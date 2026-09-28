Vraždy, zakázaná láska i válečný román. Těchto 10 nových knih českých autorů by vám nemělo uniknout

Lukáš Frank – A pak listy zašeptaly (Kontrast)
Září 1938. Devatenáctiletý Honza prchá z pohraničí do Prahy, kde získá práci v redakci národního deníku. Poznává Evu, dívku židovského původu, a zatímco se mezi nimi rodí láska, z novin se postupně stává nástroj propagandy. Honza se odmítne smířit s tím, co se kolem něj děje, a zapojí se do ilegálního tisku. Každý článek může být poslední. Každá schůzka může skončit zatčením.
A pak listy zašeptaly… mají za sebou první ohlasy čtenářů a podle nich nejde o další válečný román, na který jsme zvyklí. Čtenáři oceňují především propracované postavy, atmosféru a prostředí novin a odboje. Další
recenze zase vyzdvihuje čtivost, poetický jazyk a to, že příběh nabízí pohled na válku jinak než prostřednictvím prostředí koncentračních táborů a front.
Román zvítězil ve druhém ročníku Spisovatelského startovače na Festivalu knižních závisláků 2025, a kromě tištěné knihy vzniká také audiokniha v podání Martina Zahálky a Martiny Kechnerové. Obě verze vyjdou 23. září 2026.
Foto: Kontrast Anna Morse – Všechno mezi námi (Red)
Některé lidi už v životě potkat nechcete. A pak jsou tu ti, u kterých si to možná jen namlouváte. Wendy a Jakea pojí společná minulost, jedna zásadní chyba a spousta věcí, které si nikdy neřekli. Po letech se znovu ocitnou jeden druhému v životě a začnou se sami sebe ptát. Co se tehdy pokazilo? A co kdyby to tentokrát dopadlo jinak?
Debut Anny Morse Všechno mezi námi míří především na generaci mileniálů, která už dávno zjistila, že ve třiceti člověk nemusí mít vyřešený život, vztahy ani sám sebe. Soudobá romance kombinuje motiv druhé šance, protikladů, které se přitahují, ale také humor, vážnější témata a slušnou porci pikantních scén. Milovníci popkulturních odkazů na filmy, hudbu nebo deskovky si také přijdou na své.
Spisovatelka Anna Morse se rozhodla vlastní knihu napsat ve chvíli, kdy jí při čtení romantických příběhů začalo chybět něco, co by sama chtěla číst. Všechno mezi námi vychází i s ořízkou 23. září 2026.
Foto: Red Marie Rejfová – Dech motýla (Mystery Press)
Co všechno se může skrývat za zdmi jednoho domu? Plzeň roku 1928. Malířka Magdaléna Brousková se po prodeji rodinného sídla stává nájemnicí ve vlastním ateliéru. Novým majitelem domu je charismatický advokát Šimon Prorok a zdá se, že Magdaléna konečně našla štěstí. Jenže do jejich života brzy vstoupí neznámý pronásledovatel, podivné zdravotní potíže a chorobná posedlost, která může ohrozit i její nenarozené dítě.
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Dech motýla navazuje na bestseller Holubí dům a je druhým dílem mezigenerační série Marie Rejfové. Po sérii humoristických detektivek s Josefínou Divíškovou se tentokrát vydává směrem k příběhu, ve kterém se romantika postupně mění v psychologické drama s pořádně temnou atmosférou. Kniha vyšla 3. září 2026.
Foto: Mystery Press Adam Pýcha – Poslední antikvariát na světě (Fobos)
Co kdybyste dostali nekonečně mnoho času na všechno, co jste celý život odkládali? Lukáš se pohybuje mezi knihami v podstatě od narození, ale jednoho dne se rozhodne svůj pražský antikvariát zavřít. Další den ale nepřichází. Lukáš se znovu a znovu probouzí ve stejném antikvariátu a dostává šanci poznávat lidi kolem sebe, napravovat staré chyby a konečně přečíst vše, na co nebyl doteď čas.
Kniha má za sebou
první ohlasy čtenářů, kteří chválí její originalitu, tempo, lásku ke knihám i to, jak přirozeně propojuje fantastické prvky s obyčejnými lidskými příběhy. Samotný Adam Pýcha přiznal, že se mu dosud žádná jeho kniha nepsala tak pohodově. Do knihkupectví dorazí 30. září 2026. Foto: Fobos Michaela Havlová – Jsem tvůj ďábel (King Cool)
Co když se láska stane bojem s vlastním osudem? Na tuto otázku se snaží odpovědět Michaela Havlová v knize Jsem tvůj ďábel, která navazuje na její debut Jsem tvůj anděl. Zároveň je druhým dílem plánované trilogie, jejíž nápad se autorce zrodil ve snu.
Devatenáctiletá Samantha dostala v prvním díle druhou šanci a nahlédla do světa, o kterém do té doby neměla ani tušení. Teď zjišťuje, že obyčejný život nebude tak snadný, jak si představovala. Vstupuje do něj totiž někdo, před kým by měla raději utéct – jenže právě k němu ji to táhne ještě víc. Hlavní hrdinka tak musí řešit nejen to, koho miluje, ale také otázku, jestli jsou její rozhodnutí skutečně její. Do příběhu se vracejí Cassiel a Nathaniel, andělé smrti, přičemž tentokrát se příběh podívá ještě blíž k Peklu, a to už 23. září 2026 i s krásnou ořízkou.
Foto: King Cool Barbora Vajsejtlová – Cyklista (Motto)
Kniha vypráví příběh chlapce, ze kterého chce ambiciózní rodič za každou cenu vychovat vrcholového cyklistu. Tlak na výkon postupně sílí, hranice se posouvají a to, co mělo být cestou k úspěchu, začíná ničit vztahy celé rodiny.
Román se letos probojoval do finálové desítky soutěže Román pro Frankfurt, a to z 294 přihlášených rukopisů. Porota ocenila mimo jiné střídání perspektivy chlapce a jeho matky a přesvědčivé zachycení toho, jak mohou rodičovské ambice deformovat dětský svět. Spisovatelka Barbora Vajsejtlová vystudovala psychologii a žurnalistiku a dnes působí jako psycholožka. Její Cyklista vyšel 1. září 2026.
Foto: Motto Oldřich Suchý – Případ Y (Golden Dog)
Jedno tělo, historik umění a detektivní případ, do kterého se nikomu příliš nechce. Jan Novohradský je milovník knih a poklidného života, jenže jednoho dne narazí na mrtvolu a místo klidu začne hledat stopy, řešit vraždy a zapisovat si případy, do kterých se zapletl spíš proti své vůli.
Případ Y je poctou klasickým detektivkám Agathy Christie a Arthura Conana Doylea, zároveň ale podle prvních ohlasů připomíná i staré české detektivky a tvorbu Karla Čapka. Nečekejte zběsilé tempo ani přehlídku šokujících zvratů. Kniha sází především na atmosféru, chytrý nápad, květnatý jazyk a osobitý humor. A navíc v ní můžete být detektivem i vy sami. Oldřich Suchý svou novou knihu posílá mezi čtenáře už 21. září 2026.
Foto: Golden Dog Dominik Fiala – Kníže a vlčice (Red)
Před čtyřmi generacemi došlo ke srážce dvou světů, která navždy změnila tvář země. Po sérii přírodních katastrof zůstalo z naší země jen Nové království – aliance českých zemí udržovaná křehkými mírovými dohodami šlechtických rodů – a Nádherná země, rozsáhlá poušť obývaná Divotvory. Právě tady se setkávají vyšehradský šlechtic, kníže Velen Lev Vešenský, a divotvorná lovkyně Rell Poslední záblesk. Na pozadí politických intrik mezi nimi postupně vzniká vztah, který může změnit mnohem víc než jen jejich vlastní životy.
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Kníže a vlčice je první díl trilogie Kroniky zapovězené bouře, která představuje apokalyptickou podobu českých zemí ve steampunkovém fantasy kabátě. Kniha se přitom zabývá i nerovnováhou moci, manipulací, toxickými vztahy a historií, která může sloužit politickým cílům. Zajímavé je, že Dominik Fiala při tvorbě světa podvědomě čerpal ze svých pražských kořenů. Jako vášnivý chodec má důkladně prošlapané území od Vyšehradu až po Dívčí hrady – a právě Vyšehrad se stal domovem jedné z hlavních postav. Vůbec první dark romance od českého mužského autora dorazí na pulty knihkupectví 23. září 2026.
Foto: Red Nicole Hlinková – Hra na tenkém ledě (Red)
Henry je outsider a syn trenéra juniorského týmu, zatímco Leonardo patří mezi největší hokejové talenty a je kapitánem týmu. Po nečekaném polibku se mezi nimi rozjíždí vztah, který musí zůstat tajemstvím. Co všechno se může stát, když se na ledě potkají dva lidé, kteří by se do sebe zamilovat rozhodně neměli?
Hra na tenkém ledě ale není jen romantika. Sleduje také to, jak se Henry a Leonardo postupně mění jako jednotlivci a jak se vyrovnávají s tím, co od nich očekává okolí. Nechybí pikantní scény ani do detailu prokreslené hokejové prostředí, ke kterému má autorka opravdu blízko. Na ledě stojí od tří let a od devíti hraje hokej. Kniha je prvním dílem plánované série, která se bude odehrávat ve stejném světě a vychází 23. září 2026.
Foto: Red Kolektiv autorů – Než dohoří poslední svíce (Golden Dog)
Co kdyby se čekání na Vánoce letos trochu zvrtlo? Než dohoří poslední svíce funguje jako knižní adventní kalendář. Čtenáře čeká 24 povídek na 24 večerů, přičemž na knize se podílelo hned 26 českých autorů.
Najdete mezi nimi například Petru Klabouchovou, Janu Jašovou, Kateřinu Surmanovou, Lucii Hlavinkovou, Ivu Hadj Moussu nebo Oldřicha Suchého. Čekají vás tajemství, dávná provinění, nevysvětlitelné události i příběhy, které mají společné jediné – rozhodně nejsou tak poklidné, jak by se od adventního čtení mohlo očekávat. Datum vydání: 21. září 2026.
Foto: Golden Dog Zdroje: Knihy Dobrovský, Databáze knih, Instagram