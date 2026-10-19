Vybrali ho jako prvního z tisíce oslovených. Doktor Vševěd popsal, jak se dostal do Na lovu a proč mu soutěž vlila krev do žil

Doktor Vševěd patří k obávaným postavám soutěže Na lovu. VIP život zaznamenal, že cesta historika a geografa Jiřího Martínka před kameru ale byla celkem náhodná. V jeho e.mailové schránce totiž přistála 22. února 2021 zpráva od neznámé produkční.
Psala o novém vědomostním projektu pro televizi. Martínek si nejdřív myslel, že po něm chtějí, aby vymýšlel otázky. Teprve po dvou týdnech mu došlo, že by mohl skončit na obrazovce. V rozhovoru pro Novinky celý příběh rozložil do přesné časové osy a popsal i to, co mu účast v pořadu Na lovu udělala s životem, který začínal skřípat. Víno, Google a e-mail, který změnil kariéru
Jak se produkční vůbec dostala k jeho jménu? Podle Martínka mu později řekla, že v tom hrálo roli „víno a Google“. Konkrétní vyhledávací dotaz si už nevybavila, ale jeho jméno zřejmě vyskočilo na stránkách fakulty nebo Akademie věd. A takhle dost náhodně objevila
akademika, který se soutěžím vyhýbal přes dvacet let; naposledy hrál studentské Riskuj! Po návratu z dovolené vyplnil online test o 25 otázkách. 13. března 2021 už seděl na Barrandově, kde probíhaly kamerové zkoušky. Sto otázkový test, kamera, porovnání s ostatními. 7. dubna zazvonil telefon: „Bereme vás.“ Ze sedmdesáti šesti správných odpovědí ze sta se stal nejlepší výsledek celého castingu a první lovec.
Aby člověk pochopil, proč Martínek mluví o soutěži jako o životním daru, musí znát kontext. Před ní narážel na to, co sám nazývá kariérními mantinely. Pracovník
Historického ústavu Akademie věd ČR, vysokoškolský pedagog, autor odborných knih, a přesto pocit, že výhled dopředu je spíš horší. Otevřeně přiznává vyhoření z akademického provozu. Na lovu mu otevřelo nový prostor. Od premiéry 16. srpna 2021 ho sledují statisíce až miliony diváků. Přestal být anonymní a zjistil, že popularita pomáhá i v civilní práci, může lidem ukázat smysl toho, čím se živí. K tomu nová parta přátel mezi lovci a přímá radost ze hry. Nešlo o útěk z vědy, ale o rozšíření prostoru, kde jeho vědění konečně dostalo širší publikum. Zdroj fotografie: Nextfoto Ani stroj, ani neporazitelný
Televizní přezdívka Doktor Vševěd svádí k představě bezchybného encyklopedického stroje. Martínek tu image sám zlehčuje. Přiznává slabiny v technice, medicíně, biologii i části moderní hudby. Každý den čte papírové noviny od první do poslední stránky včetně společenských rubrik, ne jako bonmot pro rozhovor, ale jako systematickou přípravu. Geografie a historie mu daly široký základ,
noviny ho nutí procházet i témata, která by jinak přeskočil. Podle neoficiálních statistik z odvysílaných epizod má úspěšnost kolem 86 procent. Mezi lovci se profiluje jako sólista, ne kvízový rutinér z hospodských turnajů, ale akademik, který do soutěžního světa vstoupil bokem a v té roli se doslova našel.
Česká verze Na lovu oslavila v srpnu pět let na obrazovce. Podle
TV Nova vzniklo 834 epizod klasického formátu a soutěžící v nich vyhráli celkem přes 22 milionů korun. Martínek nezůstává jen u loveckého pultu. V březnu mu vyšla cestovatelská kniha Na skok k sousedům, na říjen má naplánovanou přednášku Nobelovy ceny a české země. Od letošního roku navíc předsedá Názvoslovné komisi při Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním. Akademik, televizní lovec, autor, přednášející, a pořád člověk, který každé ráno otevře papírové noviny na první straně a zavře je až na poslední.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová