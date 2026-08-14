Vrchol trapnohumoru. Dnes ve 21:35 servíruje Nova Cinema šílenost, kterou si zamilují všichni od 9 do 99 let

Je pátek večer a vy si zasloužíte odpočinek. Zapomeňte na pracovní týden a ponořte se do světa, kde se absurdní humor mísí s mrazivým spiknutím. Žánr? Bláznivá komedie s politickým podtextem. Rozpočet? Desítky milionů dolarů. Hvězdné obsazení? Absolutní špička Hollywoodu. A přitom tento snímek málem skončil v propadlišti dějin.
Představte si nebezpečnou hru hypnózy, politických atentátů a absolutní ztráty rozumu. V centru dění stojí muž s dokonalou tváří, ale naprosto prázdnou myslí. Stává se nevědomým pěšákem v rukou mocných vládců módního impéria.
Ti se rozhodnou aktivovat svou nejbizarnější zbraň, aby ochránili své zájmy. Diváci jsou od první minuty vtaženi do světa, kde po staletí tajně tahá za nitky světové politiky něco, co byste nečekali.
Derek Zoolander a jeho dokonale prázdná mysl
Oním zatracovaným a posléze uctívaným snímkem je kultovní komedie Zoolander. V roli Dereka Zoolandera září nezaměnitelný Ben Stiller, který film také sám režíroval. Po jeho boku exceluje Owen Wilson jako Hansel, jeho největší rival na přehlídkovém mole.
V dalších rolích se objevují Christine Taylor, Will Ferrell jako zlověstný Mugatu, Milla Jovovich, Jerry Stiller, David Duchovny či Jon Voight. Zápletka? Derek, třikrát oceněný nejlepší mužský model roku, ztrácí svou pozici.
V momentě krize ho kontaktuje módní magnát Mugatu s nabídkou na comeback. Derek netuší, že je hypnotizován, aby zavraždil malajsijského premiéra, jenž chce zakázat dětskou práci v textilním průmyslu. Investigativní novinářka Matilda a rivalní model Hansel musí Dereka zastavit dříve, než bude pozdě.
Tragédie, která málem pohřbila geniální parodii
Cesta tohoto snímku na vrchol byla mimořádně trnitá. Když se v září roku 2001 poprvé objevil v kinech, svět se vzpamatovával z obrovské tragédie. Lidé neměli na bláznivou komedii náladu a zdálo se, že projekt skončí v zapomnění.
Rozpočet filmu činil přibližně 28 milionů dolarů. V přepočtu na dnešní ceny s ohledem na inflaci by tato částka odpovídala zhruba 50 milionům dolarů. Přestože film v kinech kvůli premiéře těsně po útocích z 11. září zpočátku finančně narazil, díky prodejům na DVD a VHS se stal obrovským kultovním hitem.
Jeden z nejuznávanějších filmových kritiků té doby, Roger Ebert, udělil snímku zdrcující jednohvězdičkové hodnocení. Označil ho za urážlivý příklad toho, proč je Amerika ve světě neoblíbená. Atmosféra byla tehdy nesmírně napjatá a humor se zdál být nevhodný.
O několik let později se však Ebert v zákulisí televizní show osobně režisérovi omluvil. „Chci se ti omluvit za to, co jsem napsal o Zoolanderovi. Teď už si myslím, že je to opravdu vtipné. Tehdy po 11. září bylo všechno šílené a já jsem to prostě přehnal,“ přiznal později Ebert Stillerovi.
Z propadáku se stal kultovní hit
A právě čas nakonec ukázal, že Zoolander měl na svou dobu něco, co mu v prvních měsících chybělo – schopnost přežít. Film se postupně dostal k novému publiku prostřednictvím DVD, televizního vysílání a internetu, a z komedie, která byla v době premiéry vnímána rozporuplně, se tak stal kultovní snímek. Některé hlášky, Derekovy absurdní pohledy a především jeho ikonická „Blue Steel“ se zapsaly do popkultury.
Dnes už je těžké si představit, že právě tato bláznivá parodie mohla být považována za film, který málem skončil bez větší odezvy. Její humor je záměrně přehnaný, postavy dokonale absurdní a celý módní svět v podání Bena Stillera si dělá legraci prakticky ze všeho. Právě v tom ale spočívá její kouzlo.
Úspěch nakonec vedl i k pokračování. Zoolander 2 dorazil do kin v roce 2016, ovšem navázat na kultovní status prvního dílu se mu už nepodařilo. Původní Zoolander tak zůstává tím filmem, který si diváci připomínají nejen kvůli módě, ale hlavně kvůli nezapomenutelnému Dereku Zoolanderovi a jeho dokonale vážnému výrazu v situacích, které vážné rozhodně nejsou.
Kdy Zoolandera sledovat?
Pokud si chcete tuhle bláznivou módní jízdu připomenout, můžete si Zoolandera pustit už v pátek od 21:35 na Nova Cinema. Právě večerní vysílání je ideální příležitostí vrátit se k filmu, který se z původně rozpačitě přijaté komedie postupně proměnil v kultovní klasiku.
Zdroje článku: csfd.cz, Zoolander – Wikipedie, Vše o filmu Zoolander (2001), nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá