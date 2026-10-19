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Vybrali ho jako prvního z tisíce oslovených. Doktor Vševěd popsal, jak se dostal do Na lovu a proč mu soutěž vlila krev do žil

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Jiří Martínek měl v castingovém testu 76 správných odpovědí ze sta, víc než kdokoli jiný z tisícovky uchazečů. A přitom ho produkce našla náhodou, při večerním brouzdání Googlem.
Jiří Martínek

Jiří Martínek

Zdroj: Se svolením TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 14:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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