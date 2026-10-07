Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Vydělává 4krát víc než snoubenka, ale odmítá společný účet. Anna popsala hádku, která odhalila trhlinu v celém vztahu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Láska prochází i peněženkou aneb proč je tolik důležité mluvit o společných financích ještě před svatbou.
Peněženka v kapse kalhot

Peněženka v kapse kalhot

Zdroj: Piqsels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 10:29

Reklama
Další články z DámskýDeník.cz
Noční pocení a únava ve 52 letech. Julie to sváděla na menopauzu, ale krevní obraz odhalil akutní leukémii
Noční pocení a únava ve 52 letech. Julie to sváděla na menopauzu, ale krevní obraz odhalil akutní leukémii
Družička na svatbě vtipkovala na účet nevěstiny sestry. Ta vstala a odešla uprostřed hostiny, aniž se ohlédla
Družička na svatbě vtipkovala na účet nevěstiny sestry. Ta vstala a odešla uprostřed hostiny, aniž se ohlédla

Přestože si budoucí novomanželé představují, že jejich den bude perfektní, všechno naplánovat nejde....

Žena by měla mít dva manžele najednou, tvrdí vědci. Dvacet let zkoumali vesnici v Africe a výsledky mluví jasně
Žena by měla mít dva manžele najednou, tvrdí vědci. Dvacet let zkoumali vesnici v Africe a výsledky mluví jasně

Pro západní civilizaci poněkud svérázné sociologické závěry přinesla studie amerických vědců. Pokud má žena...

Lucie (20) si otevřela pekárnu v Barceloně. Když ráno odemkla dveře, čekala tam fronta lidí a ona se rozplakala
Lucie (20) si otevřela pekárnu v Barceloně. Když ráno odemkla dveře, čekala tam fronta lidí a ona se rozplakala

Lucie si splnila svůj sen a otevřela pekárnu. Obrovský zástup lidí před svými dveřmi nečekala a neubránila...

Odmítlo ji 20 rodin v řadě. Holčičku s Downovým syndromem nakonec adoptoval svobodný gay a dnes je na ni pyšný
Odmítlo ji 20 rodin v řadě. Holčičku s Downovým syndromem nakonec adoptoval svobodný gay a dnes je na ni pyšný

Z postiženého miminka, které opustili biologičtí rodiče ještě v porodnici, vyrůstá sebevědomá malá slečna....

Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

Nejde jen o magazín – je to stránka, která reflektuje ženský život ve všech jeho úhlech. Ať už čtenářky zajímá každodenní realita domácnosti, vztahy, móda, krása nebo horoskopy, najdou tu přístupná vyprávění s lidskou tváří. Rozsah témat sahá od kuriózních lifestylových událostí, přes praktické...

Všechny články tohoto autora →
DámskýDeník.cz
Další články z kategorie Příběhy ze života
Zobrazit více
Ženské centrumPříběhy ze života
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.