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Výbuchy přímo u obličeje a plameny na dosah: Nový válečný velkofilm podle skutečnosti míří na Netflix

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Na první pohled může očekávaný snímek Komáří pohár (The Mosquito Bowl) působit jako neobvyklé spojení sportovního dramatu a válečného filmu. Ve skutečnosti ale čerpá inspiraci z pozoruhodného a tragického příběhu, který propojuje svět amerického fotbalu s realitou druhé světové války. Sledovat tak b
Výbuchy přímo u obličeje a plameny na dosah: Nový válečný velkofilm podle skutečnosti míří na Netflix

Výbuchy přímo u obličeje a plameny na dosah: Nový válečný velkofilm podle skutečnosti míří na Netflix

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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