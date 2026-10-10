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Vydavatel deníku Právo (Seznam.cz) zvedl tržby přes 600 milionů

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Mediálnímu domu Borgis, který patří do skupiny Seznam.cz (Ivo Lukačovič) a který vydává především deník Právo, se loni dařilo. Vydavatelství navýšilo tržby o desítky milionů a hlavně se po letech díky prodeji majetku dostalo do plusových čísel. Vyplývá to z výroční zprávy Borgisu 2025.
Vydavatel deníku Právo (Seznam.cz) zvedl tržby přes 600 milionů

Vydavatel deníku Právo (Seznam.cz) zvedl tržby přes 600 milionů

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 07:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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