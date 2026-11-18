Možná si říkáte, že by se vám to nemohlo nikdy stát. Nebo si myslíte, že
do sekty vstupují jen nevzdělaní a psychicky labilní lidé, kteří hledají v životě nějakou berličku. Nedejte se však zmást, minisérie režisérky a scenáristky Andrey Sedláčkové ukáže, že nějakému náboženskému hnutí nebo kultu může podlehnout prakticky kdokoli. I člověk, o kterém byste to nikdy neřekli. Třeba váš lékař, veterinář nebo kolega v práci.
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Dlouho očekávané
psychologické drama s názvem My nejsme sekta míří na prima+ a vedle napínavého příběhu nabídne také hlubší pohled do nitra postav a psychické závislosti, které můžou ovlivnit kohokoli bez ohledu na vzdělání nebo společenské postavení. Příběh vám možná připomene kauzu kutnohorské sekty, kdy byly z vraždy vůdce sekty obviněny zubařka a učitelka tělocviku v důchodu. Inspirovali se tvůrci touto kauzou? Fiktivní příběh o vnitřním fungování sekty
„My nejsme sekta je fiktivní příběh, který čerpá inspiraci z různých mediálně známých případů z Česka i ze zahraničí, a to i z příběhu takzvané kutnohorské sekty, která v sobě naplňuje všechny typické znaky, jak taková uskupení fungují. Konkrétní osobní příběhy seriálových postav, které se v seriálu odehrají, jsem ale jako autorka vymyslela, nejedná se o zachycení skutečných událostí,“ uvedla na toto téma Sedláčková. Foto: TV Prima / Nikolas Tušl
„Chtěla jsem popsat vnitřní fungování sekty a jak těžké je takové společenství opustit. Zaujal mě také rozměr spravedlnosti a trestu. Někdy se totiž ukazuje, že lidé, kteří nesou odpovědnost za spáchaný čin, jsou zároveň i oběťmi, ale společnost musí jejich činy potrestat,“ doplnila. Skvělé obsazení, které se na nikoho nedívá skrz prsty
Seriál se může pyšnit i skvělým obsazením. Advokátku Denisu ztvárnila Tatiana Dyková. Obviněnou veterinářku Martinu hraje Sarah Prachařová, vůdce manipulativního společenství Roberta
Matěj Hádek a sektářku Petru I vana Chýlková. Případ vyšetřuje Petr Lněnička a Zuzana Stivínová na něj dohlíží coby státní zástupkyně.
„Lákalo mě téma, protože je velmi zajímavé, specifické a aktuální v této době. Společnost je náchylná k tomu upínat se k někomu, kdo by nám mohl pomoct. Myslím si, že je dobré na toto téma upozorňovat,“ řekla Tatiana Dyková. Foto: TV Prima / Nikolas Tušl Foto: TV Prima / Nikolas Tušl Foto: TV Prima / Nikolas Tušl Foto: TV Prima / Nikolas Tušl Foto: TV Prima / Nikolas Tušl Foto: TV Prima / Nikolas Tušl Foto: TV Prima / Nikolas Tušl Foto: TV Prima / Nikolas Tušl Foto: TV Prima / Nikolas Tušl Foto: TV Prima / Nikolas Tušl
„Na lidi, kteří se stanou součástí podobných společenství, se nechceme dívat skrz prsty. Chceme pochopit, jak mezi sebou získávají důvěru, jaké vztahy vytvářejí a proč se to děje,“ vysvětlila Sarah Prachařová.
„Je důležité mluvit o tom, co způsobuje, že se člověk stane součástí takového společenství, aniž by si to zpočátku uvědomoval. Často za tím stojí osamělost nebo hledání odpovědí na otázky, které si klade celý život,“ doplnila kolegyně Ivana Chýlková. O čem je psychologické drama My nejsme sekta?
Šestidílné psychologické drama scenáristky a režisérky Andrey Sedláčkové vypráví příběh advokátky Denisy (
Tatiana Dyková), která přebírá obhajobu mladé veterinářky Martiny (Sarah Prachařová) obviněné z vraždy.
Zpočátku jednoznačný případ se postupně mění v mnohovrstevnaté pátrání po pravdě a odhaluje fungování manipulativního uzavřeného společenství, jehož vliv dokáže zásadně proměnit lidské myšlení i morální hranice.
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Společně s Denisou diváci pronikají do světa psychické manipulace, zneužívání důvěry a vztahů vystavěných na bezpodmínečné poslušnosti. Každé nové odhalení zpochybňuje dosavadní jistoty a otevírá otázky, kde končí svobodná vůle, začíná
manipulace a zda může být člověk zároveň pachatelem i obětí. Děj zasazený do oblasti Bíliny a jejího okolí dodává příběhu autentickou atmosféru regionu, v němž se osudy jednotlivých postav nevyhnutelně prolínají.
Šestidílné psychologické drama My nejsme sekta bude mít na prima+ premiéru 27. listopadu.
Zdroje: Prima, iDnes