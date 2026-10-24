Všichni si mysleli, že jsem nad pohoštěním strávila hodiny, ale za 15 minut bylo hotovo. Stačilo kupované pizza těsto pár dalších surovin

Stačí otevřít troubu a kuchyní se začne šířit vůně pečeného těsta, rajčat a sýra, který se ukrývá uvnitř zlatavé rolády. Slaná pizza roláda se šunkou a sýrem je přesně to, co se hodí ve chvíli, kdy dostanete chuť na pizzu, ale chcete ji tentokrát podávat trochu jinak. Po nakrojení se objeví vrstvy šunky, rozpuštěného sýra a rajčatové omáčky s oreganem. Jednotlivé plátky se dobře berou do ruky, takže roládu můžete položit doprostřed stolu při návštěvě, připravit ji k večernímu filmu nebo ji nakrájet na vydatnou večeři po pracovním dni.
Podobné plněné rolády mají blízko k americkému stromboli, které se rozšířilo v oblasti Filadelfie v polovině 20. století. Za jeho vznik se často připisuje zásluha pizzerii Nazzarena Romana v pensylvánském Essingtonu, kde se kolem roku 1950 začalo podávat těsto plněné masem, sýrem a dalšími přísadami. Přestože název odkazuje na italský ostrov Stromboli, jídlo je italsko-americkým výtvorem, který vychází z obliby pizzy a plněného pečiva.
U této rolády hraje důležitou roli nejen šunka, ale také správně zvolený sýr. Gouda nebo mozzarella v pevné podobě se dobře rozpouštějí a vytvářejí vláčnou vrstvu, která propojí jednotlivé ingredience.
Výhodou je, že náplň snadno obměníte podle chuti. K šunce se hodí žampiony předem orestované na pánvi, proužky pečené papriky nebo pár oliv, které přidají výraznější chuť. Pokud chcete pikantnější variantu, přidejte trochu chilli nebo použijte ostřejší salám. Roláda chutná nejlépe po krátkém odpočinutí, kdy se sýr zpevní a plátky se dobře krájejí. Podávat ji můžete samotnou, s rajčatovým dipem nebo s jednoduchým zeleninovým salátem, který příjemně vyváží sýrovou náplň.
Troubu předehřejte na 200 °C a plech vyložte pečicím papírem. Pizza těsto rozviňte na pracovní plochu, případně ho rozválejte do obdélníku o tloušťce přibližně 4–5 mm. Připravte si také všechny suroviny na náplň, aby se vám roláda dobře skládala.
Těsto potřete tenkou vrstvou rajčatové omáčky a po obvodu nechte volný okraj široký přibližně 2 cm. Omáčku posypte sušeným oreganem a rovnoměrně rozložte nastrouhaný sýr. Navrch přidejte plátky šunky a podle chuti také salám.
Těsto pevně srolujte podél delší strany, aby vznikla kompaktní roláda. Konce přehněte dovnitř a všechny spoje důkladně přitiskněte, aby během pečení nevytékala náplň. Roládu přeneste na připravený plech tak, aby spoj zůstal dole.
V misce rozšlehejte vejce s mlékem a směsí potřete celý povrch rolády. Podle chuti ji posypte sezamovými semínky a ostrým nožem nařízněte na několika místech šikmé mělké zářezy. Díky nim může během pečení unikat pára a povrch získá pěknou zlatavou barvu.
Roládu vložte do předehřáté trouby a pečte přibližně 20–25 minut, dokud těsto nezezlátne a nebude propečené. Po vytažení ji nechte asi 10 minut odpočinout, aby se rozpuštěný sýr trochu zpevnil. Potom ji ostrým nožem nakrájejte na plátky silné přibližně 2–3 cm.
Hotovou pizza roládu podávejte teplou, samotnou nebo s rajčatovým dipem či česnekovou omáčkou. Pokud chcete jídlo doplnit něčím svěžím, přidejte jednoduchý zeleninový salát.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová