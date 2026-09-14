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Vrtulník jihočeských záchranářů zasahoval v Rakousku. Lékaři pomohli zraněné ženě

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Krátce po půlnoci zamířil vrtulník jihočeské letecké záchranné služby přes hranice do Rakouska. Tamní záchranáři požádali české kolegy o pomoc u vážné dopravní nehody v obci Weitra v Dolních Rakousích, při které se zranilo více lidí. Posádka z Českých Budějovic se ujala těžce zraněné ženy.
Vrtulník jihočeských záchranářů zasahoval v Rakousku. Lékaři pomohli zraněné ženě

Vrtulník jihočeských záchranářů zasahoval v Rakousku. Lékaři pomohli zraněné ženě

Zdroj: ZZS JčK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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