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Všem dobře známá potravina je účinný přírodní lék, který zatočí s celou řadou zdravotních problémů

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Česnek pěstovali už staří Sumerové před více než 4 500 lety. Je tedy jednou z nejstarších pěstovaných plodin. Jeho specifická chuť a vlastnosti jsou využívány v gastronomii i léčitelství. Česnek má nepopiratelně mnoho pozitivních účinků na lidský organismus.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Krasnezeny.eu

Web se zaměřuje na témata, která oslovují ženy v každodenním životě – od péče o pleť a vlasy přes zdraví, výživu a vztahy až po životní styl a módní trendy. Čtenářky zde najdou praktické rady, tipy na produkty i články, které inspirují k sebevědomí a pohodě. Obsah je psaný přístupně, s důrazem na...

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