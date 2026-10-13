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Vrať se do své země. Rasista zaútočil na ženu kvůli barvě pleti, je to Češka

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Dennívýzva
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Pražští policisté pátrají po muži, který ve Vršovicích nejdřív urážel a pak i fyzicky napadl ženu kvůli barvě její pleti. Kopal ji a pěstmi mlátil do hlavy, pak utekl. Může za to do vězení až na tři roky.
Vrať se do své země. Rasista zaútočil na ženu kvůli barvě pleti, je to Češka

Vrať se do své země. Rasista zaútočil na ženu kvůli barvě pleti, je to Češka

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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