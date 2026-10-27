Všichni v něm vidí vítěze StarDance, on si z toho hlavu nedělá. Vojta Dyk popsal, jak vypadá jeho život po natáčení

Zatímco média i sázkové kanceláře ho pasují do role hlavního favorita čtrnácté řady StarDance, zpěvák Vojtěch Dyk v rozhovoru pro Aplausin.cz popisuje, jak po přenosech vědomě přepíná do režimu, ve kterém soutěž prostě neexistuje. Doma prý o StarDance „nechtějí ani slyšet“. Ne ze vzdoru, ne z nezájmu, spíš proto, že se na ni ptá úplně každý a rodina potřebuje chvíli, kdy je Dyk zase jen táta a partner, ne televizní favorit. VIPŽivot připomíná, že rodina situaci už ale zná, protože jeho manželka Táňa Dyková v minulosti ve StarDance také soutěžila.
Čísla, která mluví za něj
Ještě než 10. října zazněla první tónina znělky úvodního večera, měl Dyk u Fortuny nejnižší kurz ze všech soutěžících, 2,2:1. To znamená, že byl největším favoritem. Bookmakeři stavěli na jeho jevištní jistotě, smyslu pro rytmus a dekádách zkušeností s živým vystupováním. A první dva večery jim daly za pravdu. V úvodním kole zatančil sambu za 30 bodů a vedl s jasným náskokem. O týden později přidal quickstep za 31 bodů a o maximum se dělil s Tomasem Seanem Pšeničkou. Dyk zůstává v nejužším čele řady společně s Pšeničkou a Lucianou Tomášovou.
Doma má ale soutěž stopku. Vítězové minulých řad (Jan Cina, Dana Batulková, Oskar Hes) ve svých retrospektivách na webu České televize otevřeně tematizují moment, kdy uvěřili, že mohou vyhrát. Hes přiznává, že to cítil zhruba v polovině soutěže. Batulková mluví o vítězství jako o nezapomenutelném vrcholu. Cina vrací pozornost k potvrzení od diváků. Dyk dělá pravý opak. Už v oficiálním rozhovoru pro ČT před startem řady říkal, že nechce řešit, „jak daleko“ se protančí. Chtěl si nastavit tempo tak, aby měl čas na ženu a děti. „Neexistuje jenom StarDance,“ shrnul pro Aplausin.cz.
Víc než jen tanec
StarDance není Dykův jediný projekt podzimu 2026. Na jeho oficiálním webu dál běží koncertní rozpis projektu D.Y.K. a na jaře letošního roku absolvoval výcvik u GIBS i zásahové jednotky kvůli přípravě na seriál Inspekce, kde hraje po boku Kristýny Ryšky. Taneční soutěž je pro něj jedna vrstva v jinak plně nabitém kalendáři, ne středobod existence. A pak je tu Český slavík. Galavečer proběhne 27. listopadu ve Foru Karlín. Dyk se na něj těší. Sám říká, že hlavně na lidi, které přes rok nepotkává, a těší se na večer, kdy si dají panáčka a poklábosí. Spekulace, že by šel do StarDance kvůli lepším šancím ve Slavíku, odmítl.
Čtvrtý soutěžní večer StarDance XIV je na programu v sobotu 31. října. Dyk do něj vstupuje jako muž, kterého bookmakeři, porota i diváci shodně řadí mezi hlavní adepty na trofej. O postupu přitom nerozhoduje jen sedmičlenná porota, výsledné pořadí vzniká součtem porotcovských a diváckých bodů, což favoritovi s širokým fanouškovským záběrem nahrává. Jeho taneční partnerkou je Catharina Málek, pro kterou jde o premiéru ve StarDance. Dyka prý původně znala hlavně přes hit Čekám na signál. Teď spolu každý týden stojí před miliony diváků, a on po každém přenosu zavře dveře bytu a přestane být soutěžící.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová