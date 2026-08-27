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Vražda v pražském parku míří k Nejvyššímu soudu. Oběť pohřbili zaživa

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Nejvyšší soud se bude zabývat kauzou vraždy spáchané v pražských Jinonicích a plánování dalšího zabití na Slapech. Dovolání podali všichni tři hlavní odsouzení: Armén…
lopata-puda-hlina.zeme-zahrada

lopata-puda-hlina.zeme-zahrada

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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