Vraždy v kruhu: Richard Krajčo získal roli na úkor původně zvažovaného Jana Potměšila

Vraždy v kruhu, FOTO: © Yan Renelt, distr. Česká televize Vraždy v kruhu, FOTO: © Yan Renelt, distr. Česká televize Vraždy v kruhu, FOTO: © Yan Renelt, distr. Česká televize Vraždy v kruhu, FOTO: © Yan Renelt, distr. Česká televize Vraždy v kruhu, FOTO: © Yan Renelt, distr. Česká televize Vraždy v kruhu, FOTO: © Yan Renelt, distr. Česká televize Vraždy v kruhu, FOTO: © Yan Renelt, distr. Česká televize Vraždy v kruhu, FOTO: © Yan Renelt, distr. Česká televize Vraždy v kruhu, FOTO: © Yan Renelt, distr. Česká televize
Kriminální seriál Vraždy v kruhu z roku 2015 přinesl na obrazovky neobvyklé spojení policejní práce a astrologie. O roli handicapovaného policejního kapitána se původně ucházel herec Jan Potměšil. Na konkurz však dorazil na invalidním vozíku také Richard Krajčo a svým výkonem všechny ostatní adepty spolehlivě zastínil. Vyšetřovatel s astrologií a fiktivním rodištěm
Major Marián Holina v podání Ivana Trojana vede policejní oddělení a při pátrání po pachatelích násilných trestných činů spoléhá především na vlastní intuici. Spolu se svými kolegy Divišem Mrštíkem a Rosťou Borem odhaluje zločiny, které vždy skrytě souvisejí s charakteristikou dvanácti znamení zvěrokruhu.
Do psychologie případů vnáší světlo Rosťova manželka Sábina, kterou hraje Hana Vagnerová. Její postava prožívá těžké osobní dilema, jelikož se musí starat o těžce zraněného manžela, s nímž jí vztah dlouhodobě nefungoval. Vyšetřovatelé postupně pronikají do různých vrstev společnosti a hledají skutečné motivy vrahů.
Zkušený major Holina o sobě v příběhu tvrdí, že pochází z obce Lehotka nad Štiavnicou. Diváci by tuto vesnici na mapě hledali marně, ve skutečnosti totiž vůbec neexistuje a scenáristé si ji pro postavu Ivana Trojana zcela vymysleli. Znalostem samotného kriminalisty pak chybí i přesné právní základy, když v jedné z epizod prohlašuje, že vraždy se u nás nikdy nepromlčují. V českém právu přitom promlčecí lhůta u tohoto činu činí patnáct až dvacet let. V civilním životě bydlí televizní major v Karlíně a pravidelně chodí běhat na tamní Rohanské nábřeží.
Kaskadérku nahradila herečka a na konkurz přijel vozík
Herecké obsazení přineslo před kameru skutečné rodinné vazby. Manželský pár si v jedné z epizod zahráli Barbora Hrzánová a Radek Holub, kteří tvoří rodinu i v civilním životě. Tvůrci podobně využili také Oldřicha Víznera a Jaroslava Víznera, jimž svěřili úlohy sourozenců Neumaierových. O překvapení se na samotném počátku produkce postaral Richard Krajčo, který se ucházel o roli zraněného kapitána Bory. Dorazil na konkurz přímo na invalidním vozíku a svým projevem přesvědčil tvůrce natolik, že roli získal na úkor původně zvažovaného Jana Potměšila.
Roli houslistky dostala Jenovéfa Boková, která pro svou postavu nemusela hudební dovednosti vůbec předstírat. Herečka vystudovala hru na housle na Pražské konzervatoři a svůj part do epizody sama nahrála. Ve stejném díle se musela postavit psovi, který její postavu napadne, a pro tuto nebezpečnou scénu odmítla pomoc kaskadérky. Původní hudba zazní i ve čtvrtém příběhu, kde zpěvačka Alžběta Pažoutová interpretuje francouzský šanson s textem přímo od autorky scénáře Ivy Procházkové.
Režisér na střeše a recyklované výbuchy
Režisér Ivan Pokorný si ulehčil práci při tvorbě televizních zpráv, které postavy v seriálu sledují. Když Bedřich Kožešník v podání Jaromíra Dulavy přepíná programy a narazí na explozi automobilu, jedná se o starší záběr z detektivní trilogie Agentura Puzzle z roku 2004, kterou Pokorný také režíroval. Ze stejného staršího projektu pochází i fiktivní pořad Odkopaní politici s herci Robertem Jaškówem a Martinem Stropnickým, který kriminalisté zkoumají ve čtvrté epizodě. Sám Ivan Pokorný se pak postavil před kameru v desátém díle, kde ztvárnil muže zametajícího střešní terasu.
Štáb natáčel v mnoha autentických pražských lokalitách, jako jsou Branické ledárny, letenské Gymnázium J. Keplera nebo Nosticův palác. Neurologický výzkumný ústav si zahrál reálný Ústav organické chemie a biochemie s jeho architektonicky výraznou přístavbou, která připomíná ptačí hnízdo.
Děj jedné z epizod zavedl vyšetřovatele také na tehdy nedostavěnou dálnici D8 na severu Čech. Filmaři se zde zřejmě inspirovali skutečnými ekologickými spory a do scénáře zařadili organizaci Zdravá krajina, která existuje i v reálném světě, věnuje se však poradenství ohledně šetrného hospodaření a proti dálnicím vůbec nevystupuje.
Český kriminální seriál Vraždy v kruhu vysílá ČT1 v pondělí 19. října od 20:15 a další epizody pak vždy v pondělí večer.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( cs.wikipedia, csfd, ceskylev.cz/cz/detail?movie=Vra%C5%BEdy%20v%20kruhu&csfd=345807).