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Vyčerpaní rodiče si mohou užít večer jen ve dvou, školka jim děti pohlídá

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S pilotním projektem večerního hlídání přišla 54. MŠ v plzeňské Doubravce. Prozatím ho nabízí jednou za měsíc, podle zájmu nabídku rozšíří a třeba se stane inspirací i pro další zařízení. Odborníci nápad vítají, podle nich je totiž důležité, aby si rodiče našli čas i sami na sebe.
Vyčerpaní rodiče si mohou užít večer jen ve dvou, školka jim děti pohlídá

Vyčerpaní rodiče si mohou užít večer jen ve dvou, školka jim děti pohlídá

Zdroj: MO Plzeň 4
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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