Vybíráte interiérové dveře? Rozhoduje nejen jejich vzhled, ale i to, z čeho jsou vyrobené

Ať už vybíráte interiérové dveře do svého bytu, na chatu či do domku v zahrádkářské kolonii, vzhled bývá často jedním z prvních kritérií, podle kterých se rozhodujeme. Samotný design ale o kvalitě a vhodnosti dveří zdaleka nerozhoduje. Je to podobné, jako kdybyste vybírali rostlinu na zahradu pouze podle toho, jak krásně vypadá, bez ohledu na to, do jakých podmínek se hodí, jak dlouho vám bude dělat radost nebo jaký užitek vám může přinést. U dveří je tomu podobně – to podstatné se ukrývá uvnitř samotného dveřního křídla. Pokud jeho konstrukci podceníte, brzy narazíte na každodenní problémy.
Dveře Sima 11 a 12 s povrchem CPL SOLO 3D – DUB HALIFAX (Sima 11 se sklem SATINATO). Foto: SOLODOOR a. s.
„Rozhodně doporučuji věnovat nějaký čas výběru z různých typů dveří a zaměřit se také na materiály, ze kterých jsou vyrobeny. Nejdříve je důležité zvážit, kam dveře potřebujeme a jaké vlastnosti od nich očekáváme – zda je pro nás prioritou zvuková izolace, mechanická odolnost, nebo například odolnost vůči vlhkosti a rozdílným teplotám.“ Vysvětluje Martin Dozrál, generální ředitel tradičního výrobce dveří SOLODOOR
Jak tedy dveřní konstrukce funguje a do kterých vlastností se při výběru skutečně vyplatí investovat? Základem běžného interiérového dveřního křídla je obvodový rám doplněný vnitřní výplní. Právě tyto části spolu s krycími deskami a povrchovou úpravou ovlivňují pevnost, hmotnost i další užitné vlastnosti dveří.
Správně zvolený rám zajistí pevný základ
- Rám z MDF materiálu: Tento rám představuje oblíbenou a cenově dostupnou variantu. Je vhodnou volbou, pokud máte běžné požadavky na funkčnost a nepotřebujete zvýšenou mechanickou, požární nebo bezpečnostní odolnost.
Dveře KLASIK 9 s rámem z MDF hranolů. (Foto: SOLODOOR a. s.)
- Rám ze smrkových přířezů: Vylepšená volba pro místnosti, které jsou více namáhané. Tento rám poskytuje dveřnímu křídlu zvýšenou mechanickou odolnost, a proto se hodí také do více frekventovaných prostor, například do kanceláří a veřejných budov.
- Rám ze smrkového masivu: Používá se u speciálních dveří s požární odolností a požárně bezpečnostních dveří třídy 2.
- Rám z dubového masivu:Nejšpičkovější rámová konstrukce v nabídce SOLODOOR se používá u požárně bezpečnostních dveří třídy 3. Pro zvýšení odolnosti je na zámkové straně doplněna ocelovou páskovinou.
- Děrovaná dřevotříska pro každou domácnost
- Plná dřevotřísková deska zaručí vyšší odolnost a lepší hlukový útlum
Plná dřevotřísková deska se hodí tam, kde jsou na dveře kladeny vyšší nároky z hlediska mechanické odolnosti a omezení přenosu hluku. Oproti papírové voštině i děrované dřevotřísce nabízí lepší akustický komfort. Dveřní křídlo je však zároveň těžší, což je potřeba zohlednit při volbě konstrukce závěsů a zárubně.
Vchodové bezpečnostní dveře 3. třídy s povrchem SOLO MATRIX – BERGAMO (Foto: SOLODOOR a. s.)
Zdroje info: Autor, Martin Dozrál, Solodoor
Dveře Sonet 2 s rámem ze smrkových přířezů, povrch SOLO MATRIC – RIMINI. (Náhledové foto: SOLODOOR a. s.)
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