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Vražda v hotelu Excelsior: Kopecký s Marvanem se nesnesli, dotáčky ztížil vysoký tlak a Lipský dostal napomenutí

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Kriminální komedie Vražda v hotelu Excelsior stála na hereckém napětí. Tvůrci proto museli rozdělit směny znepřátelených herců a řešit zdraví hlavní hvězdy.
Vražda v hotelu Excelsior

Vražda v hotelu Excelsior

Zdroj: FOTO:Jindřich Panáček / distr. FILMBOX+
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 17:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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