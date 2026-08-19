Všichni čekali klasický Míša dort, ale já dala jiný krém – úspěch byl obrovský a recept chtěli hned po prvním soustu

Kdykoliv plánujete oslavu nebo si chcete zpříjemnit víkend a hledáte dezert, který na první pohled vypadá jako z té nejluxusnější cukrárny, kakaový dort se sněhovou náplní je naprostá trefa do černého. Zapomeňte na Hutné, hutné a přetopené máslové krémy, ze kterých je člověku po dvou soustech těžko. Když vláčný kakaový korpus proložíte dokonale hladkým, lehounkým bílkovým krémem zpevněným sladkým sirupem a želatinou a celý dezert završíte lesklou čokoládovou polevou, vytvoříte na talíři absolutní kulinářský skvost.
Příprava naddýchaného bílkového krému, zvaného také jako italský sníh (
Italian Meringue), má hluboké kořeny ve vysoké cukrařině. Zašlehání horkého cukrového sirupu do bílků zajišťuje nejen bezpečnou tepelnou úpravu, ale především neuvěřitelně pevnou, sametovou a lesklou strukturu. V kombinaci s lehkým kakaovým korpusem, zjemněným kapkou oleje a vroucí vody pro maximální vláčnost, vzniká dokonale vyvážený dezert, který připomíná oblíbenou sladkost Ptačí mléko.
Největší pecka na tomto kakaovém dortu s bílkovým krémem je jeho neskutečně nadýchaná konzistence a fakt, že se doslova rozplývá na jazyku. Krém můžete ochutit troškou rozpuštěné hořké čokolády, ovocným pyré nebo kapkou kvalitního rumu či kávového likéru. Pokud pod bílkovou vrstvu navíc přidáte slabou vrstvu trpké malinové nebo rybízové marmelády, získáte dokonalou harmonii chutí. Výsledkem je lehký, elegantní a chuťově boží poklad, po kterém se na oslavě okamžitě zapráší.
Vejce vyšlehejte se solí a cukrem do světlé pěny. Postupně přidejte mléko, olej, a jakmile se ingredience propojí, také směs mouky, kakaa a jedlé sody.
Tip: Suché ingredience prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Do směsi vmíchejte vroucí vodu a vzniklé těsto nalijte do dortového ráfku vyloženého pečicím papírem. Poté ho pečte v předehřáté troubě na 180 °C asi 30–35 minut.
Tip: Zda je korpus upečený, ověřte špejlí.
Korpus nechte vychladnout a pak ho horizontálně rozřízněte na dvě části. Pokračujte s přípravou krému. Želatinu smíchejte s 50 ml vody a po jejím rozpuštění ji nechte asi 10 minut bobtnat.
Mezitím v hrnci smíchejte cukr s 60 ml vody a směs vařte 7–8 minut na středním plameni.
Poznámka: Teplota vzniklého sirupu by měla dosáhnout asi 110–120 °C.
Mezitím ve větší míse vyšlehejte vaječné bílky s citronovou šťávou a vanilkovým cukrem dotuha. Poté do nich vešlehejte ještě horký sirup v malém proudu.
Směs šlehejte 2–3 minuty a nakonec do ní vešlehejte želatinu, kterou před použitím rozpusťte ve vodní lázni nebo mikrovlnce. Krém šlehejte ještě 1 minutu.
První část korpusu vraťte do dortového ráfku, pokryjte ji krémem a ten zakryjte druhou částí korpusu. Dezert zakryjte potravinovou fólií a vložte ho na 3 hodiny do lednice.
Nakonec smíchejte čokoládu s máslem a rozpusťte ji ve vodní lázni. Poté ji naneste na vychlazený dezert. Kakaový dort s bílkovým krémem nechte zaschnout a poté ho servírujte nakrájený na kousky.
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Zdroj receptu: Курдская невестка
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová