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Vraždy, zakázaná láska i válečný román. Těchto 10 nových knih českých autorů by vám nemělo uniknout

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Podzim je za dveřmi a s ním přichází ideální čas zalézt pod deku, provonět místnost horkým čajem a pustit se do nové knihy. Ať už máte rádi historické romány, romantiku, detektivky, fantasy nebo pořádně temné příběhy, v zářijové nabídce českých autorů si tentokrát vybere opravdu každý. Vybrali jsme
Vraždy, zakázaná láska i válečný román. Těchto 10 nových knih českých autorů by vám nemělo uniknout

Vraždy, zakázaná láska i válečný román. Těchto 10 nových knih českých autorů by vám nemělo uniknout

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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