Vrátí se SR-71 Blackbird do vzduchu? Po 27 letech na zemi ho NASA potichu odvezla z podstavce do hangáru

Satelitní snímky základny Edwards ukazují, že venkovní podstavec u Armstrongova střediska letového výzkumu NASA je nejpozději od 17. května 2026 prázdný. Stál na něm Lockheed SR-71A s označením NASA 844, poslední vyrobený Blackbird a zároveň poslední, který vůbec letěl. Přesunu si jako první všiml novinář Steve Trimble z časopisu Aviation Week a podle jeho zdrojů skončil stroj v hangáru, kde prochází inspekcí. NASA na přímý dotaz odpověděla jedinou větou: nemá další informace, které by mohla sdílet.
Co šéf NASA odpověděl, když se ho zeptali na Blackbird
Administrátor NASA Jared Isaacman vydal v květnu 2026 interní směrnici, která agentuře výslovně nařizuje vrátit se k ambiciózním experimentálním letounům. Chce víc strojů řady X, radikálnější konstrukce draků i pohonů a létání „výš a rychleji“. Směrnice zároveň sloučila aeronautiku a kosmické technologie pod jedno ředitelství, Research and Technology Mission Directorate, aby se výzkum rychleji dostával do létajících demonstrátorů.
Na konferenci All-In Summit 18. září 2026 pak Isaacman ukázal siluetu letounu, kterou sál okamžitě přiřadil k Blackbirdu. Moderátor se zeptal, jestli jde o SR-71. Isaacman odvětil otázkou: „Jste si jistý, že je to Blackbird?“
Tichý přesun exponátu, směrnice o rychlejších letadlech i vyhýbavá odpověď mají každá zvlášť obyčejné vysvětlení. Spekulace živí hlavně to, že agentura ke všem třem mlčí. Do září nezveřejnila jediný údaj o tom, co inspekce v hangáru zjišťuje.
Až 6,6 tuny vědeckého nákladu: čím se NASA 844 liší od ostatních
Typ SR-71 dodnes drží absolutní rychlostní rekord pro pilotovaný letoun s proudovým pohonem, Mach 3,2, tedy zhruba 3 530 km/h. Operovat dokázal ve výšce kolem 25 900 metrů. Jeho dva motory Pratt & Whitney J58 při takových rychlostech získávaly většinu tahu z přímoproudého efektu obtokového vzduchu.
Exemplář 844 NASA provozovala jako létající laboratoř. Unesl až 6,6 tuny výzkumného nákladu, dostal upravené motory s vyšším tahem, digitální řídicí systémy a přístrojové vybavení, se kterými se stal nejpokročilejším Blackbirdem, jaký kdy existoval. V programu LASRE nesl na hřbetě experimentální modul. Naposledy vzlétl v říjnu 1999 na letecké přehlídce a od té doby stál na Edwards jako statický exponát.
Srovnání s ruskými stroji ukazuje, proč je platforma tohoto typu těžko nahraditelná. MiG-25 Foxbat dosahoval Mach 2,83 jen krátkodobě, jeho nástupce MiG-31 létá kolem Mach 2,35 a žádný jiný pilotovaný letoun nedokázal opakovaně vydržet nad Mach 3 desítky minut. Často zmiňovaný MiG-41 zatím nemá ověřený prototyp.
Palivo JP-7 se už nevyrábí. Co dalšího by obnova vyžadovala
Blackbird létal na speciální palivo JP-7 s extrémně vysokým bodem vzplanutí, vyvinuté výhradně pro tento typ. Podle studie amerického institutu NIST se JP-7 už nevyrábí. Ze všech překážek je tahle nejtvrdší, protože obnovení výroby by samo o sobě byl samostatný průmyslový projekt, který žádná prohlídka v hangáru nevyřeší.
Desítky let neexistuje ani pozemní zázemí, na kterém provoz stál: speciální startovací vozíky, tankování dusíku a jedinečné servisní postupy. Náhradní díly pro motory J58 se nesériově nevyrábějí a lidé, kteří stroj znali, jsou většinou v důchodu, nebo už nežijí. Po 27 letech bez provozu by certifikace vyžadovala prakticky kompletní revizi draku, avioniky i pohonu.
Návrat NASA 844 do vzduchu by tak znamenal postavit znovu celé zázemí kolem jednoho letadla, což se rozsahem blíží novému programu.
Nový hangár, tichý X-59 a jediná doložená věc o osudu Blackbirdu
Nejviditelnějším výsledkem Isaacmanova kurzu je zatím X-59 QueSST. V červnu 2026 poprvé letěl nadzvukovou rychlostí, pohybuje se kolem Mach 1,4 ve výšce asi 16 700 metrů a na Armstrongově středisku pro něj i pro budoucí letouny řady X zmodernizovali Hangár 4826. X-59 zkoumá, jak udělat nadzvukový let nad pevninou snesitelný pro lidi na zemi. Blackbird byl stavěný na krajní rychlost, výšku a zatížení.
Pokud chce NASA zkoušet radikální pohony nebo materiály pro hypersonické rychlosti, potřebuje stroj v jiné výkonnostní třídě, a postavit takový od nuly trvá roky. Letoun s digitálními systémy, který už prokázal, že unese těžký výzkumný náklad, je proto aspoň teoreticky nejkratší cestou k testovací platformě nad Mach 3. Inspekce dává smysl i v případě, že skončí verdiktem o neopravitelnosti.
Ověřená je jen inspekce, plán na obnovu NASA nikde nezveřejnila a Isaacman neřekl, co jeho silueta zobrazuje. Podstavec na Edwards, na kterém NASA 844 stál od posledního letu v říjnu 1999, zůstává podle satelitních snímků prázdný nejpozději od 17. května 2026.