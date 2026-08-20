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Všechno bylo jinak? Nový dokument o Mansonovi válcuje Netflix a bourá 50 let starou teorii o jeho vraždách

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Ačkoli Charles Manson zemřel ve věku 83 let v listopadu 2017, stále jeho jméno přitahuje pozornost. Netflix v závěrečné řadě true crime série Rozhovory s vrahem vytahuje z archivu dosud neslyšené nahrávky telefonátů, které Manson během posledních devíti let života vedl s bývalým detektivem. Třídílná
Všechno bylo jinak? Nový dokument o Mansonovi válcuje Netflix a bourá 50 let starou teorii o jeho vraždách

Všechno bylo jinak? Nový dokument o Mansonovi válcuje Netflix a bourá 50 let starou teorii o jeho vraždách

Zdroj: Netflixer
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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