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Výbuch na Sibiři vyvrátil miliony stromů, ale kráter po něm nezůstal. Záhada trvá už přes sto let

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Před 118 lety explodovalo nad sibiřskou řekou Podkamennaja Tunguska neznámé těleso. Výbuch zničil miliony stromů, nezanechal ale žádný kráter.
Tunguzská událost

Tunguzská událost

Zdroj: FOTO:Leonid Kulik, the expedition to the Tunguska event, Public domain, via Wikimedia Commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 16:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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