Vstupenky na Fury vs. Joshua vyprodány za hodinu. Nejdražší lístek stál přes dva miliony korun

V pátek v poledne se na obrazovkách statisíců Britů objevilo stejné kolečko s pořadovým číslem. Vstupenky na souboj Tysona Furyho s Anthonym Joshuou šly do prodeje a hodinu nato bylo po všem. Zmizela místa za necelé tři tisíce korun i sedadla za částky, za které se jinde kupuje ojeté auto. Fury a Joshua se přitom v profesionálním ringu nikdy nepotkali, ačkoli britské těžké váze vládli přes deset let. Redakce MMAmag si z oficiální stránky stadionu a z dostupných údajů o frontě spočítala, kolik zájemců připadalo na jedno sedadlo, a otevřela i úřední oznámení, kvůli kterému se celá show odehraje až v noci.
Hodina, za kterou zmizel celý stadion
Prodej se otevřel v pátek 9. října 2026 v poledne britského času. Podle agentury
Reuters, která se odvolává na britská média, byly lístky pryč během hodiny. Podle dostupných údajů ze sekundárních zdrojů bylo v digitální frontě prodejního systému Ticketmaster víc než 650 000 lidí; jde o přibližné číslo, ne o oficiální bilanci pořadatele.
Proti tomu stojí kapacita.
Millennium Stadium, velšský národní stadion s uzavíratelnou střechou, uvádí na stránce k akci maximum 80 000 míst. Porovnání obou čísel dává zhruba 8,1 zájemce na jedno sedadlo. Zápas se uskuteční 11. prosince 2026 v Cardiffu a živě ho vysílá streamovací služba Netflix. Deset let odkládaná otázka, kterou chtěl slyšet celý ostrov
Zájem vyhnala nahoru rivalita, která se roky nekonala. Netflix na svém webu Tudum uvádí, že spolu
Fury a Joshua nikdy profesionálně nebojovali a prosincový duel bude jejich prvním vzájemným střetnutím v ringu. Jde o jednu z největších nenaplněných boxerských rivalit moderní éry.
Co u akce naopak chybí, je pás. Ze stránek Netflixu, stadionu ani Ticketmasteru, do kterých redakce MMAmag nahlédla, neplyne, že by se bojovalo o konkrétní titul; magazín
The Ring píše o uvolněném pásu WBA Super. Zatím tedy platí jen označení megazápas těžké váhy. Od necelých tří tisíc po dva miliony
Pořadatelský ceník se podle Reuters pohyboval od 88,50 libry do 13 128 liber včetně poplatků za rezervaci, tedy zhruba od 2 500 do 377 000 Kč. To je rozpětí mezi místem vysoko pod střechou a sedadlem u ringu. Sportovní web
Bet365 navíc uvádí, že se krátce po vyprodání objevila na přeprodejních webech nabídka VIP místa u ringu za 73 645 liber (asi 2 117 000 Kč).
Pořadatelský ceník, VIP balíčky a přeprodej od sebe redakce MMAmag oddělila a jednotlivé hladiny převedla kurzem České národní banky.
Kategorie místa Cena Přepočet Nejlevnější vstupenka 88,50 GBP zhruba 2 500 Kč Nejdražší běžná vstupenka 13 128 GBP zhruba 377 000 Kč VIP místo u ringu z přeprodeje 73 645 GBP zhruba 2 117 000 Kč
Dva miliony korun tedy nejsou cenou z pokladny. Jsou cenou, kterou si za sedadlo u ringu řekl někdo, kdo se k němu dostal dřív. Ani ta částka ale nikomu nezaručí, že půjde spát v rozumnou hodinu.
Kvůli jedné noci se v Cardiffu řeší výjimka
Ticketmaster uvádí otevření bran v 17:00 a hlavní zápas přibližně v 1:00 ráno s poznámkou, že časy závisejí na povolení. Stadion to vysvětluje zájmem z celého světa: Netflix má akci ukázat odhadovaným 325 milionům platících členů. Páteční noc ve Walesu je pátečním večerem v Americe.
Z
licenčního oznámení, které redakce MMAmag otevřela a porovnala s časy na prodejní stránce, plyne, že provozovatel Millennium Stadium PLC požádal o dočasné prodloužení povolených hodin pro box, hudbu, prodej alkoholu a noční občerstvení do 3:00 v sobotu 12. prosince 2026. Oznámení bylo zveřejněné 8. října 2026 a připomínky k němu lze podat do 3. listopadu 2026. Schválení v oznámení uvedené není.
Noční Cardiff přitom nevymyslel Netflix.
Boxing News připomíná, že souboj Lennoxe Lewise s Frankem Brunem začal kvůli zájmu z Ameriky krátce po jedné ráno 2. října 1993. Stejnou logiku popsal stadion i u duelu Joea Calzagheho s Mikkelem Kesslerem v roce 2007, který se neměl rozběhnout dřív než v 1:00 kvůli americkému hlavnímu vysílacímu času.
Pro drtivou většinu fanoušků to ale znamená jedinou praktickou otázku: na kolik si nastavit budík.
Kdo zůstal venku, řeší budík
Ringwalk kolem 1:00 v Cardiffu odpovídá 2:00 středoevropského času v noci z 11. na 12. prosince 2026. Časy se kvůli povolení ještě mohou posunout, takže budík o půl hodiny dřív není paranoia. Netflix uvádí, že živé události jsou zahrnuté ve všech tarifech bez dalšího poplatku, takže tu nejde o klasické placené přenosy.
A dá se ještě sehnat místo? Oficiální stránka stadionu k 10. říjnu 2026 stále odkazovala na prodej vstupenek i balíčků hospitality, prodejní stránka Ticketmasteru ve veřejné části dostupnost ani ceny neukazovala. Nabídka hospitality na webu stadionu měla v tutéž dobu část položek označenou jako vyprodanou a u některých míst u ringu uváděla poslední kusy, ceny ale veřejně nezobrazila. Zbývá přeprodej, kde podle Bet365 začala cenová hladina žít vlastním životem.
Na jedno sedadlo v Cardiffu připadlo zhruba osm zájemců. Sedm z nich zaplatí jen spánkem. Při pohledu na ceník to nemusí být nejhorší obchod večera.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Radek Šebek