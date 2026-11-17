Vrstvení oblečení není jen praktickou záležitostí
Bílá košile, jednoduché tričko, pletený svetr a dobře střižené sako. Každý z těchto kousků může samostatně působit poměrně nenápadně, společně ale vytvoří
outfit s mnohem zajímavějším charakterem. Vrstvení totiž nabízí možnost experimentovat se siluetou, barvami i texturami a dát známým částem šatníku úplně novou podobu.
Jeho výhodou je také variabilita. Stejnou kombinaci můžete během dne snadno přizpůsobit různým příležitostem i teplotám. Ráno si obléknete kabát a svetr, v kanceláři odložíte jednu vrstvu a večer můžete celý outfit doplnit výraznějším sakem nebo doplňky.
Právě během podzimu a zimy se ovšem vyplatí myslet nejen na
vzhled, ale také na funkčnost jednotlivých materiálů. Při přecházení mezi venkovním chladem a vytopenými interiéry totiž může snadno dojít k přehřívání a následnému pocení.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: TO NEJLEPŠÍ ZE STREETSTYLU NA CPHFW: KODAŇ UDÁVÁ TRENDY A ULICÍM DOMINOVALY PUNTÍKY, VÝSTIŽNÉ DOPLŇKY I PRECIZNÍ VRSTVENÍ Foto: Noor-u-Nisa Khan / CPHFW Jak správně vrstvit oblečení Začněte tenkou základní vrstvou
Jedním z nejdůležitějších pravidel vrstvení je začínat od nejtenčích materiálů a postupně přecházet k těm silnějším. První vrstva by měla být pohodlná, příjemná na těle a dostatečně přiléhavá, aby pod dalším oblečením nevytvářela zbytečné záhyby. Ideální volbou může být jednoduché tričko, přiléhavý top, tenký rolák nebo body.
Základní vrstva přitom nemusí zůstat schovaná. Pokud zvolíte například bílé tričko s delším spodním lemem, můžete ho nechat záměrně vykukovat pod kratším svetrem nebo mikinou. Podobně funguje krajkový top, jemná halenka nebo průsvitný rolák, který dodá výslednému outfitu další rozměr.
V zimě je důležité věnovat pozornost také materiálu. Bavlna je příjemná na dotek, při výraznějším pocení však dokáže absorbovat poměrně velké množství vlhkosti a pomaleji schne. Pokud se během cesty do práce zahřejete a následně vyjdete zpět do mrazu, může vám vlhké oblečení způsobovat nepříjemný pocit chladu.
„V zimě lidé často přemýšlejí hlavně nad tím, aby jim nebyla zima. Méně už řeší, co se stane, když se během cesty do práce nebo v obchodním centru zpotí. Přitom právě první vrstva rozhoduje o tom, jestli zůstane pokožka v relativním suchu,“ upozorňuje Adam Rožánek z Trenýrkárna.cz.
Při aktivnějším pohybu nebo častém střídání teplot proto stojí za zvážení také funkční syntetické materiály nebo lehké merino. Syntetická vlákna zpravidla rychle odvádějí vlhkost a schnou, zatímco merino nabízí dobré termoregulační vlastnosti. Výběr by měl odpovídat především tomu, jak aktivní během dne budete.
Pozornost si zaslouží i spodní prádlo, které zůstává v přímém kontaktu s pokožkou po celý den. Nemusí být automaticky silnější jen proto, že venku klesají teploty. Důležitější je pohodlný střih, prodyšnost a materiál odpovídající tomu, jak trávíte většinu dne.
„Důležité je, aby prádlo dobře sedělo, nikde se neshrnovalo a odpovídalo tomu, jak se během dne pohybujeme. Jiný komfort potřebuje člověk sedící osm hodin u počítače a jiný ten, kdo pravidelně přechází mezi venkovním chladem a vytopenými prostory,“ vysvětluje Sabina Vašáková, zástupkyně značky Styx. Hrajte si s délkami a proporcemi
Pokud existuje jedna věc, která rozhoduje o tom, jestli bude vrstvený outfit působit stylově, nebo neuspořádaně, jsou to proporce. Řešením je pracovat s různými délkami a nechat jednotlivé vrstvy záměrně vystupovat do popředí.
Velmi dobře funguje kombinace kratšího svetru s delším tričkem nebo košilí. Spodní lem základní vrstvy může lehce vykukovat, čímž vznikne nenápadný kontrast, který outfit opticky rozdělí. Podobně můžete obléknout delší košili pod kratší kardigan nebo přidat vestu, která vytvoří další horizontální linii.
Zajímavou možnost představuje také kombinování různých délek svrchního oblečení. Kratší bunda může dobře fungovat s prodlouženou košilí, zatímco dlouhý trenčkot vytvoří elegantní kontrast s kratším pleteným svetrem. Pokud máte rádi volnější siluety, můžete experimentovat s oversized sakem a delšími vrstvami pod ním.
Pozornost věnujte také poměru mezi objemem horní a dolní části outfitu. K objemnějšímu svetru se hodí rovné nebo užší kalhoty, případně jednoduchá sukně. Naopak široké kalhoty mohou vytvořit zajímavou rovnováhu s přiléhavým rolákem a kratší bundou. Nejde o striktní pravidla, ale o hledání proporcí, ve kterých se budete cítit dobře.
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Jednobarevný outfit rozhodně nemusí být nudný. Pokud pracujete s několika vrstvami, můžete jeho zajímavost postavit především na kombinování materiálů. Právě kontrast různých povrchů dokáže dodat oblečení hloubku, aniž byste museli sahat po výrazných potiscích nebo křiklavých barvách.
Velmi dobře funguje například hladká bavlna s hrubším úpletem, jemná vlna s denimem nebo kožená bunda s měkkým svetrem. Zajímavý výsledek nabídne také kombinace semiše, manšestru a klasické bavlněné košile. Každý materiál má vlastní charakter a jejich vzájemné propojení vytváří vizuální kontrast.
Při kombinování textur ale nemusíte využít všechno, co máte ve skříni. Pokud současně zvolíte lesklou kůži, výrazný samet, hrubý úplet a strukturovaný tvíd, může outfit působit zbytečně přeplácaně. Často stačí dva výraznější materiály, které doplníte jednodušším základem.
Držte se promyšlené barevné palety
Barevnost je dalším prvkem, který rozhoduje o tom, jestli bude vrstvení působit uceleně. Nemusíte se přitom omezovat pouze na černou, bílou a šedou. Velmi dobře fungují také odstíny béžové, krémové, čokoládově hnědé, olivově zelené, vínové nebo tmavě modré.
Jednou z nejjednodušších metod je kombinování tón v tónu. Znamená to propojit několik odstínů stejné barvy, například světle šedou s antracitovou, krémovou s béžovou nebo různé intenzity hnědé. Takový outfit působí uceleně, přestože se skládá z několika odlišných kusů oblečení.
Pokud dáváte přednost kontrastům, zkuste začít jednoduchým základem a přidat jednu výraznější barvu. Černý rolák, šedé kalhoty a vínový kardigan vytvoří elegantní kombinaci, zatímco béžový kabát přes tmavě zelený svetr a bílé tričko nabídne měkčí barevné propojení.
Velkou roli hrají také doplňky. Kabelka, šála, pásek nebo čepice mohou propojit několik vrstev a dodat outfitu jednotící prvek. Pokud například nosíte převážně černé a šedé oblečení, vínová kabelka nebo šála v odstínu čokoládově hnědé dokáže celou kombinaci příjemně oživit.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: JAK SE V ZIMĚ OBLÉCT JAKO PRAVÁ SKANDINÁVKA? NEZAPOMEŇTE NA VRSTVENÍ A BARVY Foto: Noor-u-Nisa Khan / CPHFW Otevřené vrstvy vytvářejí lehčí siluetu
Jedním z jednoduchých triků, jak vrstvit oblečení bez zbytečného objemu, je ponechat některé svrchní kousky rozepnuté. Otevřená košile, kardigan nebo sako vytvářejí po stranách těla dvě svislé linie, které dodávají outfitu pohyb a vizuální strukturu. Zároveň umožňují ukázat jednotlivé vrstvy, místo aby všechny zůstaly schované pod zapnutým oblečením.
Tento princip funguje například u kombinace přiléhavého topu, rozepnuté košile a dlouhého kabátu. Podobně můžete obléknout jednoduché tričko pod kardigan a doplnit ho rovnými džínami. Pokud chcete outfit posunout blíže elegantnímu stylu, vyměňte košili za strukturované sako a přidejte minimalistické doplňky.
Nebojte se nečekaných kombinací
Vrstvení nemusí zůstávat u klasických triček, svetrů a bund. Zajímavý styling totiž vzniká také kombinováním kousků, které bychom za běžných okolností nosili samostatně.
Jedním z výraznějších nápadů je nošení sukně přes kalhoty. Kombinace, která může na první pohled působit nezvykle, nabízí prostor pro práci s délkami a proporcemi. Dobře funguje například jednoduchá midi sukně přes rovné kalhoty nebo kratší sukně doplněná širšími nohavicemi. Pokud se rozhodnete pro tento způsob vrstvení, doporučuje se držet zbytek outfitu spíše jednoduchý. Přiléhavý rolák, jednobarevný top nebo kratší svetr pomohou vyvážit výraznější spodní část kombinace.
Podobně můžete experimentovat se šaty přes kalhoty nebo s letními šaty, pod které obléknete tenký rolák. Zajímavý efekt vytváří také průsvitná sukně přes jednoduché šaty či kalhoty. Pokud máte ve skříni kousky, které běžně nosíte pouze jedním způsobem, zkuste jim najít novou roli. Právě tak často vznikají nejosobitější outfity.
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Při vrstvení bychom neměli zapomínat ani na doplňky. Právě ony dokážou propojit jednotlivé části outfitu a dodat mu osobitější charakter. Šála, pásek, kabelka, čepice nebo výraznější šperky mohou fungovat jako pomyslná poslední vrstva, která celý vzhled sjednotí.
Velké šály a šátky mají navíc několik praktických funkcí. Můžete je nosit klasicky kolem krku, přehodit přes ramena nebo je využít jako výraznější barevný prvek. Pokud už váš outfit obsahuje několik výrazných materiálů, volte raději jednodušší doplňky. Naopak minimalistickou kombinaci může oživit masivnější náhrdelník, vintage brož nebo výrazný pásek.
Pozornost věnujte také obuvi. Robustní kožené boty dokážou dodat lehčímu vrstvenému outfitu výraznější charakter, zatímco minimalistické tenisky nebo elegantní mokasíny vytvoří uhlazenější výsledek. Důležité je, aby obuv odpovídala celkové náladě kombinace a nepůsobila jako samostatný prvek bez návaznosti na zbytek oblečení.
Nezapomínejte na pohodlí
Při zimním oblékání se vyplatí myslet i na detaily, které na první pohled nejsou vidět. Spodní prádlo by mělo dobře sedět, nikde se neshrnovat a být dostatečně prodyšné. Příliš silné materiály přitom nemusí být vždy nejlepší volbou, zvlášť pokud většinu dne trávíte ve vytopených prostorách.
Podobnou pozornost si zaslouží ponožky. Pokud máte v zimě často studené nohy, nemusí být řešením automaticky další vrstva nebo co nejtlustší materiál. Příliš silné ponožky totiž mohou v těsné obuvi omezovat prostor pro prsty a zhoršovat pohodlí. Důležitá je také schopnost materiálu pracovat s vlhkostí. V některých případech proto může být tenčí merino ponožka v dobře padnoucích botách příjemnější než dvě vrstvy silných bavlněných ponožek.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: OUTFITOVÁ INSPIRACE DO CHLADNÉHO POČASÍ: OBLÉKEJTE SE STYLOVĚ I V ZIMĚ Foto: Noor-u-Nisa Khan / CPHFW Nejčastější chyby při vrstvení oblečení
Jednou z nejčastějších chyb je kombinování několika příliš objemných kusů
oblečení. Pokud pod hrubý svetr obléknete další silnou pleteninu a přes ni ještě těsnou bundu, výsledná silueta může působit těžkopádně. V takovém případě pomůže vyměnit jednu z vrstev za tenčí materiál nebo zvolit svrchní oděv s volnějším střihem.
Pozor si dejte také na příliš mnoho výrazných prvků najednou. Několik kontrastních barev, různorodé textury a výrazné doplňky mohou snadno začít soupeřit o pozornost. Pokud si nejste jistí, držte se jednodušší barevné palety a výraznější prvek nechte vyniknout samostatně.
V zimě je důležité myslet i na přehřívání. Pokud během dne často přecházíte mezi venkovním prostředím a vytopenými interiéry, vybírejte takové vrstvy, které můžete snadno odkládat. Jinak se obléknete na svižnou cestu do práce, jinak na dlouhé čekání na zastávce a jinak na několikahodinovou procházku.
Jednou z největších výhod vrstvení je možnost vytvářet nové kombinace bez nutnosti neustále nakupovat další oblečení. Kousky, které běžně nosíte samostatně, mohou v kombinaci s jinými získat úplně novou podobu. Stačí se na vlastní šatník podívat trochu jinak. Dobré vrstvení totiž není otázkou množství oblečení, ale schopnosti jednotlivé kousky promyšleně kombinovat.
Zdroje: tiskové materiály, CPHFW