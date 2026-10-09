Vřes z obchodu rezaví, i když ho poctivě zaléváte. Pomoc zabere dvacet minut a stačí na ni obyčejný kbelík vody

Zahradnice Eva Koutná, kterou cituje web Kupi.cz, upozorňuje na zrádnou vlastnost vřesu. I poškozený trs dokáže ještě několik dní vypadat dekorativně. Když tedy výhony začnou hnědnout ve středu po sobotním nákupu, rostlina mohla strádat už v regálu. Sezonní vřesy se prodávají v drobných nádobkách s minimem substrátu a tak malý objem v teplé prodejně nebo na slunném stánku rychle vyprahne.
Proč voda z konve proteče květináčem a kořeny zůstanou na suchu
Rašelinové a kůrové složky substrátu začnou po vyschnutí vodu odpuzovat. Odborně se takovému substrátu říká hydrofobní. Vyschlý kořenový bal se navíc smrští a odchlípne od stěn květináče, takže mezi ním a plastem vznikne štěrbina. Voda z konve steče právě touto mezerou a odteče spodem.
Majitel pak vidí mokrou podmisku a myslí si, že zalil vydatně. Střed balu s kořeny přitom podle UC Master Gardeners zůstává „na kost suchý“. Každé další zalití po troškách skončí stejně, takže pravidelná péče po malých dávkách rostlině nepomůže vůbec.
Byt k tomu přidá vlastní zátěž. Je tu radiátor pod parapetem, suchý vzduch v obývacím pokoji a ozdobný obal, na jehož dně se hromadí voda. Vřes je venkovní rostlina, která potřebuje chlad, světlo a vzdušné prostředí.
Které rezavé odstíny vřes na zimu nabírá schválně
Než sáhnete po kbelíku, prohlédněte trs zblízka. Královská zahradnická společnost RHS uvádí u vřesu listy ve zlatých, spáleně oranžových i červených odstínech. Univerzita v Connecticutu doplňuje, že některé kultivary k zimě bronzoví, žloutnou, rudnou nebo dostávají stříbřitý nádech. Takové zbarvení je rovnoměrné, výhony zůstávají ohebné a keřík drží kompaktní tvar.
Vyschlý vřes má hnědou barvu matnou a nevzhlednou, větvičky praskají pod prsty a při doteku z nich padají drobné lístky. Květináč je lehký, substrát tvrdý a odtažený od stěn. Šanci má trs, na kterém zůstaly aspoň zčásti zelené výhony a jehož větvičky se ohnou a nezlomí. Dobrým znamením je i bal, který po namočení ztěžkne a nerozpadne se na prach, a rezavění, které se po několika dnech v chladu přestane šířit.
Některé příznaky naopak svědčí o přelití. Zdravé kořeny jsou podle The Heather Society světlé až bělavé, hnědé kořeny po vyklopení z květináče tedy znamenají potíž. Patří sem i zapáchající substrát, měknoucí stonky a smutnice kolem trsu. Virginia Tech u přemokřených rostlin popisuje kašovité části, opad, zakrnělý růst a páchnoucí zeminu. Koupel by takové rostlině spíš uškodila a u sezonního vřesu za pár desetikorun dává větší smysl ho vyměnit. Seschlý trs, který nepáchne ani neplesniví, se ještě hodí jako suchá výzdoba do věnce nebo truhlíku, protože vřesy drží listy i květy dlouho.
Stejné zkoušky fungují už v obchodě. Zvednutý květináč má být na svou velikost překvapivě těžký a substrát u povrchu i u okraje vlhký a přilehlý ke stěnám. Trs se nemá viklat ve scvrklém balu, větvička se má pružně ohnout a ze substrátu nemá být cítit zatuchlina, která napovídá hnilobě. Uměle obarvené vřesy v modré, žluté nebo zelené barvě The Heather Society nedoporučuje, protože barva omezuje fotosyntézu i odpařování vody a rostliny se nehodí k dlouhodobé výsadbě.
Kbelík, bublinky a dvacet minut: koupel krok za krokem
Ponoření celého květináče má jasnou logiku. Voda obklopí bal ze všech stran, vytlačí z něj vzduch a substrát postupně znovu nasákne. Univerzita Virginia Tech doporučuje zalévání zespodu po dobu 15 až 30 minut a UC Master Gardeners radí nechat květináč ve vodě, dokud z něj stoupají bublinky. Dvacet minut, o kterých mluví Koutná, tak leží uprostřed rozpětí, které uvádějí obě univerzitní pracoviště, a babskou radu tím podpírají odborné zdroje.
Nejdřív sundejte ozdobný obal a pracujte jen s plastovým pěstebním květináčem. Potom připravte kbelík nebo mísu s odstátou, nejlépe dešťovou vodou pokojové teploty a květináč ponořte zhruba po horní okraj. Nadzemní část rostliny pod vodou být nemusí. Během koupele sledujte bublinky, protože dokud stoupají, substrát ještě nasává. Obvykle k tomu stačí 10 až 20 minut. Vytažený květináč nechte dalších deset minut odkapat na mřížce nebo ve dřezu a nakonec ho vraťte jen do nádoby s odtokem, aby v obalu znovu nestála voda.
Výsledek poznáte podle váhy. Před koupelí byl květináč lehký, po ní znatelně ztěžkne, a to znamená, že voda pronikla do středu balu. Jedno důkladné nasycení rostlinu nepřelije. Podle Virginia Tech vzniká přemokření hlavně příliš častou zálivkou a dlouhým stáním nádoby ve vodě.
Bez kyselého substrátu vřes žloutne mezi žilkami listů
Kdo namočený vřes vrátí na parapet nad topením, prožije celé rezavění znovu. Rostlina potřebuje světlé, chladné a vzdušné stanoviště, tedy balkon, zápraží nebo okenní truhlík. Pokud musí zůstat uvnitř, The Heather Society doporučuje chladnější místnosti, například kuchyni, koupelnu, zimní zahradu nebo krytou verandu. Zalévat se vyplatí podle stavu substrátu. Když je suchý zhruba do třetiny hloubky květináče, přijde na řadu vydatná dávka a důkladné odkapání. Ve větrném a slunném počasí nádoby prosychají rychleji, v zimě stačí zalévat za bezmrazých dnů.
Vřes patří mezi kyselomilné rostliny. RHS pro pěstování v nádobách doporučuje kyselý bezrašelinový substrát pro vřesovištní rostliny, v běžném univerzálním substrátu se vřesu dařit nebude. V zásaditém prostředí hůř přijímá železo a mangan a výsledkem je chloróza: listy žloutnou mezi žilkami, růst slábne a později přijde hnědnutí.
Potíže může způsobit i voda z kohoutku. Podle ČSÚ se za tvrdou považuje voda od 2,51 mmol/l a nad 3,76 mmol/l už jde o vodu velmi tvrdou, přičemž se hodnoty v jednotlivých regionech liší. Vápník a hořčík z ní substrát postupně odkyselují. Jednorázová zálivka z kohoutku vřes nezabije, při delším pěstování ale dešťová nebo aspoň odstátá voda dává smysl.
V zimě vyžaduje pozornost samotná nádoba. Vřes je otužilý keřík, v květináči mu však kořeny promrzají a vysychají mnohem rychleji než v zemi. Truhlíky na balkoně pomůže seskupit do závětří, boky obalit bublinkovou fólií nebo slámou a povrch přikrýt chvojím. Na hřbitově je dobré květináč zvednout z ledové plochy, případně ho rovnou zapustit do země. Vřes, který má vydržet déle než do Dušiček, čeká přesazení do větší nádoby s drenáží. RHS u dospělých trsů počítá s květináči kolem 45 centimetrů a s přesazováním zhruba jednou za tři roky.