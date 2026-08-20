Všechno bylo jinak? Nový dokument o Mansonovi válcuje Netflix a bourá 50 let starou teorii o jeho vraždách

Manson se vrátil na Netflix. Nová série odhaluje jeho manipulaci i posedlost Beatles
Dokumentární novinka Rozhovory s vrahem: Výpověď Charlese Mansona není jen další recyklací jednoho z nejslavnějších
true-crime případů historie. Jde o pátou a zároveň poslední kapitolu série Rozhovory s vrahem od Joea Berlingera, která se v minulosti věnovala například Tedovi Bundymu, Johnu Waynu Gacymu nebo Jeffreymu Dahmerovi. Tentokrát tvůrci vedle známých archivních záběrů vytahují i materiály, které mohou zaujmout i diváky, kteří už Mansonův příběh dobře znají. Třídílný kousek kombinuje výpovědi bývalých členů Mansonovy Rodiny, dobové záběry a především vzácné nahrávky, na nichž po letech znovu promlouvá samotný Manson.
A kdo vlastně
Charles Manson byl? Přestože se osobně na vraždách nepodílel, dokázal v roce 1969 své následovníky přesvědčit k sérii brutálních činů, které otřásly celou Amerikou. Nejznámější z nich je bezpochyby vražda herečky Sharon Tate, tehdy těhotné manželky režiséra Romana Polanského. Manson byl následně odsouzen jako muž, který vraždy zosnoval, a právě jeho schopnost manipulovat s lidmi se stala jedním z nejděsivějších aspektů celého případu. Z charismatického vůdce malé komunity se během několika měsíců stal symbol slepé oddanosti a bezmezného násilí.
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Do Mansonova bizarního účení navíc nečekaně vstoupila hudba Beatles. Konkrétně skladba Helter Skelter z legendárního White Album, jejíž název Manson použil pro svou představu o blížící se rasové válce, která měla zachvátit Spojené státy. Věřil, že krvavý konflikt umožní jeho Rodině přežít v úkrytu a následně převzít vládu nad novou Amerikou. Vraždy bohatých bělochů proto podle této pokřivené teorie měly vypadat jako dílo černošských radikálů a pomoci rozpoutat chaos. Beatles se tak v jeho pokřiveném výkladu stali téměř autory vlastního apokalyptického evangelia.
Foto: Netflix Berlinger zpochybňuje desítky let starou teorii. Za Mansonovými vraždami měl být mnohem banálnější motiv
Režisér Joe Berlinger nechtěl ve své dokumentární sérii Rozhovory s vrahem: Výpověď Charlese Mansona jednoduše znovu odvyprávět příběh, který už byl nesčetněkrát popsán. Naopak se snaží nabourat jednu z nejpevněji zakořeněných představ o Mansonových motivech. „
Dáváme tomu chlapovi příliš velkou zásluhu,“ prohlásil Berlinger v rozhovoru pro USA TODAY. „ Ano, blouznil o blížící se rasové válce. Ano, byl rasista. Motivací k vraždám však podle mě byla neplánovaná série chyb, které měly napravit předchozí omyly,” uvedl dále.
Právě tato myšlenka je jedním z nejzajímavějších prvků true crime novinky. Berlinger tvrdí, že vraždy nebyly primárně naplánovány kvůli rozpoutání rasové války, jak po desetiletí tvrdila slavná teorie prokurátora Vincenta Bugliosiho. Podle režiséra vraždění započalo z mnohem banálnějšího důvodu. Za vším měl stát nepovedený obchod s drogami a obava, že člen Rodiny Bobby Beausoleil ve vězení Mansonovi uškodí.
„Někdy je zlo velmi banální a nemá žádný složitý důvod. Přesto se z tohoto případu stal jeden z nejvíce mytologizovaných příběhů v historii true crime,” zmínil Berlinger dále.
Stojí Mansonův dokument za zhlédnutí?
Dle údajů
FlixPatrol se novinka Rozhovory s vrahem: Výpověď Charlese Mansona v době psaní tohoto článku držela na 4. místě globální TOP 10 nejsledovanějších pořadů Netflixu, zatímco v českém žebříčku dokonce obsadila první příčku. Zájem diváků tak potvrzuje, že true crime má stále mimořádnou schopnost přitáhnout pozornost a příběh Charlese Mansona patří bezpochyby k těm, které fascinují i po desítkách let.
A co samotné hodnocení? Ani to zatím nevypadá vůbec špatně. Názory na obsáhlost dokumentárního kousku se ale poměrně liší. Zatímco někteří diváci i kritici upozorňují, že série nepřináší dostatek skutečně nových informací, jiní oceňují především dosud neslyšené nahrávky a svědectví lidí, kteří byli Mansonovi skutečně nablízku.
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Joel Keller z
Decider doporučuje sérii zhlédnout . „Rozhovory s vrahem: Výpověď Charlese Mansona jsou pravděpodobně nejrozporuplnějším dílem dokumentární série Joea Berlingera. Přesto jsou nové informace a dosud neslyšené rozhovory s Mansonem, které během tří hodin nabídne, natolik zajímavé, že kvůli nim stojí za to přetrpět otravné hrané rekonstrukce a další nedostatky ve vyprávění.”
Podobně zdrženlivě, ale přesto pozitivně se na novinku dívá Lakshana N Palat z
Gulf News. Podle ní záleží především na tom, kolik toho už divák o Mansonově případu ví. „ Pokud jste Mansonův případ sledovali opravdu podrobně, novinka vám možná mnoho nového nenabídne. Jestli jste se mu ale stejně jako já dosud vyhýbali kvůli nepříjemnosti a mrazivosti celého tématu, pak jde o působivý pohled na jednoho z nejznámějších vrahů všech dob.” Foto: Netflix Čeští diváci true crime novinku chválí, ale nechybí ani výtky
Pozitivní jsou zatím také reakce českých diváků. Na
ČSFD si Rozhovory s vrahem: Výpověď Charlese Mansona drží 75 %, přičemž i tady někteří uvádějí, že se příliš nového nedozvěděli, zatímco pro jiné představuje tato série povedené a ucelené shrnutí celého případu.
Jeden z českých diváků oceňuje především množství archivních materiálů a výpovědí:
„Dokumentární série pro ty, kteří o Mansonovi již něco trochu vědí. Jsou zde záznamy z vězení, telefonní hovory, rozhovory se svědky, vyšetřujícími, s bývalými členy ‚rodiny‘. A manipulační dovednosti Mansona. Jeho zrůdná povaha je vykreslena výborně.“
Jiný divák naopak přiznává, že Mansonův případ před sledováním neznal příliš podrobně, a právě proto pro něj dokument fungoval jako velmi dobré doplnění základních souvislostí.
„Události jsem neznal dopodrobna, takže pro mě přehledné doplnění zásadních informací. A především ucelené vysvětlení, proč se události odehrály a proč právě takovým způsobem. Charles Manson patří určitě k mediálně nejvíce proslulým vrahům, a přitom za vraždy, které nespáchal. Manipulátor, který jako každý úspěšný vůdce sekty věděl, že nešťastní lidé jsou nejlepšími loutky. Za největší plus dokumentu považuji výpovědi/komentáře tří bývalých členek Mansonovy rodiny. Charles Manson toužil skrze slávu ovládat masy. Plány nevyšly, a tak vyslal své posly krutým způsobem vybít nahromaděné frustrace na nevinné. A opět další z dokumentů ukazujících, že práce policie je nekoordinovaný šlendrián,“ zmiňuje další.
Objevil se ale i názor, že dokument příliš nového nenabízí.
„Převážně jde o výpovědi z jeho okolí, kde se ale člověk nedozví vyloženě nic nového, ať co se týče výpovědí, tak i fotografií z místa činů a podobně,“ hodnotí jeden z diváků. Ale ani on sérii úplně nezavrhl, protože zároveň uvádí, že jde stále o „velmi nadprůměrný true crime dokument“. Zdroje: Tudum, USA TODAY, FlixPatrol, Decider, Gulf News, ČSFD