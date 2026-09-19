Výbuchy přímo u obličeje a plameny na dosah: Nový válečný velkofilm podle skutečnosti míří na Netflix

Film, který spojí sport a válečné drama
Válečné drama Komáří pohár je novým filmem Petera Berga, režiséra známého například díky snímkům Světla páteční noci, Na život a na smrt a Den patriotů. Tentokrát bude zkušený tvůrce vyprávět skutečný příběh mladých amerických sportovců, kteří se z univerzitních hřišť dostali přímo do války v Tichomoří. Očekávaný film vychází z knihy The Mosquito Bowl: A Game of Life and Death in World War II od držitele Pulitzerovy ceny Buzze Bissingera. O čem bude válečné drama Komáří pohár?
Příběh filmu Komáří pohár začíná krátce po japonském útoku na Pearl Harbor, kdy se život milionů Američanů dramaticky mění. Čtyři hvězdy univerzitního
amerického fotbalu – John McLaughry, Bob Baumann, Tony Butkovich a David Schreiner – se rozhodnou opustit slibně rozjetou sportovní kariéru a narukovat k námořní pěchotě. Z bezstarostného života mladých sportovních hvězd se tak během krátké chvíle ocitají uprostřed války.
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V řadách 4. a 29. pluku slouží mnoho hráčů univerzitního fotbalu, kteří byli buď draftováni, anebo už hráli v NFL. Rozhodnou se proto poměřit své síly a alespoň na chvíli zapomenout na realitu kolem sebe. Na provizorním hřišti se tak 24. prosince 1944 odehrává zápas, který později vejde do historie jako Komáří pohár. Takovou přezdívku si vysloužil podle prostředí, v němž se odehrál. Ostrov byl totiž plný komárů přenášejících malárii.
Foto: Kane Skennar / Netflix © 2026
Za zdánlivě obyčejným sportovním kláním se však skrývá mnohem temnější příběh. Z 65 hráčů, kteří se zápasu zúčastnili, jich podle dostupných záznamů 15 později padlo v bitvě o Okinawu. Pro řadu z nich tak byl zápas na Guadalcanalu vůbec posledním, který kdy odehráli. Právě kontrast mezi bezstarostností sportu a brutalitou války tvoří srdce celého příběhu.
„Jedná se o film založený na skutečnosti,“ uvedl režisér Peter Berg v rozhovoru pro Tudum. „Chceme vzdát hold mužům námořní pěchoty, kteří v letech 1944 a 1945 obětovali své životy.“
Komáří pohár tak nebude jen válečným dramatem o skupině mladých mužů, kteří se ocitli na bojišti. Bude především připomínkou jejich života před válkou, jejich přátelství a odvahy i okamžiku, kdy si uprostřed jednoho z nejkrvavějších konfliktů historie dokázali na chvíli vytvořit vlastní svět, v němž se místo střelby hrálo o touchdown.
Kdy Komáří pohár dorazí na Netflix?
Hlavní čtveřici ve filmu ztvární
Nicholas Galitzine, Bill Skarsgård, Ray Nicholson a Tom Francis. Tvůrci přitom od začátku kladli velký důraz na autenticitu, což se promítlo nejen do herecké přípravy, ale také do samotného natáčení. To probíhalo v Austrálii, mimo jiné v Queenslandu a na severu Nového Jižního Walesu, jejichž krajina ve filmu zastupuje prostředí Tichomoří. Herci navíc prošli náročnou přípravou a podle Nicholase Galitzina se při natáčení ve velké míře obešli bez kaskadérských dublérů.
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Právě díky tomu pro něj bylo natáčení zkušeností, jakou do té doby nezažil.
„Způsob, jakým chtěl Peter Berg tenhle film natočit, znamenal, že jsme většinu věcí dělali sami a jen v omezené míře využívali kaskadéry. Výbuchy se odehrávaly jen pár desítek centimetrů od našich obličejů, hořely stromy a v některých momentech nás plameny skutečně zasáhly. Zvuky války jsme tak měli doslova na dosah,“ popsal Galitzine v rozhovoru pro Tudum. „Za celou svou kariéru jsem ještě nezažil takhle intenzivní ponoření do role a prostředí.“ Foto: Kane Skennar / Netflix © 2026
Náročná příprava a společně strávené měsíce natáčení se nakonec podepsaly i na vztahu mezi představiteli hlavních rolí. Čtveřice se během práce na filmu výrazně sblížila a vytvořila si mezi sebou pouto, které podle Billa Skarsgårda připomínalo bratrství vznikající mezi vojáky a sportovci.
„Ve fotbale existuje kamarádství, stejně jako u námořní pěchoty. Svým vlastním způsobem jsme se stali bratry,“ uvedl Skarsgård.
Válečné drama Komáří pohár dorazí do vybraných amerických kin 30. října 2026. Na Netflixu bude následně dostupné od 25. listopadu 2026. Foto: Kane Skennar / Netflix © 2026 Foto: Kane Skennar / Netflix © 2026 Foto: Kane Skennar / Netflix © 2026 Foto: Kane Skennar / Netflix © 2026 Foto: Kane Skennar / Netflix © 2026 Foto: Kane Skennar / Netflix © 2026 Foto: Kane Skennar / Netflix © 2026 Foto: Kane Skennar / Netflix © 2026 Zdroje: Tudum, Esquire, Polygon, What´s on Netflix