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Výchovné pro nové důchodce má od ledna 2027 nahradit fiktivní mzda: Kdo vydělával přes 45 000 Kč, prodělal byPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dvě kamarádky vychovaly každá dvě děti, pracovaly v podobných profesích a do […]
Výchovné pro nové důchodce má od ledna 2027 nahradit fiktivní mzda: Kdo vydělával přes 45 000 Kč, prodělal by
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 15.11.2026 07:03
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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