

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Dennívýzva
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Dvě americké televize, jedna z Houstonu, druhá ze Spokanu, si vzaly v posledních letech stejné rady z internetu a vyzkoušely je na skutečných dýních. Ocet, savo, vazelína. Obě redakce nechaly dýně venku a pak je jen pozorovaly. A každá došla k trochu jinému závěru. Než se dostaneme k tomu, kdo vyhrál, pojďme si říct, proč dýně vůbec hnije tak rychle.
Halloween

Halloween

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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