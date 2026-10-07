Vsetín marně bojuje o extraligu roky, teď se tam má dostat Slovan Bratislava. Fanoušci vyvěsili vulgární vzkaz vedení

Sobota 3. října 2026, zimní stadion Na Lapači, 2 584 diváků. Vsetín otáčí zápas s Frýdkem-Místkem na 5:2, devátou výhrou z devíti kol se osamostatňuje v čele Maxa ligy a na tribuně visí transparent, který ten večer zastínil i výsledek. Podle slovenských médií zněl „Vlastní nepustíte a cizí vezmete? APK, banda zku***ná“. Adresát je jasný. Jde o Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH), která řídí Tipsport extraligu a o tři dny dřív otevřela debatu o možném vstupu HC Slovan Bratislava. Rozhodnuto přitom není nic. Fanoušky ale nedráždí samotná Bratislava. Dráždí je představa, že do stejné soutěže vedou dvě cesty. Jedna přes led, druhá přes jednací stůl.
Co se 30. září skutečně stalo
Slovan představil svůj záměr na valné hromadě APK LH ve středu 30. září. Podle oficiální zprávy klubu se v té fázi žádný z extraligových klubů nevyslovil proti, kluby si ale vyžádaly podrobnější podklady. Prezident asociace Jan Tůma zdůraznil, že nešlo o rozhodování o vstupu, ale o začátek posuzování. Na řadě je analýza sportovních, ekonomických, marketingových, technických a právních dopadů.
Teprve pokud z ní vyjde, že projekt dává dlouhodobý smysl, má se tématem znovu zabývat valná hromada. Případná změna počtu účastníků nebo modelu soutěže by vyžadovala jednání s Českým svazem ledního hokeje. Podle ČT sport by přechod slovenského týmu museli schválit i oba národní svazy. Samostatné stanovisko českého svazu zatím veřejně nezaznělo.
Termín rozhodnutí neexistuje. Sezona, od které by Slovan mohl hrát, také ne. Ročník 2026/27 už běží v pevně nastaveném modelu, takže v úvahu připadá nejdřív některá z dalších sezon. Ekonomické parametry, s nimiž Slovan přišel, zůstávají neveřejné.
Pro extraligu to navíc není nové téma. České kluby podle dostupných zpráv vstup Slovanu a Košic odmítly už v roce 2011 a o Bratislavě se jednalo znovu v roce 2015. Potřetí se debata otevírá v době, kdy je česká soutěž ekonomicky silnější než kdykoli předtím. A kdy prvoligové kluby mluví o uzavřené soutěži hlasitěji než dřív.
Cesta přes led: baráž jako zeď
Současný systém soutěže APK LH je jednoduchý. Extraligu hraje 14 týmů, v základní části se utkají čtyřkolově každý s každým, celkem 52 zápasů. Poslední tým hraje baráž s vítězem první ligy, tedy Maxa ligy. Přímý postup neexistuje. Mistr druhé nejvyšší soutěže si vybojuje jen právo vyzvat nejslabšího z elity.
A statistika ukazuje, jak vysoká ta zeď je. Podle komentáře Sport.cz vyhráli prvoligoví šampioni Jihlava, Vsetín a Zlín v prvních čtyřech letech po návratu baráže dohromady jediný zápas ze sedmnácti. Extraligový tým přichází s hlubším kádrem, vyšším rozpočtem a zkušeností z náročnější soutěže. Prvoligový mistr přichází po vyčerpávajícím play-off.
Vsetín si tuhle zkušenost odnesl v roce 2024. Vyhrál první ligu, vyzval Kladno a prohrál 0:4 na zápasy. Bez jediné výhry. Ještě víc ale bolelo, kde baráž hrál. ČT sport tehdy popsala, že Lapač nesplnil extraligové podmínky. Hlavně kvůli starším neodpruženým mantinelům a požadavku na nejméně 3 500 míst k sezení. Klub, který žije z věrné návštěvy, musel domácí zápasy odehrát v azylu v Brně.
Pro zbytek Česka je to technická poznámka. Pro Valašsko symbol. Klub, který šest titulů slavil v devadesátých letech, se o návrat pere sportovně, a i když vyhraje svou soutěž, narazí na pravidla, rozpočty a beton vlastního stadionu.
Proč Bratislava láká a co přináší
Šéf Slovanu Lukáš Havlíček svůj zájem obhajuje měřítkem. Česká extraliga podle něj nabízí kvalitnější konkurenci, atraktivnější zápasy a větší obchodní prostor. Připomíná i blízkost Bratislavy moravským klubům a společnou česko-slovenskou hokejovou historii. Podle Sportnetu Slovan dnes pracuje s hráčským rozpočtem zhruba 40 milionů korun a v české soutěži by se chtěl rozpočtově dostat na úroveň Sparty či Třince.
Argumenty má Slovan v ruce i mimo led:
- aréna Ondreje Nepely pro 10 055 diváků,
- devět mistrovských titulů v československém a slovenském kontextu,
- zkušenost se zahraniční soutěží: v roce 2012 vstoupil do KHL, v letech 2013 a 2016 se probojoval do jejího play-off a v roce 2019 se vrátil domů.
Havlíček podle Sportnetu počítá s tím, že by klub zachoval tým i ve slovenské lize a pro Česko poskládal „mezinárodní tým“. Jde zatím o jeho plán, ne o schválený model. Citlivé může být i složení kádru. České kluby od začátku války na Ukrajině nepodepisují hráče z KHL, zatímco Slovan má v sestavě Patrika Rybára po pěti sezonách v této soutěži.
Precedenty existují. V ICE Hockey League hraje v sezoně 2026/27 čtrnáct týmů z Rakouska, Itálie, Maďarska a Slovinska. Maďarské kluby MAC Budapešť a DVTK Miskolc po sezoně 2017/18 přešly do slovenské extraligy. Přeshraniční hokej tedy není výstřelek. Jenže všude tam šlo o vědomou změnu podoby soutěže, ne o běžný postup.
Přesně to je u Slovanu klíčové. Bratislava by do extraligy nepostoupila, byla by do ní přijata. Pokud by se jen přidal patnáctý tým a zůstal čtyřkolový systém, základní část by podle našeho propočtu narostla na 56 zápasů. Takový model ale nikdo nepotvrdil. Stejně tak není jasné, co by se dělo se sestupem a baráží.
Dvě cesty do jedné soutěže
Běžný český klub, který chce hrát extraligu, musí být členem svazu i APK LH, projít licenčním řízením, složit záruční listinu na 3 miliony korun, předat marketingová práva a splnit řadu technických podmínek. A především si místo musí vybojovat na ledě. U Slovanu by se navíc posuzovaly právní a svazové otázky zahraničního klubu. Kritéria tedy rozhodně nebudou mírnější. Liší se ale vstupní brána.
Podle nás právě tady leží jádro vsetínského vzteku. Fanoušci nepíšou, že Slovan do Česka nepatří. Píšou, že vlastní nepustíte. Za transparentem je léta budovaná frustrace z baráže, kterou prvoligový mistr skoro nemá šanci vyhrát, a z debat o uzavřené soutěži. Na ni teď dopadla zpráva, že se pro jiný klub hledá samostatná dohoda.
Pro Vsetín nejde jen o emoce. Jednatel Petr Neumann v roce 2025 uvedl, že klub hospodaří bez ztrát a že vstupenky, permanentky a fanouškovské zboží tvoří 20 až 30 % jeho příjmů. Tribuna, která vyvěsila transparent, tedy klub zároveň platí. Celkový rozpočet áčka pro aktuální sezonu Vsetín nezveřejnil. Nic ale nenaznačuje, že by se blížil extraligové špičce, natož ambicím Slovanu.
Vedení Vsetína se k transparentu ani k možnému vstupu Slovanu podle dostupných zdrojů veřejně nevyjádřilo. Disciplinární rozhodnutí kvůli vzkazu se nám dohledat nepodařilo. Soutěžní a disciplinární řád obecně trestá urážky a vulgární výrazy a návštěvní řád na Lapači umožňuje návštěvníka vyvést či mu zakázat vstup. O konkrétním postihu ale zatím nic nevíme.
Mezitím Vsetín dělá to jediné, co může: vyhrává. Do sezony vstoupil devíti výhrami v řadě, poprvé ztratil až 5. října v Havířově. Jestli z toho nakonec bude další baráž, ukáže jaro.
APK LH teď čeká víc než analýza tabulek a smluv. Bude muset rozhodnout, jestli umí přivést silného zahraničního partnera, aniž by kluby z Maxa ligy nabyly dojmu, že dveře do extraligy se otevírají jen z druhé strany hranice. Na Lapači už svůj názor vyvěsili. Teď se čeká, jestli ho někdo u jednacího stolu vezme vážně.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka