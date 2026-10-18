Vřesy v květináči usychají většinou kvůli vodě z kohoutku. Stačí jedna přísada a rostlina se za týden vzpamatuje

Je září, na parapetu stojí trojice vřesů za pár desetikorun a po dvou týdnech některé výhony šednou, lístky se sypou a fialové kvítky usychají. Většina lidí sáhne po konvi a zalije víc. Přitom potíž bývá v tom,
čím zalévají. Vřes obecný ( Calluna vulgaris) je vřesovištní rostlina zvyklá na chudou kyselou půdu. Kohoutková voda do jeho malého kořenového balu přináší vápník, který kyselé prostředí postupně neutralizuje. Polský zahradnický web ZielonyOgrodek proto radí: kdo zalévá z vodovodu, má do konve přidat zakyselující hnojivo. Spolu s odtokem vody a citlivým řezem jde o nejrychlejší domácí první pomoc. Vápník z vodovodu: proč vřes v květináči hnědne dřív než muškáty
Vřes potřebuje kyselé prostředí. Britská Royal Horticultural Society (RHS) uvádí v
průvodci pěstováním Calluna ideální pH kolem 5,5 a před zásaditou půdou výslovně varuje. Polské zdroje pro kyselomilné druhy jdou ještě níž, do pásma 3,5 až 5,5.
Tvrdost vody způsobují hlavně vápník a hořčík. Při každé zálivce se jich v substrátu trochu usadí a pH se posouvá vzhůru. Jakmile prostředí zásadití, kořeny hůř přijímají živiny. Rostlina pak může strádat hladem, i když je v zemině hnojiva dost.
Na záhonu se tenhle proces rozloží do velkého objemu půdy. V květináči o průměru patnácti centimetrů takový prostor chybí. Malá zásoba substrátu mění vlastnosti rychle a každá konev se projeví. Proto podle nás vřes v nádobě ztrácí sílu rychleji než běžné balkonovky, které vápník snesou bez potíží.
K vodě se často přidávají další chyby, které obtíže znásobí:
Přelití: substrát trvale nasáklý, voda stojí v obalu nebo misce, kořeny začnou hnít. Přeschnutí: kořenový bal vyprahne, opadávají poupata a drobné lístky. Univerzální zemina místo kyselého substrátu. Pokojové teplo a šero: vřes patří ven, do bytu se hodí jen krátkodobě a na chladné, světlé místo.
Odlišit přelití od žízně pomůže jednoduchý test. Zasuňte prst dva až tři centimetry do substrátu. Má být jen lehce vlhký. Mokrý jako houba znamená přelití, prašně suchý znamená žízeň.
Tvrdá voda v Česku: kde vřes zalévají tou nejrizikovější
Tvrdost vody se v Česku liší region od regionu. Podle
zprávy o kvalitě pitné vody Státního zdravotního ústavu za rok 2022 mělo 65 % lidí napojených na veřejný vodovod vodu s tvrdostí pod 2 mmol/l. Dalších 28 % má vodu v rozmezí 2 až 3,5 mmol/l a 7 % ještě tvrdší. Čtvrtině obyvatel teče z kohoutku voda s více než 80 miligramy vápníku na litr.
Pro člověka to žádná hrozba není. Pražské vodovody a kanalizace připomínají, že vyšší obsah vápníku a hořčíku je zdravotně v pořádku a v domácnosti se projeví hlavně vodním kamenem. Pitná voda pro lidi a vhodná zálivka pro kyselomilnou rostlinu jsou ovšem dvě odlišné kategorie.
Tvrdost vody ve svém bydlišti zjistíte na webu místní vodárenské společnosti. Pokud se vám v rychlovarné konvici brzy usazuje vodní kámen, je to pro vřes v truhlíku jasné varování.
Ideální volbou je dešťová voda. Je měkká a vápník do substrátu nepřidává. Kdo sud nemá, zalévá z vodovodu, ale potřebuje k tomu pomocníka.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Zakyselující hnojivo: záchranná přísada do konve, která stojí stovku
Tím pomocníkem je zakyselující hnojivo, v obchodech prodávané pod názvem hnojivo pro azalky, rododendrony, vřesy, borůvky nebo kyselomilné rostliny. Pomáhá udržet pH substrátu tam, kde vřes prospívá, a zároveň mu dodá živiny, které z vápenitějšího prostředí špatně získával. ZielonyOgrodek ho doporučuje přimíchat přímo do konve, pokud se zalévá kohoutkovou vodou.
Do specializovaného zahradnictví kvůli tomu jezdit nemusíte. Ukázky z nabídky českých obchodů:
Přípravek Balení Orientační cena Organominerální hnojivo pro kyselomilné rostliny (Hornbach) 1 kg 95 Kč Kristalon pro azalky a rododendrony (Hornbach) 0,5 kg 129 Kč FLORIA Premium okyselovač půdy, kapalný (Hornbach) 1 l 169 Kč Vodorozpustné hnojivo pro azalky, rododendrony, vřesy a hortenzie (Rašelina) e-shop výrobce dle e-shopu
Dávkování se řiďte etiketou konkrétního výrobku. Pro představu: hnojivo pro azalky, rododendrony, vřesy a hortenzie od Rašeliny se rozpouští v poměru 20 gramů na 10 litrů vody. Aplikuje se na mírně vlhký povrch, během sezony od dubna do července jednou týdně. Pro slabší přihnojení výrobce uvádí 5 gramů na 10 litrů.
Na podzim je podle nás rozumné volit spíš opatrnější dávku. Vřes přirozeně roste na chudých stanovištích a přebytek dusíku jeho pletiva oslabuje. Více hnojiva tedy rostlině nepomůže víc.
Řez, drenáž a kyselý substrát: záchranný plán pro chřadnoucí vřes
Přísada v konvi zabere jen tehdy, když kořeny nestojí ve vodě a substrát drží kyselost. Postup pro první pomoc:
Vyklopte rostlinu z obalu. Zkontrolujte kořeny. Světlé jsou živé, hnědé až černé značí hnilobu. Zajistěte odtok. Květináč musí mít otvory ve dně. Vřes koření mělce, proto dejte přednost širší a nižší nádobě, pro jednu rostlinu alespoň s patnácticentimetrovým průměrem. Přesaďte do kyselého substrátu. Hodí se zemina pro azalky a rododendrony. Například ta od Rašeliny kombinuje rašeliny vhodné kyselosti, tříděný křemičitý písek a vícesložkové hnojivo. ZielonyOgrodek radí přimíchat do substrátu v nádobě ještě trochu písku, aby lépe propouštěl vodu. Zastřihněte suché části. Odkvetlé a zaschlé výhony zkraťte zhruba o třetinu. Řez veďte nad zelenou olistěnou částí. Vřes podle RHS ze starého holého dřeva obrůstá neochotně. Namulčujte. Tenká vrstva borové kůry zpomalí vysychání a substrát lehce okyselí. Zalévejte s rozvahou. Menší dávky směřujte ke kořenům, ne na květy. Další zálivka přijde, až vrchní vrstva lehce proschne. Přebytečnou vodu z misky vždy vylijte.
Vřes pak postavte ven na slunné místo nebo alespoň do chladné, světlé místnosti. Pokud kořeny žijí, rostlina na návrat kyselého prostředí brzy zareaguje svěžejšími výhony.
Zachraňovat, nebo koupit nový vřes za pár desetikorun?
Vřes patří k nejlevnějším podzimním dekoracím. Hornbach ho nabízel za 35 až 89 Kč podle velikosti, čtveřici za 155 Kč. Natura centrum uvádělo kus za 59 Kč. Kvete od srpna do listopadu, takže je ho v obchodech na podzim dost.
Rozhodnout pomůže krátká prohlídka:
Má smysl zachraňovat, když se aspoň část výhonů ohýbá a po seškrábnutí kůry je pod ní zelené nebo světlé, měkké pletivo. Kořeny jsou převážně světlé. Raději koupit nový, když se lístky i květy drolí při dotyku, všechny stonky jsou křehké, uvnitř suché a hnědé a kořeny zčernaly.
Ekonomika je jednoduchá. Máte-li doma kyselé hnojivo, substrát i vhodný květináč, záchranný pokus vás nestojí skoro nic. Kupovat celou výbavu kvůli jedinému keříku bez známek života se ale nevyplatí, nový vřes vyjde levněji. Hnojivo a pytel kyselé zeminy navíc vystačí na celou sezonu i na další rostliny.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková