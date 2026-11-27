V některých rodinách se vánoční recepty dědí společně se starými sešity, jejichž stránky už dávno zežloutly. Vedle vanilkových rohlíčků, pracen a domácích perníčků v nich najdete také recepty na medové moučníky, které se připravovaly pro slavnostnější příležitosti. Vrstvené medové řezy s máslovým krémem na tuto oblibu medového pečení krásně navazují. Zlatavé pláty těsta, světlá náplň a tmavá kakaová poleva vytvářejí na řezu lákavý vzor.
Pečení s medem má v českých zemích staletou historii. Už v roce 1335 se podle dochovaných záznamů prodával perník v Turnově a později se perníkářství rozšířilo do dalších měst. Medové pečivo tehdy nebylo obyčejnou sladkostí. Především kvůli drahému koření si ho zpočátku mohli dovolit hlavně zámožnější lidé. Perníkáři své receptury pečlivě střežili a směsi koření si často připravovali sami. Postupem času se medové pečení zabydlelo také v domácích kuchyních a dodnes si ho spojujeme především se svátky.
Med přitom není jen sladidlem. Dodává těstu typickou vůni, zlatavou barvu a díky schopnosti vázat vlhkost přispívá k jeho vláčnosti. Pro tyto řezy se dobře hodí jemnější květový med, který nechá vyniknout také vanilku a máslový krém. Pokud máte rádi výraznější chuť, vyzkoušejte med lesní. Hotový moučník můžete ozdobit tenkými linkami bílé polevy a nakrájet na malé obdélníčky, které se budou dobře vyjímat mezi vánočním cukrovím. K jejich sladké chuti se hodí šálek silné kávy nebo neslazeného černého čaje.
Do menšího kastrůlku vložte máslo, med a cukr. Za stálého míchání směs pomalu zahřívejte, dokud se máslo nerozpustí a suroviny se nespojí. Jakmile začne směs lehce zlátnout, odstavte ji a nechte několik minut zchladnout.
Do větší mísy prosejte hladkou mouku, přidejte jedlou sodu a perníkové koření. Přidejte vejce, zakysanou smetanu a vlažnou medovou směs. Vše nejprve promíchejte vařečkou a poté vypracujte hladké, pružné těsto, které se nebude výrazně lepit na ruce. Pokud je příliš tuhé, přidejte ještě trochu zakysané smetany.
Hotové těsto rozdělte na 4 stejně velké části. Každou část rozválejte mezi dvěma archy pečicího papíru na tenký obdélník o rozměrech přibližně 36 × 21 cm. Pláty se snažte připravit stejně silné, aby se rovnoměrně propekly a při skládání na sebe dobře navazovaly.
Troubu předehřejte na 180 °C a první plát těsta přeneste na plech společně s pečicím papírem. Pečte přibližně 10–12 minut, dokud povrch nezíská zlatohnědou barvu. Stejným způsobem upečte zbývající 3 pláty a všechny nechte zcela vychladnout. Po upečení mohou být pevnější, během odležení s krémem však postupně změknou.
Do kastrůlku nalijte mléko a zahřejte ho téměř k varu. Za stálého míchání postupně přisypávejte dětskou krupičku a na mírném ohni vařte přibližně 5–7 minut, dokud nevznikne hustá, hladká kaše. Hotovou kaši přendejte do misky, přikryjte potravinářskou fólií přímo na povrchu a nechte vychladnout na pokojovou teplotu.
Změklé máslo vyšlehejte s moučkovým a vanilkovým cukrem do světlého, nadýchaného krému. Po menších dávkách do něj zašlehávejte vychladlou krupicovou kaši, dokud nezískáte hladkou náplň. Nakonec přidejte citronovou šťávu a krátce prošlehejte. Dbejte na to, aby máslo i kaše měly přibližně stejnou teplotu, jinak by se krém mohl srazit.
První vychladlý medový plát položte na rovnou podložku nebo do vhodné formy. Rovnoměrně na něj rozetřete 1/3 připraveného krému a přiklopte druhým plátem. Stejným způsobem pokračujte s dalšími vrstvami, až spotřebujete všechen krém a poslední, čtvrtý plát vytvoří horní část moučníku. Povrch lehce přitlačte, aby se jednotlivé vrstvy dobře spojily.
Do menšího kastrůlku vložte máslo, cukr, kakao a přilijte vodu. Směs za stálého míchání pomalu zahřívejte, dokud se všechny suroviny nespojí v hladkou, lesklou polevu. Nechte ji krátce zchladnout, aby nebyla příliš horká, a poté ji rovnoměrně rozetřete na horní medový plát.
Pokud chcete moučník slavnostně ozdobit, vytvořte na kakaové polevě jemné linky z bílé cukrové polevy. Hotové řezy uložte do lednice přibližně na 2 hodiny, aby krém zpevnil a poleva zatuhla. Poté je nechte nejméně 24 hodin odležet v chladu, aby medové pláty nasákly vlhkost z náplně a změkly.
Před podáváním nechte moučník krátce povolit při pokojové teplotě, aby máslový krém získal jemnější konzistenci. Ostrým nožem namočeným v teplé vodě nakrájejte řezy na pravidelné obdélníčky.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová